A Hajdúságban is magabiztosan szerepelt a Kanizsa VSE

A férfivízilabda OB I/B 4. fordulójában a listavezető Kanizsa VSE Debrecenben aratott biztos győzelmet.

Debreceni VSE–

Kanizsa VSE 6-15

(1-3, 2-4, 2-3, 1-5)

Debrecen, 50 néző. Jv.: Sándor P., Madarasi.

Kanizsa: Pelle – Salamon 3, Szilvasán 3, Dobay G. 2, Dobay P., Knézy 1, Fodor. Csere: Leposa (kapus), Vadovics, Hertzka 3, Francsics 3, Szi­lágyi, Mocsári, Balli. Edző: Ludányi Kadosa.

Jók: az egész kanizsai csapat.

Egyértelmű esélyesként szállt vízbe a KVSE, és 2-0-ra gyorsan el is léptek Ludányi Kadosa tanítványai. A második nyolc percben vezettek már 6-2-re is a vendégek a tabella utolsó előtti helyén tanyázó hajdúságiak ellen, és a KVSE gépezete még csak ezután indult be igazán. A mérkőzés vége pedig inkább már edzőmeccsre hasonlított.

A hétvégén a kanizsaiak pihennek, a bajnokság számukra október 27-én folytatódik a Neptun VSC elleni hazai összecsapással.