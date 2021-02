A hétvégén újabb mérkőzéseket pótoltak a megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában

A koronavírus-járvány miatt őszről elhalasztott találkozókat pótoltak a hét végén a megyei I. osztályban. A Zalaszentgrót legyőzte, és vesztett pontok tekintetében beérte a 4. Gyenesdiást, a Lenti TE–Zalalövő szomszédvári rangadó döntetlennel zárult.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szepetnek–Flexibil-Top Zalakomár 1–1 (0–0)

Nagykanizsa, Olajbányász-stadion. Jv.: Kiss N.

Szepetnek: László – Szőke Á., Petánovics, Takács, Szabó B., Nagy T., Kollár, Kobra, Novák (Horváth G.), Pati (Kotnyek), Schuller. Edző: Domján László.

Zalakomár: Kámán – Takács Cs., Csalló (Kuti I.), Szőke, Kuti R. (Daróczi), Horváth J., Madarász Z. (Takács D.), Horváth T., Bagó, Tinó (Madarász Sz.), Mészáros. Edző: Nagy Attila István.

Dermesztő hidegben kezdődött a mérkőzés a Nagykanizsa műfüves pályáján. Az első félidőben a hazaiak irányították a játékot, a vendégek szervezett védekezésre rendezkedtek be. A Szepetnek mezőnyfölénye helyzetekben is megmutatkozott, de a lehetőségek sorra kimaradtak. A 45. percben a Zalakomár is vezetést szerezhetett volna, de Horváth J. ziccerben a kapu fölé lőtt. A második játékrészben teljesen kapujához szegezte a hazai csapat a vendégeket, több kimaradt lehetőség után Kotnyek góljával a 65. percben vezetést is szerzett. A látogatók egy szöglet után egyenlíteni tudtak a 75. percben Takács révén. A hátralévő időben a Szepetnek nagy erőket mozgósított a győztes gól megszerzéséért, de a szerencsével is hadilábon álltak ezen a napon. A jól küzdő Zalakomár pontot rabolt a sok lehetőséget elhibázó hazaiaktól.

„A Szepetnek SE vezetése jelenlegi és egykori játékosai, valamint szurkolói nevében itt ragadja meg a lehetőséget, hogy elbúcsúzzon a Zala megyei labdarúgás és a Szepetnek SE legendás alakjától, Harmat Jánostól. Egy nagyszerű sportvezetőt vesztett el egyesületünk és a magyar labdarúgás. Köszönjük azt, amit önzetlen munkájával a közösségünkért tett. Isten veled Jani bácsi, nyugodj békében!” Ezzel a lapunkhoz eljuttatott üzenettel búcsúzott el a Szepetnek SE a nemrég elhunyt elnökétől.

Gólszerzők: Kotnyek, ill. Takács Cs.

Jók: Petánovics, Szőke, ill. az egész csapat.

Femat Csesztreg–Technoroll Teskánd 1–5 (0–3)

Nagykanizsa, Olajbányász-stadion. Jv.: Siket L.

Csesztreg: Kiss Be. – Péter, Pál, Nagy R., Kiss Ba., Nagy B. (Gazdag), Nagy N., Őr (Magai), Nagy M., Elek, Pethő Já. Edző: Őr József.

Teskánd: Pergel D. – Acél, Kiss P., Karvalics (Mikó), Nagy R., Pergel B. (Mehdi), Hetesi, Bolla, Major, Bedő (Czene), Bailo (Szabó B.). Edző: Pergel Attila.

Az első negyedóra végén egy jobb oldali pontrúgást követően a középre visszafejelt labdát nem tudták elrúgni a hazai védők, és Pergel közelről lőtt a hálóba. Szórványos hazai támadások közepette a félidő végén két kontraakcióból Pergel és Karvalics háromgólosra növelte a teskándi előnyt. A második játékrész első felében egyenrangú küzdelem folyt a pályán, majd a hazaiak részéről röviden hazapasszolt labdát Karvalics csípte el, és a kapust kicselezve lőtt a hálóba. Egy jobb oldalon előrevágott labdára Pergel csapott le, lefutotta a hazaiak védőjét, és 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A hajrában egy bal oldali formás hazai támadás végén a középre passzolt labdát Nagy Norbert ügyesen helyezte a kapu jobb oldalába, beállítva a végeredményt. A jobb erőkből álló vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott az időnként a szerencsével is hadilábon álló hazaiak felett.

