A Gelse legyőzte a forduló előtt még hibátlan Gutorfölde csapatát

A hét végén a 9. fordulóval folytatódtak a 2019/2020-as szezon küzdelmei a labdarúgó megyei II. osztályban.

Haladás-FC Keszthely–Legenda Sport-Böde 2-2 (2-1)

Keszthely. Jv.: Vass Zs.

Keszthely: Gujgiczer – Andor (Pál), Lajtai (Pintér), Páncsics, Pas (Bertók), Lázár, Riba, Marton (Tompos), Cseszárik, Zsohár, Varga Gy. Edző: Horváth Gábor.

Böde: Széplaki – Babati, Szita, Hadrik, Lepár, Luki (Takács), Anti (Molnár A.), Szerdahelyi (Kiss Z.), Bedő, Szabó Cs., Turi. Edző: Kósa László.

Kiegyenlített erőviszonyok mellett igazságos eredmény született.

Gólszerzők: Varga Gy., Lázár, ill. Molnár A., Hadrik. Jók: Zsohár, Gujgiczer, ill. Széplaki, Molnár, Turi, Lepár, Kiss Z. U19: Keszthely–Böde 1-1.

Víghép Cserszegtomaj–Borsfa 6-3 (4-0)

Cserszegtomaj. Jv.: Gehér B.

Cserszegtomaj: Kovács G. – Boros Zs., Boros D. (Cser), Fekete, Kovács R., Ács N., dr. Belák Márk, Belina, Németh Sz., Török (Ács G.), Tóth G. (Sándor). Edző: Fejérvári Ferenc.

Borsfa: Kalányos – Vittman, Karakai, Czigány K., Czigány B., Horváth L., Szakony G. (Farkas M.), Szakony M., Bocskor, Mészáros, Májer. Edző: Gérnyi István.

A kilencven perc alatt nagyon sok változó teljesítmény jellemezte a cserszegtomajiakat, akik sok helyzetet alakítottak ki, és nagyjából 40 perc jó játékkal sikerült a három pontot begyűjteniük.

Gólszerzők: Sándor, Ács G., Cser, dr. Belák Márk, Tóth G., Kovács R., ill. Czigány B., Farkas M., Májer. Jók: az egész csapat, ill. Czigány B., Farkas M. U19: Cserszegtomaj–Borsfa 3-0.

MP Kanizsa Murakeresztúr–Pölöske 9-1 (2-1)

Murakeresztúr. Jv.: Joó R.

Murakeresztúr: Gerencsér (Kovács K.) – Békefi, Horváth G., Márkovits B., Tulézi, Szabó I., Szabó F., Jankó (Varga Z.), Márkovits T., Talabér (Buda), Gyuranecz (Dezső). Edző: Visnovics László.

Pölöske: Szombat N. (Srancz) – Szabó F., Pőcz, Gaál, Szombat P., Ágoston, Mészáros, Horváth J., Sali, Szárnyasi, Németh M.

Az első 30 percben a vendégek játéka érvényesült, majd a lassan ébredő hazaiak szép gólokkal megfordították a mérkőzést a sportszerűen küzdő ellenféllel szemben.

Gólszerzők: Szabó I. (4), Szabó F. (2), Tulézi, Talabér, Gyuranecz, ill. Gaál. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Murakersztúr–Pölöske 5-1.

Nagykapornak–ADA Nova 0-2 (0-0)

Nagykapornak. Jv.: Vincze G.

Nagykapornak: Ávár – Peresztegi, Cserép, Vida, Németh P. (Tóth K.), Németh Gy., Kiss Sz. (Büki), Flórián (Bolla), Lakatos, Makovecz, Kövécs. Edző: Erdős János.

Nova: Domján – Nunkovics R., Szabó Zs., Vitéz (Süket), Farkas M., Galamb (Podszkos), Hajdu I., Mayer G., Takács (Lendvai), Hajdu G., Szekeres (Nunkovics S.).

Küzdelmes, jó mérkőzésen a találkozó hajrájában a hazaiak egyéni hibáit jól használták ki a vendégek, és ezzel megszerezték a három pontot.

Gólszerzők: Mayer G., Szabó Zs. Jók: Peresztegi, Vida, Németh P., ill. Nunkovics R., Nunkovics S., Szabó Zs. Kiállítva: Vida (91., Nagykapornak). U19: Nagykapornak–Nova 5–3.

