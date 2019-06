A Hévíz együttese az utolsó meccsét is megnyerte, és veretlenül zárta a bajnokságot

A hét végén lezárultak a megyei labdarúgó I. osztály 2018/2019-es küzdelmei. A Zalaszentgrót 6–0-ra nyerte a rangadót a Semjénháza ellen, ezzel megszerezte az ezüstérmet.

Creaton-Lenti TE–Olajmunkás Gellénháza 1-6 (1-4)

Lenti, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Lenti TE: Simon – Kondákor, Fehér (Ágoston), Soós, Mihalecz, Kiss K., Balog, Lovrencsics, Orbán (Mayer), Tuboly, Lukács. Edző: Szarka Péter.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Papp T., Horváth B., Bognár, Nagy B., Szabó B., Odonics (Izsán), Propszt, Lukács (Németh R.), Czibor. Edző: Bencze Péter.

Már az első félidőben a gólhelyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat nagy előnyre tett szert. A folytatásban ugyanúgy alakult a mérkőzés, mint az első félidőben. Az enerváltan és emberhátrányban, sok egyéni hibával játszó hazai csapat erejéből ennyire futotta. A helyzeteit jól kihasználó Olajmunkás megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Gólszerzők: Lovrencsics, ill. Nagy B. (5), Szabó B. Jók: senki, ill. Nagy P. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat. Kiállítva: Kondákor (27., Lenti TE). U19: Lenti–Gellénháza 0-1.

Zalaszentgrót–Semjénháza 6-0 (2-0)

Zalaszentgrót, 700 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Horváth D., Horváth E., Tóth D. (Kovács B.), Gájer P. (Lampert), Farkas K., Ferenczi (Sümegi), Horváth B., Csik, Balogh Z., Gájer F. (Nagy T.). Edző: Jankovics Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kónya (Pál Mi.), Kovács P., Orbán, Orsós, Novák (Varga Á.), Dömötör (Szakmeiszter J.), Pál Ma. (Szollár), Pápai, Schuller, Kapuvári. Edző: Németh István.

A 3. percben Ferenczi Dávid igazolta, amiért visszahozták Zalaszentgrótra, hatalmas bombagólt rúgott szabadrúgásból, majd a 12. percben újra mattolta a vendégkaput. A továbbiakban mezőnyben folyt a játék, a Semjénháza nem tudott nyomást helyezni a hazaiakra. Fordulás után a hazai nézők még a büfében voltak, amikor Ferenczi löketét a kapus bravúrral védte, a kipattantót Gájer Péter látványos mozdulattal lőtte a hálóba. Gyönyörű akciókban eztán sem volt hiány, és a szentgróti gólkirály megszerezte csapata negyedik gólját. Pár perccel később újabb sakk-matt támadás végén Sümegi is feliratkozott a góllövők listájára. És, hogy tökéletes legyen a nap a Zalaszentgrót együttesénél, csapata századik rúgott gólját Horváth Dávid szerezte. ­Bajnoki címmel felérő pro­dukció ez az év Zalaszentgróton.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Gájer P. (2), Sümegi, Horváth D. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Zalaszentgrót–Semjénháza 11–0.

Technoroll Teskánd–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 5-0 (3-0)

Teskánd, 50 néző. Jv.: Bors B.

Teskánd: Kozma – Gulyás, Mehdi (Károly), Németh N. (Ágoston), Magyar, Major (Czömpöl), Bedő, Kiss P. (Szekeres), Balogh A., Pergel, Czene. Edző: Pergel Attila.

Kiskanizsa: Munkácsi – Póka, Kránicz, Piecs, Németh B. (Jagarics), Nagy R., László, Varga K. (Parragi), Sznopek, Anger, Abay Nemes. Edző: Lukács István.

A hazai csapat végig irányította a mérkőzést, a vendégek néha-néha egy-két kontrát tudtak vezetni. A Teskándnak rengeteg helyzete volt, ebből ötöt tudott gólra váltani. Pergel Attila, a hazaiak vezetőedzője minden csapatnak jó pihenést kíván.

Gólszerzők: Németh N. (2), Pergel (2), Balogh A. Jók: Balogh A., Pergel, Bedő, ill. László, Piecs, Munkácsi. U19: Teskánd–Kiskanizsa, elmaradt.

Szepetnek–Kinizsi SK Gyenesdiás 1-3 (0-0)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: László – Kollár, Kotnyek, Kozári, Szabó Á., Balassa (Petánovics), Völgyi (Szabó B.), Nagy, Takács, Bilák (Pati), Kobra. Edző: Domján László.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Kiss B., Bolla, Tarnóczai, Hegyi, Szőcze (Mátó), Czafit, Pálfi, Aczél, Tóth R. (Székács), Balogh G. Edző: Kocsis Norbert.

A mérkőzést a hazai csapat jobban kezdte, az első játékrészben több szepetneki lehetőség maradt kihasználatlanul. Szünet után a vendégek egy jól eltalált lövéssel megszerezték a vezetést, ezt Kollár még kiegyenlítette. A hazaiak próbálták bevinni a győztes találatot, de a jól kontrázó vendégek két gyors góllal eldöntötték a mérkőzést.

Gólszerzők: Kollár, ill. Szőcze, Czafit, Tarnóczai. Jók: Kollár, Szabó Á., ill. Aczél, Pálfi, Tarnóczai. U19: Szepetnek–Gyenesdiás 8-0.

Police-Ola–Csács-NSE 1-0 (0-0)

Zalaegerszeg, 80 néző. Jv.: Kiss N.

Police-Ola: Szilasi – Igazi, Lukács P. (Langer), Kócza (Keskeny), Bognár (Mikó), Erdélyi, Balogh G., Goldfinger, Papp D., Varga Sz., Vizlendvai (Kovács B.). Edző: Czigola Zsolt.

