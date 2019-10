A Gyenesdiás otthonában vesztett pontokat a listavezető Csács-NSE

A hét végén a 9. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban.

Creaton-Lenti TE–Olajmunkás Gellénháza 1–3 (0–1)

Lenti, 100 néző. Jv.: Varga P.

Lenti TE: Balogh B. – Fehér, Tuboly, Sárkány, Kiss K., Lovrencsics, Ács, Soós, Takács, Varga T., Markotán. Edző: Szarka Péter.

Gellénháza: Osbáth – Lukács L., Horváth B., Bognár P., Lukács B., Szabó B., Mavolo, Czibor, Odonics (Kovács Á.), Bognár K., Nagy D. (Toplak B.). Edző: Bencze Péter.

Küzdelmes mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot Lentiből.

Gólszerzők: Sárkány, ill. Horváth B., Mavolo, Odonics. Jók: Takács, Markotán, Ács, ill. az egész csapat. U19: Lenti–Gellénháza 7–1.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Tarr Andráshida SC 2–2 (1–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Zalalövő: Dóra – Penczák, Gyenese, Balogh A., Czömpöl, Zsoldos, Cseresnyés, Flander (Tóth G.), Csik (Horváth T.), Sipos, Karvalics (Darabos). Edző: Ostrom János.

Andráshida SC: Orbán – Horváth E., Tóth L., Szinay, Fábián (Koroknyai), Balla (Kalamár), Czotter, Cséber (Csongár, Molnár A.), Temlén, Szabó M., Czafit. Edző: Dobos Sándor.

A meccs elején a hazai gárda volt az aktívabb, néhány helyzetet is kialakított. A 26. percben egy szöglet után kétszer is gólt szerezhettek volna a zalalövőiek, de mindkét lehetőség kimaradt. A 42. percben egy hazai támadás végén Sipos adott kiváló labdát Karvalicsnak, aki biztos lábbal lőtt a kapuba, 1–0. A 49. percben Tóth László lépett be két védő közé, elesett, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A hazai csapat élénken tiltakozott a büntető ellen, azonban ez nem zavarta Csongárt, aki magabiztosan lőtt a hálóba, 1–1. Ekkor egy időre a mérkőzés kicsúszott a játékvezető kezéből, mindkét kispad kifogásolta működését, a hazai közönség pedig folyamatosan tüntetett ellene. Az 59. percben tömeges kakaskodás zajlott, melyek végén a leköpéséért törlesztő Cseresnyés a kiállítás sorsára jutott. A 70. percben a hosszú oldalon érkező Szinay vezetéshez juttatta a vendégeket, 1–2. A vendéglátó nem adta fel, emberhátrányban is támadott az egyenlítésért. A 78. percben Sipos szögletét a hosszú oldalon Penczák bólintotta a hálóba, 2–2. A ZTK minden dicséretet megérdemel, mert az egyenlőtlen bíráskodás mellett is pontot szerzett az ezúttal halványabb ASC ellen.

Gólszerzők: Karvalics, Penczák, ill. Csongár (11-esből), Szinay. Jók: Penczák, Gyenese, Zsoldos, Sipos, Karvalics, ill. senki. Kiállítva: Cseresnyés (59., Zalalövő).

Kinizsi SK Gyenesdiás–Csács-NSE 1–1 (1–0)

Gyenesdiás, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Balogh, Bolla, Hegyi, Hetesi, Acél, Kovács D., Mátó (Tóth R.), Pálfi, Tarnóczai (Czafit), Nagy R. Edző: Kocsis Norbert.

Csács NSE: Jahic – Takács S., Meidl, Kónya, Bíró, Vizsy, Németh B., Péntek, Varga M. (Szente), Deák (Németh András), Bogyó (Németh András). Edző: Kovács László.

Folytatták a csapatok az egymás ellen megszokott sportszerű, küzdelmes mérkőzéseket. Jó játékvezetés mellett a megyei rangadó első húsz percében a vendégek bebizonyították, nem véletlenül vezetik magabiztosan a bajnokságot, nagy egyéni párharcokba kényszerítették a házigazdákat. A mérkőzés 25. percében Nagy Richárd 18. születésnapján megszerezte csapata vezető gólját. A játékostársak sok boldogságot kívánnak neki! Innen kiegyenlített lett a találkozó. A második félidő elején szintén a Nemesapáti dominált, és az 59. percben kiegyenlítettek. Ismét a Gyenesdiás percei következtek, mindent elkövettek a győzelem megszerzéséért. Egy hajszállal a hazai csapat közelebb állt a sikerhez, végül igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Nagy R., ill. Kónya. Jók: az egész csapat, ill. Bíró, Jahic, Kónya. U19: Gyenesdiás–Csács NSE 1–1.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Technoroll Teskánd 0–1 (0–1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Kiskanizsa: Parragi – Sznopek (Gerencsér), Kránicz, Dolmányos, László, Horváth G. (Németh R.), Anger, Ötvös, Piecs, Abay Nemes, Kovács D. Edző: Mutter Attila.

Teskánd: Pergel – Kiss P., Szabó B., Czigány (Szekeres), Németh N. (Gulyás), Mehdi (Boronyák), Major, Bedő, Bailo, Magyar, Czene. Edző: Pergel Attila.

