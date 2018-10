A fürdővárosi kézis lányok izgalmas csatában nyertek

A női kézilabda NB II. legutóbbi fordulójában a Hévíz SK egy izgalmas mérkőzést nyert meg, az Egerszegi KK hazai pályán kapott ki.

Női NB II. Délnyugati csoport:

Hévíz–Pécsi EAC 25-23 (13-14)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Ács, Báder.

Hévíz: Molnár – Czigány 1, Gácser 11, Burghardt L. 4, Vágó, Fehér 1, Cseberko 2. Csere: Bán-Farkas (kapus), Berecz 4, Holczbauer 1, Buzás 1,Kovarszki , Balogh B., Penzer K. Edző: Baranyai Norbert.

Teljesen kiegyenlített volt az első játékrész, és felváltva estek a gólok, de többnyire a vendégek vezettek egy találattal. A második félidő egy 4-0-s hévízi sorozattal indult, dominált a hazai csapat és az 57. percben 24-20 volt az állás. Ekkor viszont a vendégek óriási erőfeszítéssel egy gólra felzárkóztak, hévízi időkérés következett, és egy pazar találat a végén, amit Fehér jegyzett. NB II-es mércével remek színvonalú, fordulatos és végig izgalmas találkozó zajlott, jó hírverése volt a találkozó a kézilabdának.

Jók: Gácser, Berecz.

NB II., Északnyugati csoport:

Egerszegi KK–Büki TK 22-40 (10-17)

Zalaegerszeg, 200 néző, Jv: Baranyai, Csalló.

Egerszegi KK: Mikolics – Balogh V. 2, Gotthárd 1, Szalai 2, Mátyás 1, Hári 4, Jáger 2. Csere: Becze (kapus), Csata 4, Béres 6, Pem, Marton, Bogár, Blaskovics, Budavári. Játékos­edző: Balogh Beatrix.

Komoly erősítés történt a nyáron a vendégeknél. Az EKK-ban Balogh Beatrix, Tállai Emese és Major Andrea is hiányzott. A Bük rögtön az elején magához ragadta a kezdeményezést, s a vendégek magabiztosan nyerték meg a mérkőzést. Az egerszegieknek nem ez volt a megnyerhető mérkőzés, a különbség persze lehetett volna kisebb is, de a Bük szinte nem is hibázott.