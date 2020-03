A Gellénháza győzelmével átvette a vezetést a megyei I. osztályban

A hét végén a 17. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. A Gellénháza 3-0-ra legyőzte a Szepetneket, és az élre állt a tabellán, miután a Csács-NSE kikapott Zalakomárban.

Olajmunkás Gellénháza–Szepetnek 3-0 (3-0)

Gellénháza, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Gellénháza: Osbáth – Horváth B., Tóth, Czibor, Lukács B., Bognár K., Horváth M. (Bognár P.), Szabó, Nagy, Mavolo, Odonics (László). Edző: Bencze Péter.

Szepetnek: Szőke – Szabó Á., Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Takács, Szabó B. (Pataki), Novák, Nagy, Kollár (Bilák), Török. Edző: Domján László.

Alaposan belekezdett az Olajmunkás, és már a 4. percben sikerült is betalálnia. A hazaiak uralták a játékot, ám a Szepetnek is veszélyeztetett, így a Gellénháza kapusának, Osbáth Balázsnak az első tíz percben kétszer is nagyot kellett védenie. A vendéglátó egymás után alakította ki jobbnál jobb helyzeteit, amiknek jó része ugyan kimaradt, ám húsz perc játék után így is már 3-0 állt az eredményjelzőn. Fordulás után sokat javult a vendégek játéka, de erejükből mindössze arra futotta, hogy kapujukat megőrizzék az újabb góloktól, így az eredmény már nem változott. A mérkőzés elején mutatott offenzív, gyors és ötletes játékának köszönhetően magabiztosan nyert az Olajmunkás.

Gólszerzők: Nagy, Mavolo, Odonics.

Jók: az egész csapat, ill. Szabó Á., Novák.

Kiállítva: Völgyi (85., Szepetnek).

U19: Gellénháza–Szepetnek 5-0.

Flexibil-Top Zalakomár–Csács-NSE 3-2 (1-1)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Takács, Csalló, Losonczi, Horváth J., Madarász Z. (Horváth Zs.), Bagó, Daróczi (Horváth I.), Nagy A., Mészáros, Madarász Sz. Edző: Nagy Attila István.

Csács-NSE: Paksy – Takács, Éder, Varga M. (Szente), Vizsy, Németh B. (Németh A.), Péntek, Horváth P. (Kobra), Karakai, Horváth T., Bogyó. Edző: Lepár Attila.

Küzdelmes mérkőzést játszott egymással a két csapat, melynek nagy részét a csácsiak irányították. A hazaiak védekezésre rendezkedtek be és gyors ellentámadásaikban bíztak. Az első félidőben Madarász Z. 11-esére Karakai válaszolt, szintén büntetőből. A második játékrészben Madarász Z. újra megszerezte a vezetést, amire ismét Karakai tudott válaszolni. A hosszabbításban, amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent, Madarász Z. hozta kihagyhatatlan helyzetbe Nagy A.-t, aki eldöntötte a mérkőzést. Összességében megérdemelt hazai siker született, a komáriak jobban akarták a győzelmet. Lelkesedésüknek köszönhetően otthon tartották a három pontot a jó erőkből álló bajnok- esélyes vendégek ellen.

Gólszerzők: Madarász Z. (2, egyet 11-esből), Nagy A., ill. Karakai (2, egyet 11-esből).

Jók: Madarász Z. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Takács, Karakai.

U19: Zalakomár–Csács-NSE 3-1.

Technoroll Teskánd–Tarr Andráshida SC 0-2 (0-0)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Takács G.

Teskánd: Kovács G. – Gulyás, Szabó B., Czigány, Pergel, Boronyák (Cseke), Major, Bedő, Mehdi, Kiss P., Czene (Egyed). Edző: Pergel Attila.

Andráshida SC: Orbán – Tóth L., Molnár A. (Németh R.), Szinay (Bakó), Csongár, Temlén (Czotter), Szabó M., Horváth E., Kalamár, Fábián (Pungor), Balla. Edző: Dobos Sándor.

Küzdelmes mérkőzésen a vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot. Az első félidőben a Teskándnak volt több helyzete, de ezeket elrontotta. A második játékrészben a hazai csapat érthetetlenül elkezdett ívelgetni, a vendégek ezeket könnyedén hárították, és két kontratámadásból szerzett góllal megszerezték a győzelmet.

Gólszerzők: Szinay, Pungor.

Jók: Kiss P., ill. az egész csapat.

