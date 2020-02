A harmadik fordulóval befejeződtek a küzdelmek az U19 A csoportban Nagykanizsán

A hét végén újabb fordulóval folytatódott a 2020-as megyei utánpótlás futsalbajnokság. Az U19 A csoportban már a 3. játéknapra került sor, így ott be is fejeződtek a küzdelmek.

U19, A csoport

Becsehely–Zalaegerszegi USC 8-1 (5-1). Gólszerzők: Bódi (3), Fási (2), Bölcz (2), Bíró, ill. Babai.

Kiskanizsai Sáskák–Szepetnek 1-4 (1-2). Gólszerzők: Kiss G., ill. Biró, Hohl, Török, Penczinger.

Zalaegerszegi USC–Andráshida SC 2-0 (1-0). Gólszerzők: Mátyás, Babai.

Szepetnek–Becsehely 3-7 (0-3). Gólszerzők: Czuppon (2), Biró, ill. Bölcz (4), Bíró (2), Bódi.

Kiskanizsai Sáskák–Andráshida SC 1-16 (0-10). Gólszerzők: Őri, ill. Szőke (6), Sohár (4), Novák (3), Bekes (2), Németh R.

Szepetnek–Zalaegerszegi USC 6-1 (5-1). Gólszerzők: Török, Hohl, Biró, Czuppon, Hácskó, Babai (öngól), ill. Mátyás.

Becsehely–Kiskanizsai Sáskák 12-2 (5-1). Gólszerzők: Bölcz (5), Bódi (3), Födő, Neuman, Bíró, Kele, ill. Orsos, Kiss G.

Andráshida SC–Szepetnek 7-3 (1-3). Gólszerzők: Bekes (3), Szőke (2), Sohár, Lutter, ill. Penczinger, Czuppon, Biró.

Andráshida SC–Becsehely 2-2 (0-1). Gólszerzők: Lutter, Sohár, ill. Bölcz, Födő.

U17, C csoport

Keszthelyi Haladás–Andráshida SC 1-5 (0-3). Gólszerzők: Laczikó, ill. ­Szőke (2), Czotter, Fekete, Ebedli.

Zalaszentgrót–Türje 2-7 (1-4). Gólszerzők: Banics, Horváth S., ill. Orsós (3), Kolompár Z. (2), Tóth I., Horváth B.

Andráshida SC–Zalaszentgrót 8-1 (4-0). Gólszerzők: Fekete (2), Szabó L. (2), Czotter (2), Peresztegi, Ábrahám, ill. Horváth S.

Türje–Keszthelyi Haladás 11-3 (8-2). Gólszerzők: Tóth I. (2), Horváth B. (2), Nuver (2), Kolompár Z. (2), Kuti (2), Orsós, ill. Zsiga (2), Laczikó.

Zalaszentgrót–Keszthelyi Haladás 2-1 (1-0). Gólszerzők: Kiss E., Horváth S., ill. Laczikó.

Türje–Andráshida SC 2-2 (1-1). Gólszerzők: Tóth I. (2), ill. Czotter, Fekete.

U15, B csoport

FC Nagykanizsa–Szepetnek 9-0 (4-0). Gólszerzők: Horváth Á. (3), Rákhely (3), Üst (2), Belső.

Kiskanizsai Sáskák–Nova 10-2 (3-1). Gólszerzők: Lakatos (3), Erdélyi (2), Baranyai (2), Buruts, Szabó K., Kelemen, ill. Baki (2).

Nova–FC Nagykanizsa 2-17 (2-8). Gólszerzők: Horváth D. (2), ill. Horváth Á. (4), Sámi (2), Üst (2), Rákhely (2), Dömötör (2), Heiszter (2), Macedo De Souza, Szmodics, Herman.

Szepetnek–Kiskanizsai Sáskák 4-6 (2-3). Gólszerzők: Tóth M. (2), Borda, Turul, ill. Lakatos (3), Baranyai (2), Kelemen.

Szepetnek–Nova 2-0 (1-0). Gólszerzők: Márs, Turul.

