A Faludi-síkon indul a Festetics Vágta

A legjobbakat remélve az október 9. és 11. közti napokra tűzték ki a Nemzeti Vágta 2020-as döntőjét Budapesten, a Hősök terére. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere pedig örömmel adott hírt arról, hogy idén náluk rendezik meg a sorozat első regionális előfutamát, amely immár a 11. Festetics Vágta lesz.

A koronavírus-járvány veszélyének elmúltával a kormányzat augusztus 15-vel engedélyezi nagyobb rendezvények, fesztiválok megtartását Magyarországon – vezette fel a történet hátterét Gál Lajos.

– Rögtön másnap, azaz augusztus 16-án több nagy rendezvényre kerül sor, például Gyenesdiáson is, ahol a szezon egyik legkomolyabb programjára, a Festetics Vágtára várjuk a lovasokat és a verseny iránt érdeklődőket – folytatta a polgármester. – Izgalmas sporteseményre számíthatunk az idei Nemzeti Vágta első előfutamán. Az elmúlt évtizedben 22 helyszínen rendeztek hasonló előfutamokat, idén azonban, az idő szűkössége miatt csak 8-9 ilyen viadalra kerülhet sor. És az idő nem csak a rendezőket szorítja, a lovasoknak is igyekezniük kell a lehető leghamarabb biztosítani a döntőbe kerülést.

Gál Lajos szerint már csak ezért is kiélezett küzdelem várható Gyenesdiáson, melynek lakói büszkén vállalják a Festetics-időkbe visszanyúló történelmi hagyományaikat.

– A településen egykor állt galopp-pálya nyomvonalát helyreállítottuk, illetve olyanra igazítottuk, amilyen vonalvezetés majd a Hősök terén is vár a finálé résztvevőire – folytatta a polgármester. – Nagyon szép környezetben, a nemzeti park határában, a Faludi-síkon zajlik le ezúttal is a rendezvény. A település részéről természetesen mindenben együttműködünk a szervezőkkel. A szakmai munkát továbbra is Varga Zoltán, a Helikon Kastélymúzeum Hintómúzeumának igazgatója, a verseny szakmai igazgatója irányítja. Az ő személye a rendezvény sikeres megrendezésének biztosítéka.

Gál Lajos elmondta még: a huszár-, illetve a kishuszárvágtára már érkeznek a nevezések az ország minden részéből. A zalai Balaton-part legnagyobb nyári lovas rendezvényét pedig a futamok közti szünetekben több látványos kiegészítő program is színesíti majd. GI