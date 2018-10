A Hévíz 5-1-re győzte le a Szepetneket

Szombaton Hévízen rendezték meg a megyei labdarúgó bajnokság I. osztályában talán az ősz rangadóját is.

A 9. forduló előtt az élen álló Szepetnek együttese a második Hévíz vendége volt. A rangadón már az 5. percben vezetéshez jutott a házigazda, amikor büntetőből Tóth G. volt eredményes. Lendületes volt a játék, aSzepetnek is veszélyeztetett, de gólt nem tudott elérni. Aztán a szünet előtt a 43. percben hazai szabadrúgás után Vass fejelt a kapuba, így kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre a Hévíz.

Szünet után is maradt a kiegyenlített játék és az 53. Ppercben szépített a Szepetnek. Méghozzá úgy, hogy ugyanebben a percben érkezett a pályára Horváth Cs. Gábor, aki egy szabadrúgás után bólintott a kapuba (2-1). A Hévíz többet támadott, de a Szepetnek szervezetten futballozott és semmi nem volt lefutva. Ettől függetlenül érett az újabb hazai gól, de nem voltak kellően határozottak a hazaiak a kapu előtt, vagy éppenséggel László Áron kapus hárított. A74. percben már ő sem tehetett semmit. Horváth Dániel lőtte el a labdát 18 méterről, a labda megpattant, ami így az ellenkező irányba vetődő kapust becsapva a kapu bal sarkában kötött ki (3-1). A 77. percben újabb büntetőhöz jutott a Hévíz, és Tóth Gergő másodszor sem hibázott (4-1). Horváth Dániel is duplázott, aki a90. percben közelről talált be (5-1).

A Hévíz megérdemelten nyerte a rangadót és továbbra is százszázalékos a bajnokságban. Immár pontelőnnyel vezeti a tabellát, s egy meccsel kevesebbet is játszott.

Hévíz-Szepetnek 5-1 (2-0)

Hévíz, 350 néző.

Gólszerzők: Tóth G. (5., 77. mindkettőt 11-esből), Vass (43.), Horváth D. (74., 90.), ill. Horváth G. (53.).