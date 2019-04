A Győr elvette a ZTE NKK pályaelőnyét

A női kosárlabda bajnokság bronzmérkőzésének nyitányára került sor szombaton Zalaegerszegen, ahol a ZTE NKK a CMB CARGO UNI Győr együttesét fogadta. Nem sikerült érvényesítenie az egerszegieknek a pályaelőnyt, nyert a Győr és 1-0-re vezet a párharcban

ZTE NKK – CMB CARGO UNI Győr 68-74 (21-24, 18-14, 15-18, 14-18)

Zalaegerszeg, 350 néző. Jv.: Tőzsér, Boros, Kulcsár.

ZTE NKK: Koizar 7, Pusztai 9, Ndiba 11/3, Maltsi 15/6, Horti 13/3. Csere: Parker 11, Gáspár-Szalay 2, Benke, Vezetőedző.

Győr: Raksányi 14/6, Mandic 7/3, Czank 10/6, Spanou 16/6, Gray 15. Csere: Varga Zs., Krnjic 10, Nagy D. 2, Vezetőedző: Milos Pavlovic.

Kipontozódott: Parker (37.)

Az idei bajnokságban is megismétlődik a tavalyi bronzcsata párosítás, hiszen egy éve is ez a két csapat harcolt az éremért. Akkor a Győr jött ki jobban ebből és lett bronzérmes, míg a ZTE NKK a negyedik. Egerszegi oldalon – ahogy akkor – most is nagy bravúrnak tartják, hogy újra a négy közé jutott a csapat, ám ahogy Gáspár Dávid vezetőedző elmondta, ezúttal viszont szeretnék az azt érmet is megszerezni… Egyébként a Győr is bravúrral jutotta négy közé, hiszen a Szekszárdot ejtette ki.

A találkozó előtt egy köszöntésre, pontosabban búcsúztatásra került sor. A ZTE NKK csapatkapitányát várta egy nagy csokor virág, Gáspár-Szalay Virág a szezon végén visszavonul, s lehet, hogy a szombati volt az utolsó hazai pályára lépése. Tóth László, a ZTE NKK ügyvezetője adta át a csokrot Gáspár-Szalay Virágnak, aki 2008-ban igazolt a klubhoz. A közönség nagy tapssal köszöntötte a visszavonuló csapatkapitányt.

Kosárváltásokkal indult a mérkőzés, amiből a vendégek jöttek ki valamivel jobban (8-5), de a ZTE NKK visszazárkózott (11-12). Az látszott, hogy a két csapat nagyjából azonos játékerőt képvisel és fel is készült a másikból. Hazai oldalon Ndiba jó megoldásai érdemeltek tapsot a közönség részéről, de mindig a vendégek jártak egy kicsivel előrébb (20-22). Kissé rohanós volt a találkozó, s ebbe hibák is vegyültek, de kezdte elkapni a fonalat a Győr. A vendégek jól védekeztek és eredményesebbnek bizonyultak (23-29), hogy aztán a ZTE NKK is közelebb jöjjön. Maltsi és Ndiba pontjaival újra egy pont lett a különbség (32-33) és élesedett a meccs. Ndiba remekül védekezett Spanou-n, először vezetett a ZTE NKK (34-33), de azonnal jött a válasz. Változatos volt a találkozó, az első húsz perc minimális hazai vezetéssel zárult (39-38).

Nehezen született meg az első pont a második félidőben, pedig meg voltak mindkét oldalon a lehetőségek. A Győré lett az első kosár, de nem tudtak elmozdulni egymás mellől a csapatok. Ekkor már hármasok is hulltak (a hazaiaknál Maltsi, a vendégeknél Czank és Spanou is betalált) és újra a győriek dobásbiztonsága javult előbb, amivel elléptek (48-54). Az egerszegiek sajnálhatták ezt, mert alakulhatott volna éppenséggel fordítva is minden. Azonban semmi sem dőlt el (54-56) és innen kezdődött az utolsó negyed. Inkább küzdelmes volt ez a találkozó és a fáradtság is kezdett kijönni. A Győrnek sikerült kicsikarnia két kosarat, jól védekezett, a hazai próbálkozások pedig kimaradtak. Gáspár Dávid időt kért, hiszen csapata több mint három perc eltelte után sem talált be ebben a negyedben (54-62), és ez a különbség ezen a találkozón már soknak tűnt. De még mindig nem ledolgozhatatlannak, úgy viszont kevésbé, hogy nem született hazai kosár. Öt perc után is még csak egy dupla állt a ZTE NKK neve mellett (56-68). Az egerszegiek mindent elkövettek a visszazárkózásért, de Parker közben kipontozódott, ez sem segített a hazaiaknak. Noha eredményesebb lett a ZTE NKK játéka, de beérni már nem tudta a Győrt.

A Győr ezzel 1-0-ra vezet a párharcban. A két győzelemig tartó csata második felvonását kedden rendezik Győrben.

Gáspár Dávid: „Gratulálok a Győrnek a győzelemhez, egy ilyen párharcban mindig fontos az első mérkőzés eredménye. Másodszor, úgy látszik ma ilyen a trend Magyarországon, hogy akkor kap megfelelő fújást valaki, ha cirkuszol vagy a sajtóban nyilatkozik. Mi nem ezt tesszük, de elvárnánk az egyenlő elbírálást és figyelmet.Innentől is saját dolgainkra és játékunkra figyelünk és megpróbálunk nyerni Győrben.

Milos Pavlovic: ”A bajnokságban kétszer kikaptunk a ZTE-től, de ma mi voltunk a jobbak és megérdemeltük a győzelmet. A következő mérkőzés már biztos, hogy sokkal nehezebb lesz, hiszen a szezon vége felé járunk. Biztos, hogy nagyon fizikális mérkőzés lesz a következő, de ugyanígy készülünk a következő negyven percre is.