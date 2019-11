A gyenesdiásiak sporttörténelmi ősze

A megyei I. osztályú férfi-labdarúgóbajnokságban a legtöbb csapat hétvégén lejátszotta utolsó őszi mérkőzését. A Gyenesdiás szombaton pótolja a szeptemberben elmaradt találkozóját, amelytől függetlenül már biztosan a dobogón telelnek a Balaton-partiak. Vagy az élen…

Természetesen vannak esélyek, esélyesek és ott vannak a realitások. Szombaton Gyenesdiás–Szepetnek (14.00) és Gellénháza–Technoroll Teskánd (13.00), vasárnap pedig a tervek szerint Semjénháza–Tarr Andráshida SC (13.00) találkozókat rendeznek, hiszen a labdarúgó Magyar Kupában a Gellénháza, a Gyenesdiás és a Tarr Andráshida SC is feljutott az országos táblára, és az akkori bajnoki mérkőzéseiket elhalasztották.

A Balaton-parti csapat fennállásának legszebb őszi idényét produkálta. A Magyar Kupában először került fel a Gyenesdiás a főtáblára, ahol az NB III.-as Dabas-Gyón ellen egygólos vezetés után végül 2-1-es vereséget szenvedett, így nem jutott a legjobb 64 közé. A megyei bajnokságban jól kezdett Kocsis Norbert együttese, ám a nagy igénybevétel miatt ekkor becsúszott két vereség és egy döntetlen. Amennyiben a Gyenesdiás együttese szombaton megnyeri a Szepetnek elleni találkozóját, akkor az első helyre lép elő, hiszen az éllovas Csács-Nemes­apáti már lejátszotta az összes mérkőzését. Más eredmény esetén is újabb sporttörténelmi pillanatnak örülhetnek a Kinizsi SK-ban, hiszen eddig még sosem álltak sem a félidőben, sem pedig a bajnokság végén dobogón a megyei első osztályban. A szombati vendég, a Szepetnek is jó erőkből áll, és biztos mindent elkövet majd a pontszerzésért.

Amennyiben a Gyenesdiás győzni tud, akkor biztosan első, ha nem, akkor… Nos, az Olajmunkás Gellénháza matematikailag még szintén az élre ugorhat, de ehhez mondjuk 9 góllal le kellene győznie a Teskándot. Ami valljuk be, nem igazán tűnik most életszerűnek, mármint hogy ekkora különbség lehet a két csapat között. A Teskánd amúgy is szinte mumusa a Gellénházának, amely nem készülhet könnyű mérkőzésre. A hazai pálya viszont Gellénházán a mostani bajnokságban igencsak domináns: hatból hat győzelmet aratott odahaza az Olajmunkás, így még pontot sem vesztett Bencze Péter együttese hazai környezetben.

A harmadik találkozón a Tarr Andráshida esélyesként utazhat Semjénházára is, de szezon vége van, mindenkinek kell a pont. Az Andráshida SC győzelem esetén felzárkózhat a dobogósok mögé a félidőre.