FC Nagykanizsa–Kiskanizsai Sáskák 15-3 (6-1). Gólszerzők: Rákhely (3), Mismás (2), Üst (2), Horváth Á. (2), Heiszter (2), Szmodics, Herman, Sámi, Macedo De Souza, ill. Baranyai (3).

U13, A csoport

Páterdomb–Andráshida TE 1-10 (0-7). Gólszerzők: Pais, ill. Szalóky (4), Antal (2), Tóth L. (2), Kővári, Bősze.

Zalaegerszegi USC–Teskánd 1-6 (1-4). Gólszerzők: Farkas B., ill. Bertók (3), Tóth Be., Fonnyadt, Habara.

Andráshida TE–Zalaegerszegi USC 6-3 (4-0). Gólszerzők: Gódor (2), Szalóky (2), Bősze, Kámán, ill. Moór (2), Udvari.

Teskánd–Páterdomb 8-2 (5-1). Gólszerzők: Tóth Be. (3), Lánczos (3), Fonnyadt, Kovács B., ill. Nagy G. (2).

Zalaegerszegi USC–Páterdomb 3-0 (1-0). Gólszerzők: Moór (2), Farkas B.

Teskánd–Andráshida TE 5-3 (3-2). Gólszerzők: Tóth Be. (4), Bertók, ill. Szalóky (2), Tóth L.

U13, B csoport

Police-Ola–Botfa 1-0 (0-0). Gólszerző: Söjtör.

Zalalövő–Zalaegerszegi USC 6-2 (2-0). Gólszerzők: Kovács N. (2), Rajnai, Fekete, Ivanik, Szakály, ill. Péter, Hegedüs.

Botfa–Zalalövő 1-4 (1-1). Gólszerzők: Németh B., ill. Kovács N. (2), Ivanik, Völgyi.

Zalaegerszegi USC–Police-Ola 2-9 (0-4). Gólszerzők: Németh V., Péter, ill. Kéri (3), Söjtör (2), Nadrai (2), Salamon (2).

Zalalövő–Police-Ola 4-0 (1-0). Gólszerzők: Fekete (2), Kovács N. (2).

Zalaegerszegi USC–Botfa 1-3 (0-0). Gólszerzők: Péter, ill. Odonics (2), Nagy B.

U13, C csoport

Lenti TE–FC Nagykanizsa 0-4 (0-2). Gólszerzők: Varga B. (3), Erdei.

Szepetnek–Kiskanizsai Sáskák 3-4 (1-2). Gólszerzők: Szántó (3), ill. Bencze (2), Benczik (2).

FC Nagykanizsa–Szepetnek 10-0 (4-0). Gólszerzők: Varga B. (5), Nagy M. (2), Erdei, Richter, Farkas B.

Kiskanizsai Sáskák–Lenti TE 0-5 (0-1). Gólszerzők: Szabó M. (4), Bem.

Szepetnek–Lenti TE 1-6 (1-4). Gólszerzők: Szántó, ill. Szabó M. (3), Bódi, Bem, Iványi.

Kiskanizsai Sáskák–FC Nagykanizsa 0-10 (0-4). Gólszerzők: Mikler (2), Nagy M. (2), Richter (2), Varga B., Tizedes, Erdei, Torma.

U13, D csoport

Keszthelyi Haladás–Hévíz 2-8 (0-6). Gólszerzők: Szemán, Sós, ill. Farkas Zs. (2), Mándly, Szabó B., Nyári Gy., Gyertyánági, Csalló, Takács.

Zalaszentgrót–Gyenesdiás 3-2 (0-0). Gólszerzők: Kolompár R. (2), Csik, ill. Kovács M., Szijártó.

Hévíz–Zalaszentgrót 11-0 (4-0). Gólszerzők: Szabó B. (3), Mándly (2), Csalló (2), Takács (2), Balázsi, Králik.

Gyenesdiás–Keszthelyi Haladás 4-5 (2-3). Gólszerzők: Szijártó (2), Sipos, Mosdósi, ill. Kámán (3), Balázs, Baranyai.