Gólszerzők: Nagy N., ill. Pergel B. (3), Karvalics (2).

Jók: Elek, Pál, Pethő Já., ill. Acél, Bolla, Pergel B., Nagy R.

Zalaszentgrót–Kinizsi Gyenesdiás 2–1 (1–0)

Hévíz, Városi stadion. Jv.: Takács G.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Csarmasz, Gájer P., Horváth E., Horváth B., Csik, Iberhart, Horváth D., Fábián (Liegler). Edző: Jankovics Péter.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Nedelkó, Tóth R., Szi-Péter, Hegyi, Pálfi, Tóth B. (Fellner), Czimondor (Kovács D.), Nagy B., Tarnóczai, Balogh G. (Bertók). Edző: Kocsis Norbert.

A téli hideg, illetve a kellemetlen szél rányomta bélyegét a mérkőzésre, ettől függetlenül a szentgrótiak többet tettek a mezőnyben, a Gyenesdiás nem jutott el a hazaiak kapujáig. A 35. percben Horváth Bálint szöglete után Buzási Gábor fejelt a kapuba. Nem sokkal ezután szentgróti tűzijáték volt a vendégek kapuja előtt, de gól nem született ebből. A második félidőben a vendégek tartották többet a labdát, a hazaiak kontráztak, és egy szép Horváth Elemér–Pődör Regő akció végén megszerezte a második gólját a Szentgrót. A Gyenesdiásnak a szépítés a mérkőzés utolsó percében sikerült. A látottak alapján teljesen megérdemelt zalaszentgróti siker.

Gólszerzők: Buzási, Pődör, ill. Nagy B.

Jók: Buzási, Pődör, Horváth D., ill. Czimondor, Pálfi, Hegyi.

Lenti TE–Szalai-Edelholz Zalalövő 1–1 (0–1)

Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum. Jv.: Varga P.

Lenti: Balogh B. – Fehér, Tuboly, Simon P., Lukács (Koczor), Balog, Lovrencsics, Markotán (Paál), Avas, Soós (Novák), Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Zalalövő: Earles Matthew – Tóth G., Balogh A., Csik, Czömpöl, Végh (Vizsy), Illés K. (Bíró), Kellner, Cseresznyés, Illés G., Zsoldos. Edző: Ostrom János.

Az időjárás rányomta bélyegét mindkét csapat teljesítményére. Alacsony színvonalú mérkőzésen a hazai csapat nagyobb labdabirtoklása ellenére is igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Lukács, ill. Csik.

Jók: senki, ill. Earles Matthew.

Tarr Andráshida SC–Semjénháza 1–1 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE-stadion mögötti műfüves pálya. Jv.: Lakics P.

Andráshida SC: Czirjék – Fábián (Molnár A.), Horváth E. (Káli), Tóth L., Bakó (Pataky), Szinay, Kalamár, Szabó M., Czafit, Kovács L. (Csongár), Nagy Z. Edző: Dobos Sándor.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P., Körösi (Horváth Má.), Orsós, Szakmeiszter J., Kapuvári, Pápai, Rodek, Domján, Pál. Edző: Kovács Imre.

A 11. fordulóból elhalasztott mérkőzés elején az ASC volt kezdeményezőbb, a vendégek kontrákra rendezkedtek be. A 22. percben egy balról belőtt labda Szakmeiszter kapusról kipattant, és az érkező Bakó megszerezte a vezetést az Andráshidának. Az első komoly helyzete a Semjénházának a 36. percben volt, amikor Szakmeiszter János közel 30 méteres pontrúgásból a jobb kapufát találta el. A félidő végén beszorította ellenfelét az ASC, és nagy helyzeteket hagytak ki játékosai. A fordulás után is a hazaiak játszottak fölényben, de az újabb gól nem akart sikerülni. A 64. percben egy kontratámadás végén büntetőhöz jutottak a vendégek, és Domján kiegyenlített. A hajrában mindent megpróbált a győzelem megszerzéséért az ASC, de a jól védő vendégkapuson nem tudtak átjutni. A hazaiak közelebb álltak a győzelemhez.

Gólszerzők: Bakó, ill. Domján (11-esből).

Jók: Szabó M. ill. Domján, Kapuvári, Horváth P.

Tudósítottak

Domján László (Szepetnek), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kosár Lajos(Lenti TE), Őr József (Csesztreg).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA