A fővárosiak maradnak az OB I-ben, a Kanizsa VSE pedig az OB I/B-ben

Pécsen dőlt el, hogy nem lesz élvonalbeli, OB I-es vízi­labda-együttese a Kanizsa VSE-nek, hiszen a baranyai megyeszékhelyen rendezett osztályozós visszavágón is kikapott a Vasas Plaket csapatától.

Kanizsa VSE–Vasas Plaket 7-13 (2-4, 0-4,

4-2, 1-3)

Pécs, 50 néző. Jv.: Csizmadia, Bereczki.

Kanizsa: Pelle – Salamon 1, Vadovics, Dobay G. 2, Mocsári, Dobay P., Fodor 2. Csere: Leposa (kapus), Horváth B., Knézy 2, Balli, Szilágyi, Francsics, Hertzka. Edző: Ludányi Kadosa.

A OB I-es vízilabda osztályozós párharc első, fővárosi meccsét még múlt szerdán az angyalföldiek nyerték, így a nagykanizsaiak úgy készülhettek a pécsi találkozójukra, hogy egy esetleges sikerük után harmadik összecsapás következhetett volna. A fővárosiak azonban meggyőzően kezdték a mérkőzést, a félidőig ezúttal is tetemes, 8-2-es vezetésre tettek szert. A harmadik negyedben sikerült ugyan zárkóznia Ludányi Kadosa együttesének, de az utolsó negyedben ismét a Vasas volt a jobb, egyben nyerte a két győzelemhez szükséges második osztályozós felvonást is, mellyel bent is maradtak az OB I-ben.

Ludányi Kadosa: „Sajnos, az első két negyedben mutatott, az eredeti taktikánknak teljesen ellentmondó, bátortalan támadójátéknak köszönhetően ellépett megint a Vasas, és onnan már nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Derekasan helytálltunk, de a bravúr idén is elmaradt. Gratulálunk a Vasasnak.”

Jók: Dobay G., Knézy.