A Győré a bronz, de a ZTE NKK is sikeres évadot zárt

A bronzéremért történő „meccsben maradásért” lépett pályra pénteken a ZTE NKK a női kosárlabda bajnokságban, a Győr ugyanis már előnnyel érkezett, hiszen az első találkozót megnyerte. Végül a másodikat is, így övé lett a bronzérem.

ZTE NKK-CMB Cargo UNI Győr 61-75 (22-16, 20-26, 12-15, 7-18)

Zalaegerszeg, 500 néző. Jv.: Győrffy, Praksch, Farkas.

ZTE NKK: Koizar 17/9, Jeffery 18/6, Gorjanácz, Hegedüs-Őri 6, Parker 7. Csere: Pavel 11, Gáspár-Szalay 3/3, Kovács G., Liska, Vincze. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Győr: Fields 14/3, Laklóth 6/6, Varga Zs. 2, Goree 8, Krivacsevics 10. Csere: Stepanova 17/3, Czank 10/6, Török 3, Nagy-Bujdosó 5/3.

Vezetőedző: Sandro Orlando.

A ZTE NKK mindenképpen egyenlíteni szeretett volna a párharcban, de kissé idegesen kezdett, ahogy ellenfele is. Aztán hazai oldalon kezdtek potyogni a kosarak, mikörben jól is védekezett a házigazda (9-2). Férfi mérkőzéssel nem összevethető, de szépen megteltek a lelátók a lányok mérkőzésére, a „kis” Koizar pedig nagyon élvezte a játékot: újabb hármasával tartotta tíz pont körüli előnyét a zalai csapat (16-7). A helyzet akkor kezdett változni, amikor a bővebb rotációval érkező győriek is elkezdték a pontgyártást. Szó, mi szó, Stepanovának jó keze van, a győri légiósnak többször is elsült, így valamivel szorosabb lett a mérkőzés (27-21). Hazai oldalon Gorjanácz már a nagyszünet előtt megkapta a 4. személyi hibáját, ami nem jött jól a ZTE-nek. A Győr meg tudta zavarni az egerszegieket, Stepanova egyenlített (38-38) és a félidő is egállal ért véget (42-42).

Fordulás után átvette a vezetést a Győr (42-46), a zalaiak Jeffery és Koizar pontjaival tartották magukat. Közben a faultok is gyűltek, ami érezhetően a pályán lévőket is felpaprikázta. Keményedett a mérkőzés és inkább a küzdő jelleg dominált. A Győr mindenképpen le akarta zárni a párharcot, a ZTE NKK viszont nem akarta ezt engedni (54-55). Így „futottak” neki az utolsó tíz percnek, a csapatok fáradtak, ám a közönség nagyon jó volt. Hangulatot teremtett a játékhoz, a lányok pedig vették a lapot. Maradtak az izgalmak (59-62), hiszen semmi sem dőlt el, de Laklóth hármasánál a győri előny már túl nagynak tűnt (59-67). Innen – bár küzdött és hajtott – nem tudott visszakapaszkodni a ZTE NKK, győzött a Győr, amely ezzel a sikerével 2-0-ra megnyerte párharcot és a bronzérmet is. A ZTE NKK negyedik lett, ami eredeti céljainak túlteljesítését jelenti. Szebb lett volna az érem, de ez a szezon így is egy sikeres bajnokságként kerül be a klub történelemkönyvébe.

Mestermérleg

Gáspár Dávid: „Csodálatos szezonon vagyunk túl, óriásit játszottak a lányok végig ebben a bajnokságban. A bronz ugyan nem jött össze, emiatt most egy kicsit szomorúak vagyunk, ugyanakkor örülünk is, hogy eddig eljutottunk. A Győr csapatának gratulálok a sikeréhez, de mi is megpróbáltunk mindent.”

Sandro Orlando: „Nem kezdtük jól a mérkőzést, de a szünet után jobban védekeztünk és támadtunk. Boldog vagyok, mert mindenki, aki játszott, eredményes volt. Ez volt a különbség, hogy az ellenfélnél csupán hat-hét játékos volt, nálunk tíz. Gratulálok a ZTE-nek, mert jó csapat, és nehéz volt ellene játszani.”