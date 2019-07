A Hévíz minden téren kiemelkedett a mezőnyből

Összeállításunkban a megyei I. osztály csapatait vesszük górcső alá a számok tükrében. A mérkőzéseknél az időren­diséget vettük figyelembe, ez csupán a 6. fordulóból elhalasztott Csesztreg–Hévíz találkozót érintette.

A Hévíz csapata szinten minden sorozatban a legjobban teljesített a 2018/2019-es bajnokság során. Miután a szezont vereség nélkül zárta az együttes, ez talán annyira nem is meglepő. A hévíziek ezzel 1,5 év alatt nem találtak legyőzőre, hiszen már a 2017/2018-as szezon tavaszi idényében sem kaptak ki, azaz 45 mérkőzésből 41 győzelem és 4 döntetlen a mérlegük.

A veretlenségi sorozatokat tekintve a hibátlanul záró fürdővárosiak mögött a Zalaszentgrót szerepelt a legjobban, akik zsinórban 15 találkozón nem találtak legyőzőre. A széria a 16. fordulóban, egy Csesztreg elleni 3-3-al kezdődött, és a bajnokság végéig már nem volt olyan meccs, hogy a szentgrótiak legalább 1 pontot ne szereztek volna. Az ősszel lejátszott 17 mérkőzést követően a ZVFC a 8. helyet foglalta el a tabellán 11 pont hátránnyal a második mögött, végül a jó szériájának köszönhetően ezüstérmesként zárt a csapat, 5 ponttal megelőzve a harmadik Semjénházát. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán hármas holtverseny alakult ki ebben az összevetésben, a Femat Csesztreg, az Olajmunkás Gellénháza és a Technoroll Teskánd is egymás után 7-7 találkozón maradt veretlen. Hazai pályán is jól teljesítettek a szentgrótiak, hiszen ugyan a Hévíz 15-ös sorozatát nem tudták felülmúlni, de 14 veretlen hazai mérkőzéssel ebben az összevetésben is a 2. helyen végeztek. Mindössze az 1. fordulóban kaptak ki otthon, a Csesztreg győzte le őket 2-1-re Zalaszentgróton.

A győzelmeket tekintve is nagy a bajnokcsapat fölénye, zsinórban 21 találkozón szerezték meg a 3 pontot, mielőtt a 22. fordulóban az ezüstérmes Szentgrót ellen 3-3-as döntetlent játszottak idegenben. Ebben az összevetésben is a zalaszentgrótiak állnak a második helyen 8 egymás után megszerzett sikerrel, őket a Teskánd és a Gellénháza ­követi, egy-egy 7-es szériával. A bajnok Hévíz hazai pályán az összes mérkőzését megnyerte a 2018/2019-es szezonban.

A bajnokság során összesen 1011 gól született, ami 4,21-es átlagnak felel meg, ami ugyan elmarad a tavalyi 4,47-es mutatótól, de jobb a tavalyelőtti 3,94-es átlagnál. A legtöbb gólt a Hévíz szerezte (118), de a Zalaszentgrót is elérte a bajnokság végére a 100 találatot, amihez a Gellénháza (99) is közel volt. A bajnok minden mérkőzésén betalált, ami egyedüli ebben a szezonban. Hazai pályán a Zalaszentgrót, idegenben pedig a Lenti örvendeztette meg góllal mind a 15 találkozóján a szurkolóit.

A legkevesebb alkalommal is a bajnok védelmét mattolták az ellenfelek, mindössze 14-szer sikerült betalálni ellenük. Az egyetlen pontvesztésük során a Zalaszentgrót a 80. percet követően lőtt 3 gólt, és ezzel egyenlített 0-3-ról. A csapatok a leghatékonyabbak a mérkőzések hajrájában voltak, a 76. perc után összesen 215 találat született, míg a legkevesebb gól az első 15 percben (127) esett. Több esetben is csak a ráadásban dőlt el a 3 pont sorsa.

A szezonban összesen 857 alkalommal került elő a sárga, míg 47-szer a piros lap. A legkevesebbet a Hévíz gárdája kapta, mindössze 20 alkalommal kellett figyelmeztetni valamely játékosukat. A fürdővárosiak az egyedüliek a bajnokságban, akik a 30 mérkőzésen egyetlen piros lapot sem kaptak.