Bak–ZNET-Telekom Becsehely 1-1 (1-1)

Bak. Jv.: Egyed P.

Bak: Timbókovics – Horváth Á., Balatoni, Foltányi, Koltai, Pencsov (Horváth A.), Réczeg, Káli, Bohár, Pálfi, Domján. Edző: Eszter Róbert.

Becsehely: Iványi – Horváth F., Tersztenyák (Kele), Bíró, Németh K., Péter, Bódi, Varga B., Balassa, Bedi, Navracsics. Edző: Vittman Ádám.

Kiegyenlített első félidő után reális döntetlenre állt a mérkőzés. A második játékrészben a hazaiaknak két kapufa mellett még több százszázalékos gólszerzési lehetőségük volt, melyek kimaradtak. Ekkor a vendégek már csak az eredmény megtartására koncentráltak, ami a végére 9 emberrel is sikerült, így ponttal zártak a győzelmi lehetőséget elmulasztó hazaiak ellen.

Gólszerzők: Koltai, ill. Bódi. Jók: Réczeg, Káli és az egész csapat, ill. Bíró, Balassa. Kiállítva: Navracsics (89., Becsehely). U19: Bak–Becsehely 1-2.

Letenye–Zalaszentiván 1-1 (0-0)

Letenye. Jv.: Vizi I.

Letenye: Gazdag – Soós, Balassa, Kanizsai (Kovács I.), Móricz, Karsai (Farsang), Őri M. (Szilágyi), Bogdán, Öri Cs., Stropka, Horváth M. Edző: Tamás Tamás.

Zalaszentiván: Illés – Méhes, Kosaras, Bogdán (Cseke), Rumi, Tóth D., Viola, Tóth B., Tóth M., Udvardi, Hideg. Edző: Balog Zoltán.

Jó iramú mérkőzésen a Letenye sorra hagyta ki ziccereit, míg a szervezetten játszó vendégek első helyzetüket gólra váltották a 83. percben. A hosszabbításban egyenlítő hazaiak gyenge helyzetkihasználásuk miatt nem nyertek.

Gólszerzők: Szilágyi, ill. Cseke. Jók: Öri Cs., Horváth M., ill. az egész csapat. U19: Letenye–Zalaszentiván 1-4.

Gelse–Gutorfölde 5-1 (2-0)

Gelse. Jv.: Kocsondi J.

Gelse: Dömötör – Csizmadia B., Horváth Má., Balogh P., Benkő, Kuzma, Kőrösi (Horváth Ma.), Csizmadia M., Markotán (Zsiga), Nagy M., Németh G. Edző: Tóth Zoltán.

Gutorfölde: Andrics – Paucsa (Kása), Józsa M., Bodó, Major Á., Farkas P. (Soós B.), Jakab, Major G., Józsa R. (Bédy), Nyakas, Soós T. Edző: Varga Róbert.

A sok sebből vérző hazai csapat játékosai fogadkoztak, hogy meglepik a vendégeket. Már az első félidei játék alapján is látni lehetett, hogy meg lehet fogni a listavezetőt. A második játékrészben is igazi küzdeni akarás jellemezte a hazaiakat, gólratörő játékukkal ilyen arányban is megérdemelten nyertek a mezőnyben jól küzdő ellenféllel szemben.

Gólszerzők: Kuzma (3), Németh G., Kőrösi, ill. Major G. Jók: az egész csapat, ill. senki. Kiállítva: Bodó (58., Gutorfölde). U19: Gelse–Gutorfölde 1-1.

Zalaszentmihály–Windoor-Páterdomb 4-0 (0-0)

Zalaszentmihály. Jv.: Kustán Cs.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szigeti Sz., Szentgyörgyvölgyi, Leberzipf (Janda), Vida, Sebestyén (Szinay), Szabó B. (Szigeti T.), Horváth M., Varga P., Soós M., Soós G. Edző: Szabó Balázs.

Páterdomb: Bucsics – Blaskovics (Teveli), Agg, Földszin, Marján (Dén), Gyenese, Parrag, Rettegi (Czotter), Csikós, Czövek, Bedő (Tuboly). Edző: Lukács László.

Jó játékvezetés, és magabiztos hazai győzelem.

Gólszerzők: Sebestyén (2), Varga P., Szabó B. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Zalaszentmihály–Páterdomb 3-2.