Zalaszentgrót–Keszthelyi Haladás 1-3 (0-1). Gólszerzők: Kolompár R., ill. Sós, Kámán, Szemán.

Gyenesdiás–Hévíz 1-4 (1-2). Gólszerzők: Szijártó, ill. Takács (2), Dergecz, Szabó B.

U11, A csoport

Zalalövő–Teskánd 0-20 (0-8). Gólszerzők: Vörös (6), Fábián (5), Németh M. (3), Pámel (2), Barabás, Boronyák, Janzsó, Csáki.

Andráshida TE–Zalalövő 13-1 (10-0). Gólszerzők: Májer (5), Domján (3), Tráj (2), Tollár (2), Kamondi, ill. Varga M.

Teskánd–Police-Ola 11-1 (5-0). Gólszerzők: Vörös (5), Fábián (2), Németh M. (2), Szakos, Molnár B., ill. Belső.

Zalalövő–Police-Ola 1-10 (0-6). Gólszerzők: Varga M., ill. Belső (6), Barsi (4).

Teskánd–Andráshida TE 3-3 (2-2). Gólszerzők: Németh M., Csáki, Janzsó, ill. Iván, Májer, Tráj.

U11, B csoport

Zalaegerszegi USC–Botfa 2-4 (1-1). Gólszerzők: Bajor, Széll P., ill. De Negri, Sörlei, Pálos, Varga G.

Police-Ola–Páterdomb 6-2 (2-1). Gólszerzők: Fehér (2), Csertán (2), Nagy R., Varga M., ill. Ódor, Krisztián.

Botfa–Police-Ola 2-1 (1-0). Gólszerzők: Faragó, De Negri, ill. Nagy R.

Andráshida SC–Zalaegerszegi USC 6-3 (3-0). Gólszerzők: Sabján (3), Szabolcs, Peresztegi, Széll R. (öngól), ill. Vizler (2), Széll P.

Police-Ola–Andráshida SC 14-0 (7-0). Gólszerzők: Könye (4), Varga M. (4), Fehér (2), Nagy R. (2), Csertán, Lukács.

Páterdomb–Botfa 3-2 (2-1). Gólszerzők: Kósa, Konkoli, Ódor, ill. Faragó, Pálos.

Andráshida SC–Páterdomb 3-11 (1-6). Gólszerzők: Szabolcs, Sipos, Peresztegi, ill. Konkoli (4), Krisztián (3), Kósa (3), Bóbics.

Zalaegerszegi USC–Police-Ola 3-11 (3-4). Gólszerzők: Széll R., Vizler, Széll P., ill. Varga M. (6), Fehér (3), Nagy R., Lukács.

Botfa–Andráshida SC 8-4 (5-1). Gólszerzők: De Negri (4), Pálos (2), Sörlei (2), ill. Sabján (3), Szabolcs.

Páterdomb–Zalaegerszegi USC 8-4 (2-1). Gólszerzők: Krisztián (3), Konkoli (2), Kósa (2), Bóbics, ill. Széll P. (4).

U11, C csoport

Lenti TE–FC Nagykanizsa 3-0 (2-0). Gólszerzők: Szabó Z., För, Róhrer.

Zalaegerszegi USC–Szepetnek 9-0 (3-0). Gólszerzők: Király (4), Jósa (3), Goldfinger, Gángó M.

FC Nagykanizsa–Zalaegerszegi USC 8-1 (5-1). Gólszerzők: Fülöp (4), Varga P. (3), Hohl, ill. Király.

Szepetnek–Lenti TE 0-7 (0-2). Gólszerzők: För (4), Róhrer (2), Pálinkás.

Zalaegerszegi USC–Lenti TE 0-7 (0-3). Gólszerzők: Róhrer (4), För (3).

Szepetnek–FC Nagykanizsa 0-15 (0-6). Gólszerzők: Varga P. (5), Hohl (4), Domonkos (3), Spollár (3).