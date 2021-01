A galambászoknak is nehéz évük volt

A vírussal terhelt 2020-as esztendőben a sport-, illetve postagalambászat sem úgy zajlott, mint a korábbiakban, többek között ezt is megtudhattuk Liplin Lászlótól, a J02 Postagalamb Egyesület elnökétől.

Már a szezon is egy hónap késéssel kezdődött el a járványhelyzet miatt, emellett műszaki problémák is nehezítették az egyesület életét – ezek végett versenyek is maradtak el, és a 12 felmérőjük helyett csak nyolcat vállalhattak be a klub galambjai, valamint tenyésztői. Kevesebb versenyútból állt a rövid- és a hosszútávú csapatbajnoksága is.

– Nagyobb kilométerekben történő ugrásokat kellett egyik versenyről a másikra teljesíteniük a galamboknak, hogy az országos, Magdeburgból indulón is részt tudjunk venni – mondta el az egyesület elnöke, Liplin László. – Ennek az időpontja már az év elején ismert és kötött volt, egyben ez volt a leghosszabb versenyünknek tervezve.

Az időjárás alapvetően kegyeibe fogadta a galambászokat, nem volt ebből adódóan „katasztrófaútjuk”, bár több esetben versenynapot is el kellett mozdítani.

– Összességében elmondható, hogy a 2020-as versenyszezon mind az öreg, mind pedig az idei kelésű fiatal galambok vonatkozásában sikeres volt – folytatta. – A fiatal galambok versenyét teljes mértékben meg tudtuk rendezni az elmúlt évekhez hasonlóan. A decemberi hagyományos díjkiosztó ünnepségünket nem tudtuk megtartani a járványügyi intézkedések miatt, de igyekszünk ezt a későbbiekben pótolni, amint lehetséges. Jelen helyzetben, amit tehetek, hogy minden versenyzőtársamnak jó egészséget és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok.

2020 egyesületi bajnokságában a következő eredmények születtek.

Rövidtávú bajnokság (feleresztési helyek Hustopece, Velka Bítes – Csehország): 1. Anek József, 2. Keller Sándor, 3. Gáspár Gábor. Középtávú bajnokság (Prága, Melnik – Csehország): 1. Liplin László, 2. Gáspár Gábor, 3. Szépfalusi István. Hosszútávú bajnokság: (Dahme, Magdeburg – Németország): 1. Liplin László, 2. Gáspár Gábor, 3. Szépfalusi István. Általános bajnokság (8 versenyút alapján): 1. Liplin László 1070,18 pont, 2. Gáspár Gábor 904,21, 3. Szépfalusi István 644,43, 4. Anek József 573,68, 5. Keller Sándor 448,34.

A klubelnök, Liplin László galambjai a Magdeburgból megrendezett országos versenyen egyéniben országos 5., 16. és 61. helyezést értek el, és a közel 5500 indított galambból (750 km-ről) a csapatversenyben ez az országos első helyezést jelentette.