Gyors vendéggól vezette be a találkozót, ami után továbbra is a teskándiak birtokolták többet a labdát, míg a hazaiak néhány ellentámadást követően próbáltak egyenlíteni, azonban a félidőben maradt az eredmény. Szünet után változott a játék képe, a kiskanizsaiak felvették a versenyt a vendégekkel, sőt, néhány egyenlítési lehetőséget is elszalasztottak. Végül összességében ezen a találkozón a hazaiak nem érdemeltek vereséget.

Gólszerző: Mehdi. Jók: Dolmányos, László, Anger, ill. Bailo, Magyar. U19: Kiskanizsa–Teskánd 0–11.

Semjénháza–Police-Ola 4–1 (2–1)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Takács G.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kovács P., Szollár, Horváth Ma. (Varga Á.), Szakmeiszter J., Kapuvári, Horváth Má. (Berta), Orsós, Pál, Dömötör, Varga T. (Németh E.). Edző: Németh István.

Police-Ola: Gál – Igazi, Tausz, Kócza (Csiszár), Huszár (Papp), Erdélyi, Varga Sz., Mikó, Keskeny, Szekeres, Pálla (Karakai). Edző: Konrád Péter.

A mérkőzés elején már magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, amely egy jogos 11-es formájában alakult ki. Dömötör ment el a bal oldalon, csak szabálytalanul tudták szerelni, a megítélt büntetőt Kovács Péter értékesítette. Majd Orsós Roland percei következtek, aki többször mattolta az ellenfél védelmét. Közben szépített a Police-Ola együttese. A végeredményt szép egyéni akció végén Szakmeiszter János állította be. A hazai csapat fölényét még két kapufa, és több kihagyott helyzet bizonyította. A mérkőzés kiváló játékvezetés mellett, nagyon sportszerű keretek között zajlott.

Gólszerzők: Orsós (2), Kovács P., Szakmeiszter J., ill. Szekeres. Jók: Orsós, Szollár, Kapuvári, Szakmeiszter J., ill. Varga Sz., Kócza. U19: Semjénháza–Police-Ola 0–9.

Helsa Andráshida TE–Flexibil-Top Zalakomár 4–3 (3–0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Andráshida TE: Simon – Horváth D., Papp T. (Orbán), Nikitscher (Jóna M.), Doszpoth, Düh (Rózsa), Balog, Szép (Gergye), Horváth E., Jóna B., Szekeres. Edző: Szabó II Zsolt.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Végh, Takács, Csalló, Horváth I. (Németh K.), Losonczi, Horváth J. (Madarász Sz.), Madarász Z., Horváth Zs. (Daróczi), Bagó, Nagy A. Edző: Nagy Attila István.

Háromgólos félidei előnye után a hazai csapat nem használta ki a helyzeteit. A végig lelkesen küzdő Zalakomár szorossá tudta tenni a végén a mérkőzést, de az Andráshida TE győzelme nem forgott veszélyben.

Gólszerzők: Horváth E. (2), Nikitscher, Horváth D., ill. Madarász Z. (2), Nagy A. Jók: Nikitscher, Horváth E., ill. Csalló, Nagy A., Bagó. U19: Andráshida TE–Zalakomár 3–3.

Femat Csesztreg–Szepetnek 4–3 (2–1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Farsang B.

Csesztreg: Pethő – Pesti, Pál, Nagy R., Horváth R., Nagy B. (Kiss M.), Nagy N., Magai, Elek, Kiss Bá., Nagy Z. (Kiss Ba.). Edző: Németh Imre.

Szepetnek: Szőke – Török (Szabó B.), Petanovics, Kotnyek, Kiss J. (Völgyi), Novák, Nagy T., Kollár (Bilák B.), Bilák P. (Horváth G.), Takács, Schuller. Edző: Domján László.

A két 16-os közt folyt a játék, a csesztregiek többet kezdeményeztek. A 11. percben Nagy Bence lövésre szánta el magát, a labda a hálóban kötött ki. A 18. percben egy jogosan megítélt 11-est Nagy Bence biztos lábbal értékesített. A 35. percben Kollárt indították a jobb szélen, aki a hosszú sarokba lőtt, 2-1. A 48. percben Nagy Norbert szögletét Elek fejelte a kapuba. A 63. percben bal oldali szabadrúgás után Schuller fejelt a kapuba. A 71. percben Takács egyenlített, 3-3. A 87. percben megítélt 11-est Kis Balázs higgadtan értékesítette, 4-3. A kapu előtt jobban koncentráló csesztregiek küzdelmes mérkőzésen szerezték meg a három pontot.

Gólszerzők: Nagy B. (2, egyet 11-esből), Elek, Kiss Ba. (11-esből), ill. Takács, Schuller, Kollár. Jók: Pesti, Nagy B., Pál, ill. Kollár, Schuller. Kiállítva: Kotnyek (88., Szepetnek). U19: Csesztreg–Szepetnek 3–1.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kopecskó János (Csesztreg), Kosár Lajos (Lenti TE), Preksen László (Semjénháza).