Creaton-Lenti TE–Zalaszentgrót 0-4 (0-4)

Lenti, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Lenti TE: Balogh B. – Horváth Sz., Fehér (Horváth L.), Tuboly, Sárkány, Kiss K., Balog, Ács, Soós, Takács, Varga T. Edző: Szarka Péter.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Németh Á., Horváth D., Buzási, Iberhart, Sümegi, Gájer P., Székács, Ferenczi, Horváth B., Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

A vendégek a mérkőzés elején meglepték a Lentit, és kétgólos előnyre tettek szert. Majd a vendégvezetés ellenére a hazaiak alakítottak ki egy-két lehetőséget, amik kimaradtak. Aztán a félidő vége felé ismételten védelmi megingásokból újabb két gólt szerzett a Zalaszentgrót, és így négygólos vezetésre tettek szert. A második játékrészben a vendégek taktikusan őrizték az előnyüket, de adódott egy-két helyzet itt is, ott is, ám azok rendre kimaradtak. A zalaszentgrótiak végül megtartották négygólos előnyüket, és megérdemelten vitték el a három pontot.

Gólszerzők: Ferenczi (3), Horváth D.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Lenti TE–Zalaszentgrót 5-1.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Femat Csesztreg 3-4 (2-2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Munkácsi – Póka, Fábián, Dolmányos, László, Kovács D., Abay Nemes, Németh R. (Gerencsér), Sznopek, Anger, Ötvös. Edző: Mutter Attila.

Csesztreg: Fábián – Pál, Nagy R., Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Nagy N., Pethő Já. (Magai), Nagy B. (Nagy Z.), Elek, Kiss Bá. Edző: Németh Imre.

Gyors rajtot vettek a hazaiak, hisz már az 5. percben náluk volt az előny. Lassan ébredeztek a vendégek, akik átvették a játék irányítását, lehetőségeket is teremtettek, de ezek kimaradtak. A félidő közepén egy gyors, formás kontra végén már kétgólosra nőtt a hazai előny. Mindez a vendégeket nyugtatta meg, akik tíz perc leforgása alatt egyenlítettek, igaz, ehhez a kiskanizsai védelem is hozzásegítette őket. Ezt követően még két ízben adódott nagy helyzet a hazai csapat előtt, de ezek kimaradtak. Szünet után újabb tíz perc kellett ahhoz, hogy előbb egy bedobás után, majd egy jogos büntetőből született találattal kétgólos előnyre tegyenek szert a vendégek. A hazai csapat még a félidő hajrájában ismét betalált, ezzel szépíteni tudott a végeredményen.

Gólszerzők: Dolmányos, László, Abay Nemes, ill. Nagy R., Kiss Bá. (11-esből), Kiss Ba., Elek.

Jók: Munkácsi, László, Anger, Abay Nemes, ill. Horváth R.,Kiss Ba., Kiss Bá.

U19: Kiskanizsa–Csesztreg 1-8.

Semjénháza–Kinizsi SK Gyenesdiás 1-5 (0-1)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács, Szollár (Horváth M.), Pál Mi., Orbán, Kőrösi, Orsós, Dömötör (Tukszár), Kapuvári, Pál Ma., Berta. Edző: Németh István.

Gyenesdiás: Szabó – Tóth, Bolla, Pálfi, Hetesi, Dr. Tarnóczai, Nagy, Acél, Kovács (Kiss), Mátó (Fellner), Szi-Péter. Edző: Kocsis Norbert.

Kitűnő játékvezetés mellett gyenge színvonalú mérkőzésen a Gyenesdiás kegyetlenül kihasználta a hazaiak hibáit, amit gólokkal büntettek. A semjénházaiak gratulálnak a vendégcsapatnak a győzelemhez, és további sok sikert kívánnak nekik.

Gólszerzők: Kovács (11-esből), ill. Mátó, Nagy, Pálfi, Acél, Hetesi.

Jók: Kapuvári, Orbán, Pál Mi., ill. az egész csapat.

U19: Semjénháza–Gyenesdiás 0-5.

Helsa Andráshida TE–Szalai-Edelholz Zalalövő 2-1 (1-0)

Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum, 100 néző. Jv.: Novák R.

Andráshida TE: Kemes – Papp T., Nikitscher, Doszpoth, Horváth I D., Jóna M. (Balog), Keszei (Tóth B.), Horváth E., Jóna B. (Düh), Horváth L., Szekeres (Orbán). Edző: Szabó II Zsolt.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G., Czömpöl (Németh B.), Darabos, Karvalics, Illés (Végh), Balogh A., Cseresznyés, Penczák, Zsoldos, Csik. Edző: Ostrom János.

A hazai csapat szerzett vezetést a 23. percben egy szép támadás végén, és az első fél­időben akár növelhette volna előnyét, de maradt az egygólos vezetés a szünetig. A második játékrész közepén egy szép egyéni akcióból egyenlített a Zalalövő, de a hazai csapat nagy szívvel játszva rátett egy lapáttal, és negyed órával a mérkőzés vége előtt büntetőből megszerezte a győztes találatot.

Gólszerzők: Horváth I D., Horváth L. (11-esből), ill. Karvalics.

Jók: Horváth I D., Papp T., Jóna M., Horváth E., Horváth L., ill. Zsoldos, Tóth G., Balogh A.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kárpáti István (Semjénháza), Kosár Lajos (Lenti TE), Májer Tamár (Andráshida TE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Szabolcs (Zalakomár).