Csács-NSE: Kostorják – Vizsy Á., Szabó B., Hadrik (Németh II A.), Vizsy B., Németh B., Zsoldos (Karakai), Luter, Friss, Németh I A., Kónya. Edző: Kovács László.

Mindkét csapat számára a 12. hely megszerzése volt a tét. A hazaiak igyekeztek feltörni a szervezetten védekező ellenfelet, akik az ellentámadásokra helyezték a hangsúlyt. Mindkét oldalon adódtak lehetőségek az első félidőben, azonban gól nem született. Fordulás után a vendéglátók egy szép akció révén vezetést szereztek. Ezt követően a Csács-NSE nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, de végül a Police-Ola megőrizte előnyét.

Gólszerző: Kócza. Jók: Igazi, Varga Sz., Papp D., Kócza, ill. Németh I A., Friss. U19: Police-Ola–Csács-NSE, elmaradt.

FC Keszthely–Flexibil-Top Zalakomár 1-10 (0-6)

Keszthely, 30 néző. Jv.: Hegedüs M.

Keszthely: Hardi – Gujgiczer, Marton, Keveházi, Pál, Reizmüller, Lajtai, Csák, Németh A., Horváth G., Cseszárik. Edző: Horváth Gábor.

Zalakomár: Horváth Zs. – Losonczi (Mészáros), Takács (Kovács A.), Csalló, Horváth I., Fábián, Nagy A., Horváth J., Madarász (Vincze), Bagó, Daróczi. Edző: Nagy Attila István.

A hazaiak gratulálnak az ellenfélnek, akik ebben az arányban is megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Csák, ill. Horváth J. (4), Madarász (2), Daróczi (2), Bagó, Nagy A. Jók: senki, ill. Madarász, Csalló. Kiállítva: Keveházi (68., Keszthely). U19: Keszthely–Zalakomár 1-14.

Hévíz–Zalalövő 1-0 (1-0)

Hévíz, 250 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Jánosa – Szi-Péter J., Meidl, Baráth (Kiglics), Giber (Nagy R.),Horváth M., Nedelkó, Szi-Péter Zs., Pajor (Varga), Horváth D., Vass. Edző: Damina László.

Zalalövő: Dóra – Gyenese, Darabos (Végh), Zsoldos An. (Tóth G.), Kellner (Boros), Sipos (Németh), Cseresznyés, Penczák, Horváth T., Zsoldos At., Cser. Edző: Ostrom János.

Az utolsó bajnoki mérkőzést nagy érdeklődés övezte. A játékosokat a Hévíz U10, U11 és U12-es csapat tagjai kísérték fel, majd a félidőben színvonalas bemutató játékkal örvendeztették meg a nézőket. A Hévíz bajnokhoz méltóan tetszetős támadásokat mutatott be, ennek ellenére azonban csak egyszer sikerült a kapuba találniuk. Energikus játékuk az eredményben nem tükröződik, mert a vendégcsapat fegyelmezetten védekezett. A védelmük mögött pedig kiemelkedő kapusteljesítmény segítette őket ahhoz, hogy a végeredmény csak egygólos különbséget hozzon. A mérkőzés után a bajnokcsapat játékosai, szakemberei és dolgozói átvették a megérdemelt érmeiket, a serleget, és a különdíjaikat Józsi Györgytől, a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatóság igazgatójától, Papp Gábor polgármestertől, Kepli József alpolgármestertől, Fisli Istvántól, a hévízi Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökétől és Szabó Imrétől, a Hévízi Sportkör elnökétől.

Gólszerző: Szi-Péter J. Jók: Jánosa, Szi-Péter J. ill. Dóra (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Femat Csesztreg–ZNET-Telekom Becsehely 8-3 (6-1)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Csuk – Horváth R., Pál, Elek, Kiss M., Szekeres, Nagy R., Kiss Bá., Nagy N., Őr (Fábián), Pesti (Pethő J.). Edző: Németh Imre.

Becsehely: Iványi – Pintér (Varga B.), Bíró, Kanizsai, Fási, Török, Kovács D., Balassa, Süte, Molnár M., Navracsics.

A 3. percben Pesti játszotta tisztára magát, és megszerezte a vezetést. A következő támadás után Nagy Róbert volt eredményes, 2-0. A 7. percben bal oldali szögletet követően Navracsics fejelt a kapuba. A 14. percben Kiss Bálint ment el a jobb oldalon és megszerezte a harmadik gólt. A 24. perben Nagy Róbert tisztára játszotta magát a kapu előtt és lőtt gólt. A 30. percben Nagy Norbertet a 16-oson belül szabálytalanul szerelték, a megítélt 11-est a sértett értékesítette, majd Pál gurított a kapuba, 6-1. A 72. percben Fási öngólt vétett, majd a következő támadásból Nagy Norbert lőtt a hosszú sarokba. A 82. percben Balassa jól lépett ki a védők közül, és szerzett gólt a vendégeknek, majd újra ő volt eredményes, és beállította a végeredményt, 8-3. Gólgazdag mérkőzésen könnyű győzelmet szereztek a hazaiak.

Gólszerzők: Nagy R. (2), Nagy N. (2), Pesti, Kiss Bá., Pál, Fási (öngól), ill. Balassa (2), Navracsics. Jók: Nagy N., Nagy R., Elek, ill. Navracsics. Kiállítva: Kiss M. (42., Csesztreg). U19: Csesztreg–Becsehely 5-3.

Tudósítottak

Czigola Zsolt (Police-Ola), Harmat János (Szepetnek), Horváth Gábor (Keszthely), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Koczfán Petra (Hévíz), Kopecskó János (Csesztreg), Kosár Lajos (Lenti), Pergel Attila (Teskánd).