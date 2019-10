A Hévíz először, a Kanizsa hetedszer nyert a szezonban

Ilyen még nem volt ebben a bajnokságban: a labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában két győzelemmel tökéletes hétvégét teljesítettek a zalai csapatok.

Balatonlelle SE–Hévíz SK 0-3 (0-1)

Balatonlelle, 150 néző. Jv.: Sipos.

Hévíz: Czirjék – Kiss B., Baráth, Giber, Tóth G., Horváth M., Nedelkó, Szi-Péter Zs.(Horváth D.), Pajor, Németh E.(Németh Á.), Bontó(Török). Edző: Damina László.

Gólszerzők: Pajor (33.), Bontó (48.), Horváth M. (65.). Kiállítva: Hegedűs (63.) illetve. Kiss B. (73.).

Az elmúlt heti edzéseken a hévízi csapatnál a sorozatos vereségek által kikezdett önbizalom megerősítése volt a legfőbb feladat, amit sikerült is megoldani. A fürdővárosiak örömét még fokozhatja, hogy nem szerencsés győzelmet arattak a Balaton partján, hanem nagyon is magabiztos különbséggel győzték le ellenfelüket. A Hévíz nyolc egygólos vereséget szenvedett el eddig a bajnokságban, amikor legalább egy pont kinézett a csapatnak, ezúttal azonban védekezésben és támadásban is jól működött az együttes, amely ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott.

Damina László: „Annyi történt a korábbi hetekhez képest, hogy berúgtuk a helyzeteinket, a saját kapunk előtt pedig nem ajándékoztunk gólt az ellenfélnek. Gratulálok minden játékosomnak, remélem, ezzel rálépünk egy jóval sikeresebb útra!”

FC Nagykanizsa–Sárvár FC 1-0 (1-0)

Nagykanizsa, 270 néző. Jv.: Altorjay.

Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Major, Gerencsér A., Ekker – Kretz, Béli M. (Lőrincz) – Szegleti, Kovács Gy. (Bagó B.), Hampuk (Herzsenyák) – Vittman. Vezetőedző: Barna László.

G.: Béli M. (45+1.).

Keményen beleállt a meccsbe mindkét fél, a hazai fölény csak idővel mutatkozott meg. Vittman kapufája és egy további, a kapus által hárított jó lövése után a másik oldalon Borsin is túljutott a labda, de Gerencsér tisztázott a gólvonalról. A játékrészt lezáró hazai gól után az ellenfél próbált újítani, de a Kanizsa nagy harcban jól őrizte az előnyét.

Barna László: „Biztos voltam benne, hogy szerzünk gólt ezen az igen fontos meccsen, a játékosok figyelmét arra hívtam fel, hogy az ellenfelet lehetőleg ne engedjük betalálni. A találatunk Vittman Ádámot és Béli Milánt külön is dicséri, utóbbi ritkán látható szép mozdulatsort mutatott be.”

További eredmények: Puskás II.–Ménfőcsanak 2-3, BKV Előre–Veszprém 0-0, Mosonmagyaróvár–Érd 1-3, III. Ker. TVE–Pápa 4-1, Bicske–Fehérvár II. 0-0, Komárom–Lipót 1-2.