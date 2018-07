A felnőtt mellett az U19-es csapat is bajnoki címet ünnepelhetett a Déli csoportban

A megyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Déli csoportjában a Sportklub Gutorfölde szerezte meg a bajnoki címet, azonban hasonlóan az Északi csoport győzteséhet, az Andráshida TE-hez, a gutoriak sem lépnek feljebb az I. osztályba. Ettől függetlenül Gutorföldén nagy az öröm: nemcsak a felnőtt, hanem az U19-es csapatuk is bajnok lett!

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Sportklub Gutorfölde évek óta élcsapatnak számít csoportjában, s noha a tavalyi bajnok Gelse Termál is maradt a II. osztályban, így legalább ketten futottak versenyt a bajnoki címért. Amit végül a Gutorfölde szerzett meg, úgy, hogy az alapszakasz félidejében még a második helyen volt. Az együttes szakvezetője, Varga Róbert pedig egyszerre két bajnokcsapatnak is az edzője volt a legutóbbi szezonban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A felnőtt mellett az ifjúságiak is bajnokok lettek, és mindkettőt én irányítom – mondta Varga Róbert, amikor a bajnoki címeikről és terveikről kérdeztük. – Azt hiszem, ilyen még nem is volt a falu életében, ami még nagyobb örömet adott mindannyiunknak. A tavasz során és a rájátszásban pontot sem veszítettünk, így legnagyobb riválisunkat, a Gelsét is megvertük. Szerencsére elkerültek bennünket a sérülések, ezért minden fordulóban a legerősebb összeállítású csapattal állhattunk ki, ami fontos volt a bajnoki cím elnyerésében. Ám mindenki a maximumot nyújtotta a pályán és ez örömmel töltött el, a fiúk ugyanis nagyon akarták a sikert.

– Szokták kérdezni, hogy mi volt a titkuk? Csak annyi, hogy nagyon akarták ezt a bajnoki címet?

– Ez is fontos volt, viszont a csapat átlagéletkora is lényeges. A mezőny legfiatalabb csapata a miénk, és az együttesnél nincsenek évenkénti vándorlások. Aki nem gutorföldi, azok a játékosaink is tíz kilométeres körzetben laknak, még ha más településen is. Együtt vagyunk, egységesek és ez a legnagyobb összetartó erő a csapatban. Ám azt gondolom, hogy ezért tenni is kell.

A Gutorfölde csapata esetében is ott a kérdés: miért nem vállalják a megyei I. osztályt. Illetve sajnálják-e, hogy nem próbálják ki magukat magasabb szinten, mert ahogy Varga Róbert is említette, nagyon fiatal átlagéletkorú együttese van.

– Mondhatom, hogy igen, sajnálom, hiszen magam is futballoztam, s emlékszem, régebben, ha valaki nyert egy bajnoki címet, készült a magasabb osztályra. Mi most nem tudunk fellépni, mert nem tudnánk U16-os csapatot kiállítani. A motiváció tekintetében ez nem jó, hiszen az újabb kihívás mindig szükséges, hogy meglegyen. Mi szeretnénk ezt fenntartani, ezért kértük, hogy az ősztől tegyenek át bennünket az Északi csoportba. Meg akarjuk mutatni, hogy ott is eredményesek tudnánk lenni, és hogy más csapatokkal is összemérjük a tudásunkat. A fiúk motiváltak abban a tekintetben, hogy szeretnék megvédeni a címüket, ráadásul két csapatunk is ebben a cipőben jár. A felkészülést már elkezdtük, s az a fontos, hogy a helyi fiatalok a faluban játsszanak, eddzenek és mozogjanak.

A Gutorfölde csapatának sikerét a település is magáénak érzi. Nyakas István abban a különleges helyzetben van, hogy Gutorfölde polgár­mestereként és a labdarúgók szakosztály-vezetőjeként is értékelheti ezt a szép eredményt.

– Nagyon szép eredményt értek el csapataink, és a felnőtt bajnoki cím abból a szempontból is teljesen megérdemelt, mert szinte minden mutatóban a mi csapatunk volt a legjobb – mondta Nyakas István, amikor őt is megkerestük. – Az átlag­életkor tekintetében szerintem nem csak a mi csoportunkban, de a teljes másod- és az első osztályú bajnokságban is a miénk a legfiatalabb csapat. Az, hogy a tartalék is győzött, ez a jövő tekintetében mindenképpen biztató, hogy vannak még kikre támaszkodni. Nagyon jó közösséget alkot a csapat, ez rendkívül lényeges.

A megyei első osztályú szereplés most elmarad, de azért megkérdeztük Nyakas Istvánt: vannak-e még hasonló céljaik?

– Jó képességű csapatunk van, és ahogy mondtam, fiatal. Meglátjuk, mit hoz a jövő – mondta az elöljáró. – A játékosok közül sokan egyetemen tanulnak, gyakorlatilag a bajnoki szezonban csak a hét végére tudnak hazajönni. Így nem tűnt megoldottnak a heti plusz két edzés, ami valljuk meg, már szükséges is az első osztályban. Viszont a srácok idővel még több rutint szerezhetnek, s mi a helyi játékosokra akarunk a jövőben is alapozni. Később, ha újra bajnokok lennénk, talán majd meglépjük az osztályváltást, de továbbra is helyi, illetve környékbeli labdarúgókra alapozva.