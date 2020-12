A gólt is szerző védő, Szépe János szerint a ZTE-nek hinnie kell magában

Talán nem kell ecsetelni, milyen jól jött a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapatának a Mezőkövesd elleni megérdemelt győzelem (3-0). Boér Gábor – nevezzük így – holtpontra került együttesének szombaton semmi más nem számított, csak a siker.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Az volt a legfontosabb, hogy kijöjjünk a mentális hullámvölgyből – mondta a mérkőzés után a szakvezető. – Korábban sok egyéni hibánk is volt, ezúttal azonban mindenki nagyon koncentrált. Erre kell építeni.

A ZTE FC valóban rendkívül fegyelmezetten futballozott, góljai pedig a meccs legjobb periódusaiban jöttek. Az első, Zimonyi Dávidé (ez volt a támadó első NB I.-es gólja) azt követően, hogy előtte semmilyen veszély nem adódott a kapuk előtt. A második, Szépe János találata a szünet előtt született, így a ZTE kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre. A harmadik, Szánthó Regőé (80. perc) pedig végleg bebiztosította a zalai győzelmet.

A meccs egyik, ha nem a legjobbja Szépe volt, aki védő létére vette be az ellenfél kapuját, illetve hátul is tette a dolgát. Elsőként gólja jelentőségéről kérdeztük, valamint arról, mennyire volt tudatos, hogy a találat előtt Zoran Lesjak visszafejelte neki a labdát.

– A gól mindig jól jön, az viszont mindegy, hogy ki szerzi, a lényeg a csapat sikere – mondta Szépe János. – Gyakoroljuk a hasonló szituációkat, de azt nem mondom, hogy teljesen előre megtervezett volt minden. Zoran a hosszú oldal felé lépett ki, nekem kicsit mellel magam elé kellett tenni a labdát, aztán jól találtam el.

Megjegyeztük: ezúttal nagyon fegyelmezett volt a csapat, és nem kapott gólt.

– Egész héten úgy készültünk: mindegy, hogy hogyan, de tartsuk itthon a pontokat – folytatta a védő. – Az edzéseken is érződött, hogy nagyon akartuk a sikert, amit szerencsére el is értünk. El kell hinnünk, hogy bárki ellen győzni tudunk, erre is szükség van, hogy a folytatásban sikeresek lehessünk.

A ZTE FC dolga nem lesz könnyű a következő fordulóban, ugyanis szombaton a címvédő és listavezető Ferencváros vendége lesz. A ZTE FC kissé ellépett a mezőny végétől, de nagyon szoros az állás.

Boér Gábor szombati számunk felvezető írásában úgy fogalmazott, hogy hiányolja az egységet, a kérdésre pedig, hogy kikre gondol pontosan, hozzátette: nem a csapatra és a klubra. Újságírói felvetésre a szombati győzelem után is kitért erre a tréner. Elmondta: az elején jobb eredményeket értek el, aztán kevésbé volt sikeres a csapat, és emiatt sok negatívum érte az együttest. A kérdésre, hogy esetleg a (helyi) médiára gondol-e, azt felelte, nem. Hozzátette: a ZTE játékosai még fiatalok és tapasztalatlanok, nekik biztatásra, összefogásra lenne szükségük. „Sosem értettem azt a hozzáállást, amikor saját berkeken belül is bántás van.”

Kizárásos alapon maradnak a szurkolók. Illetve talán néhány szurkoló, hiszen azt nem gondolnánk, hogy a ZTE drukkerei ne szorítanának a csapatnak. Még ha most nem is lehetnek ott a lelátón. A legjobb lenne talán, ha Boér Gábor konkrétan elmondaná, mire gondol. Az ő érveit is meg lehet érteni, bár kritikus hangok (olykor jogtalanok is) mindig voltak és lesznek.

A szombati siker ebből a szempontból is jól jött, talán most egy kicsit mindenki megnyugszik.