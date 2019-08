A Futball Éjszakája: idén a ZTE FC is résztvevő lesz

Újabb támogatói megállapodás révén a ZTE FC NB I-es labdarúgói a Spirtit Autó Zalaegerszeg jóvoltából immár húsz Volkswagen gépjárművet használhatnak, melyeket csütörtökön vehettek át a játékosok és a stáb tagjai.

A csütörtöki eseményen Kláb Tamás, a Sipirt Autó Kft. tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, hogy a Volkswagen az anyaországban, Németországban is kiemelten támogatja a labdarúgást és most már a Bajnokok Ligájának is az egyik főszponzora. Éppen ezért természetes, hogy magyarországi képviseletek is kiveszik részüket a sportág dotálásából.

– Eddig is támogattuk a klubot, teljesítményével pedig a ZTE FC feljutott az élvonalba, így egy még szűkebb kör tagja lett. Méltán szolgált rá a csapat erre, mi pedig támogatjuk. A játékosok és szakmai stáb tagjai egyéves használatra kapnak tőlünk egy-egy autót, így most már húsz Volkswagen gépjárművet használhatnak a klub tagjai – mondta el Kláb Tamás.

A ZTE FC labdarúgói egyenként vehették át Kláb Tamástól az autók indítókulcsait, hogy aztán már azokkal hajtsanak haza.

A legfontosabb pedig most már a készülődés, hiszen a ZTE FC szombaton (19.30) a Puskás FC-t fogadja, s ez a találkozó lesz számára az első hazai mérkőzés az NB I-be történő visszajutást követően. A ZTE FC drukkerei is készülnek, akik felhívásukban azt kérik szurkolótársaiktól: csakúgy, mint azok, akik ott voltak a Kaposvár elleni szombati 4-0-s legyőzésekor, most szombaton is fehér felsőben jöjjenek ki a ZTE-stadionba, ezzel is demonstrálva a drukkerek egységét a csapat mellett.

A jövő héten nem rendeznek NB I-es fordulót, viszont így is megmozdul az ország futballtársadalma. Negyven helyszínen közel 400 programot kínál idén a szurkolónak A Futball Éjszakája, amelyet második alkalommal tartanak meg, szeptember 6-án, pénteken. A ZTE FC sem marad ki ebből, ugyanis 17 órától számos programot kínál a ZTE Arénában, illetve az edzőpályákon. Ezzel párhuzamosan a Haladás is megrendezi a maga eseményét, Szombathelyen a ZTE és a Hali öregfiúk mellett 19.19 órától (utalva az 1919-es alapításra) a Haladás és a ZTE FC felnőtt csapatai is megmérkőznek.