Végeredmény

1. Hévíz 30 29 1 0 118 – 14 88

2. Zalaszentgrót 30 21 2 7 100 – 39 65

3. Semjénháza 30 20 0 10 65 – 43 60

4. Gellénháza 30 19 2 9 99 – 56 59

5. Csesztreg 30 17 6 7 87 – 52 57

6. Teskánd 30 18 2 10 71 – 34 56

7. Szepetnek 30 18 2 10 74 – 40 56

8. Gyenesdiás 30 18 0 12 72 – 49 53

9. Zalalövő 30 11 5 14 37 – 46 37

10. Lenti TE 30 10 5 15 65 – 78 35

11. Zalakomár 30 10 2 18 52 – 66 32

12. Police-Ola 30 10 0 20 46 – 95 30

13. Csács-NSE 30 7 6 17 42 – 71 27

14. Becsehely 30 4 4 22 31 – 78 16

15. Kiskanizsa 30 4 4 22 36 – 98 16

16. Keszthely 30 2 3 25 16 – 152 9

Ősz

1. Hévíz 17 17 0 0 59 – 4 51

2. Semjénháza 17 13 0 4 39 – 22 39

3. Gellénháza 17 12 1 4 57 – 30 37

4. Szepetnek 17 12 0 5 42 – 21 36

5. Teskánd 17 11 0 6 37 – 16 33

6. Gyenesdiás 17 11 0 6 46 – 28 33

7. Csesztreg 17 9 3 5 41 – 28 30

8. Zalaszentgrót 17 9 1 7 45 – 25 28

9. Lenti TE 17 6 2 9 32 – 41 20

10. Police-Ola 17 6 0 11 24 – 41 18

11. Csács-NSE 17 4 3 10 23 – 46 15

12. Zalalövő 17 4 3 10 18 – 29 14

13. Becsehely 17 3 3 11 19 – 35 12

14. Kiskanizsa 17 3 2 12 18 – 50 11

15. Zalakomár 17 3 1 13 16 – 44 10

16. Keszthely 17 2 3 12 10 – 66 9

Tavasz

1. Hévíz 13 12 1 0 59 – 10 37

2. Zalaszentgrót 13 12 1 0 55 – 14 37

3. Csesztreg 13 8 3 2 46 – 24 27

4. Teskánd 13 7 2 4 34 – 18 23

5. Zalalövő 13 7 2 4 19 – 17 23

6. Gellénháza 13 7 1 5 42 – 26 22

7. Zalakomár 13 7 1 5 36 – 22 22

8. Semjénháza 13 7 0 6 26 – 21 21

9. Gyenesdiás 13 7 0 6 26 – 21 20

10. Szepetnek 13 6 2 5 32 – 19 20

11. Lenti TE 13 4 3 6 33 – 37 15

12. Police-Ola 13 4 0 9 22 – 54 12

13. Csács-NSE 13 3 3 7 19 – 25 12

14. Kiskanizsa 13 1 2 10 18 – 48 5

15. Becsehely 13 1 1 11 12 – 43 4

16. Keszthely 13 0 0 13 6 – 86 0

Hazai pályán

1. Hévíz 15 15 0 0 68 – 6 45

2. Zalaszentgrót 15 13 1 1 60 – 11 40

3. Gellénháza 15 11 1 3 52 – 30 34

4. Szepetnek 15 11 0 4 47 – 18 33

5. Semjénháza 15 11 0 4 37 – 15 33

6. Teskánd 15 10 2 3 32 – 12 32

7. Csesztreg 15 9 3 3 55 – 25 30

8. Zalakomár 15 8 1 6 31 – 22 25

9. Gyenesdiás 15 8 0 7 38 – 23 24

10. Zalalövő 15 7 3 5 18 – 20 24

11. Police-Ola 15 6 0 9 28 – 37 18

12. Csács-NSE 15 5 3 7 25 – 28 18

13. Lenti TE 15 5 2 8 33 – 38 17

14. Becsehely 15 4 2 9 22 – 29 14

15. Kiskanizsa 15 3 3 9 26 – 43 12

16. Keszthely 15 2 1 12 9 – 73 7

Idegenben

1. Hévíz 15 14 1 0 50 – 8 43

2. Gyenesdiás 15 10 0 5 34 – 26 29

3. Semjénháza 15 9 0 6 28 – 28 27

4. Csesztreg 15 8 3 4 32 – 27 27

5. Gellénháza 15 8 1 6 47 – 26 25

6. Zalaszentgrót 15 8 1 6 40 – 28 25

7. Teskánd 15 8 0 7 39 – 22 24

8. Szepetnek 15 7 2 6 27 – 22 23

9. Lenti TE 15 5 3 7 32 – 40 18

10. Zalalövő 15 4 2 9 19 – 26 13

11. Police-Ola 15 4 0 11 18 – 58 12

12. Csács-NSE 15 2 3 10 17 – 43 9

13. Zalakomár 15 2 1 12 21 – 44 7

14. Kiskanizsa 15 1 1 13 10 – 55 4

15. Becsehely 15 0 2 13 9 – 49 2

16. Keszthely 15 0 2 13 7 – 79 2