A Giro a befektetők figyelmét is felkeltheti

A Giro d’Italia kerékpáros körverseny részleteiről egyeztettek a szakaszok képviselői nemrégiben Milánóban. Itt jelentették be, hogy a szlovák Peter Sagan is indul a viadalon, az eseményen ott volt Radics Bálint, a Giro-akciócsoport kanizsai vezetője is.

Mint ismeretes, a jövő évi olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia három magyarországi szakaszának egyike május 11-én Székesfehérvárról indul, végighalad a Balaton északi partján, majd Nagykanizsán lesz a befutója. A Giro 14. alkalommal indul Olaszországon kívülről, viszont először Közép-Európából. A tapasztalatok azt mutatják, nem csupán a sport, hanem az aktív életmód, a mobilitás, a modern városi közlekedés, a környezetvédelem és emellett az idegenforgalom szempontjából is komoly jelentőséggel bír.

Jelenleg az eseményt Magyarországon lebonyolító Nemzeti Sportügynökség és az érintett hazai városok, valamint kerületek is azon dolgoznak, hogy a jövő májusi Grande Partenza, vagyis a nagy rajt Budapesten és országszerte is jól szervezett és ismert legyen. A szervezők egyértelmű célja, hogy a kerékpározást és a kerékpáros közlekedést népszerűsítsék, ezzel is hozzájárulva a magyar főváros élhető mindennapjaihoz és tiszta környezetéhez.

– Ennek a munkának egyik fontos állomása volt a teljes útvonal bejelentése Milánóban, a RAI olasz közszolgálati televízió stúdiójában – fogalmazott Radics Bálint, a Giro-akciócsoport kanizsai vezetője, aki a magyar küldöttség tagjaként szerepelt az egyeztetésen. – Az olasz és magyar szakaszok képviselőit a szervező cég prezentációja várta, melyben többek között szó esett a technikai feltételekről, valamint arról, hogy a viadalt milyen sokan követik világszerte. Ugyanitt jelentették be immár hivatalosan, hogy a szlovák, ám Itáliában élő Peter Sagan profi kerékpáros is indul a körversenyen. Sagan az első kerékpáros, aki háromszor nyerte meg a világbajnokságot országúti mezőnyversenyben három egymást követő évben. Manapság a kerékpársport fenegyerekeként emlegetett versenyző korábban még soha nem állt rajthoz a Girón, ezért is nagy érdeklődés övezi az ő személyét. No meg azért is érdeklődnek iránta, mert egymillió követője van a közösségi oldalakon.

Radics Bálint hozzátette: már ott a rendezvényen elkezdődött az esélylatolgatás, hogy a szlovák sprinter vajon melyik szakaszokon emelkedhet ki a mezőnyből. Arról is szó esett, hogy akár Győrben vagy épp Nagykanizsán. Egy kisfilmben bemutatkozott még az idei győztes, az ecuadori Richard Carapaz. Akiről kiderült, hogy a nyomorból indulva, szorgalmas és kitartó felkészüléssel nyerte meg a versenyt.

– A sport mellett a gazdasági élet szereplői is profitálhatnak az olasz körversenyből – tette hozzá Radics Bálint. – Csiszár Jenő főkonzul kollégái már most azon dolgoznak, hogy felkeltsék az ottani cégek érdeklődését, így akár Nagykanizsára irányíthatják az olasz befektetőket.