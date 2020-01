A Dinamo Zagreb 2-0-ra legyőzte a ZTE FC-t

Zágrábban ugyanolyan hideg volt, mint idehaza, ugyanolyan téli szombat következett. Zalaegerszegtől 180 kilométerre mégis más világba csöppentünk, hiszen a 21-szeres horvát bajnok (emellett kilencszeres jugoszláv bajnok is) vendégeként más a miliő. A ZTE FC labdarúgó csapata itt játszotta le első felkészülési mérkőzését.

A zágrábi Maksimir-stadion tulajdonképpen a horvát nemzeti aréna is, ami a Dinamo csapatának az otthona, a ZTE-szurkolóknak pedig, akik ellátogattak ide 2002-ben, felemás élményeket ébreszthet a létesítmény.

A ZTE FC bajnokként itt vívta meg az akkori horvát győztes, az NK Zagreb elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját, amit ugyan 2-1-re elveszített, de a hazai 1-0-val és idegenben lőtt góllal bejutott az újabb körbe, amikor a Machester Uniteddel csapott össze. Felejthetetlen élmények máig azok a napok a Zete szurkolói számára. Az eufória után aztán jött a valóság. Az angol gigaklub persze, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörbe jutott, a ZTE FC az UEFA-kupában folytatta – a Dinamo Zagreb ellen. 2002. szeptember 19-én a Maksimkirben a Dinamo (20 ezer néző előtt) 6-0-ra átgázolt az egerszegieket, majd a visszavágón a győri ETO-stadionban is a Zagreb nyert 3-1-re.

Nézők nélkül rendezték az újabb Dinamo Zagreb – ZTE FC találkozót, de megint a Maksimirben. Ami nem változott: a horvát futball továbbra is ott van a világ élvonalában, a Dinamo továbbra is „gyártja” a tehetségeket. A horvát nemzeti csapat 2018-as világbajnoki ezüstérme után számos elemzés, cikk jelent meg arról, hogy miként lehetséges szomszédunkban ez a sikerszéria, az, hogy a horvátok a topklubokba adnak játékosokat, és a többi… Eleve nem akarunk vállalkozni arra, hogy egy edzőmeccs kapcsán ezt a „titkot” éppen mi fejtjük meg. A titokra valószínűleg sokkal racionálisabb a magyarázat: professzionalizmus, különösebb külsőségek nélkül. Remek játékospolitika, tehetségek felkutatása és menedzselése, ami a Dinamo Zagrebet például Európa egyik legjobb műhelyévé tette. Ebben sokkal jobbak a horvátok. Maradva a Dinamo Zagrebnél, jelenleg a spanyol válogatott Dani Olmo – láttuk, mit tud az FTC elleni őszi BL-selejtezőben is – esetleges eligazolása a téma, de Mislav Orsic-nak is vannak kérői. Miután a Dinamo Zagreb nem jutott be az európai kupasorozatok tavaszi küzdelmébe, ilyenkor általában nem szívbajosak a zágrábi klub vezetői: ha megéri nekik, elengedik piacképes futballistáikat. Nenad Bjelica, a Dinamo Zagreb vezetőedzője azt egyértelműsítette, ha Olmo és más játékosa is távozna, keretében éppen elég tartalék van. Olmo egyik lehetséges utódjának tartják például Lovro Majert, aki még több lehetőséget kaphat – olvastuk egy elemzésben. Ám vezetőedző azt is elmondta, jelenleg tíz olyan tehetséggel számolhat, akik idővel kiemelkedhetnek.

A ZTE FC és a Dinamo Zagreb is nagyjából egy időben kezdte meg téli felkészülését. Szombaton a zalaiak úgy érkeztek Zágrábba, hogy őszi csapatukból már távozott Devecseri Szilárd, Miroslav Grumic, Hudák Martin, Oleg Golodiuk, és Kiss Máté. Dobos Barna csapatával tartott a szlovén második ligából, a lendvai Nafta csapatából kiszemelt Stjepan Ostrek. A középpályás is helyet kapott a szombati keretben.

A mérkőzést nem véletlenül rendezték meg a Maksimir-stadionban, ahol kiépítették a VAR-rendszert, hiszen a horvát első ligában is alkalmazni fogják a játékvezetők munkáját segítő technológiát. Ettől függetlenül zárt kapus meccset rendeztek, ám igazi tesztmeccsre érkeztünk.

Dinamo Zagreb – ZTE FC 2-0 (1-0)

Maksimir-tadion, – zárt kapuk mellett. Játékvezető: Fran Jovic.

Dinamo Zagreb. 1. félidő: Livakovic – Moharrami, Peric, Theopfile, Moubandje – Moro – Majer, Kadzior, Gojak, Orsic – Petkovic. 2. félidő: Zagorac – Kim, Dilavert, Gravdiol, Leovac – Dira – Hajrovic, Cuze, Miskovic, Marin – Gavranovic. Vezetőedző: Nenad Bjelica.

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Bedi – Mitrovic, Kocsis . Stieber (Ostrek, 60.), Bobál G. (Babati, 60.), Radó (Gergényi, 76.) – Ikoba. Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerző: Kadziar (38.), Gavranovic 58. – 11-esből).

A két klub megállapodása eredetileg úgy szólt, hogy 60 plusz 45 perces találkozót játszanak, ám végül maradt a „hagyományos” játékidő, igaz, majd mindenki szerephez jutott a két csapatban. S ha már Dani Olmónál tartottuk, a spanyol játékos megérkezett Zágrábba: de csak a lelátón foglalt helyet, hiszen csak pénteken csatlakozott együtteséhez. A ZTE foghíjas kerettel érkezett Zágrábba, hiszen a távozottak mellett Tamás Krisztián és Barczi Dávid is sérült, a kispadon tulajdobképpen fiatalok ültek. Ettől függetlenül a ZTE FC az „alapcsapatával” állt fel és nagyjából a Dinamo is, amely keményen letámadott már a találkozó elejétől. A 6. percben Orsic kapott jó labdát, de közeli lövését Demjén kiütötte. Többet támadott a Dinamo, de a ZTE FC felvette a kesztyűt, voltak jó megindulásai: Ikoba erőszakosságát próbálták kihasználni az egerszegiek. A 30. percben Radó léphetett ki a bal oldalon, de lövése fölé szállt. A 38. percben aztán egy remek góllal szerzett vezetést a Dinamo. Orsic pasza után Kadziar az ötös vonaláról sarokkal továbbította a labdát a hálóba, 1-0. Az, hogy a Dinamo fölényben játszott nem volt meglepetés, hiszen egy olyan csapatról van szó, amely az őszel a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt. A szünet előtt Majer és Petkovic összjátéka után csaknem megszületett második zágrábi gól is, de utóbbi átadására végül nem érkezett senki.

A második félidőre teljes sort cserélt a Dinamo, az 58. percben pedig Gavranovic büntetőből növelte az előnyt. A zalaiaknál hatvan perc elteltével érkezett a pályára Babati Benjamin és Stjepan Ostrek. Babati nem sokkal később betalált, de lesről. A horvátok érthető módon frissebbek voltak, hiszen pihent emberek érkeztek a pályára, míg a zalaiaknál alig volt csere. Kevesebb esemény történt már, mint az első félidőben, a hajrában aztán Lesjak szólalkozott össze ellenfelével. Volt egy kis lökdösődés és következett a VAR… Először a mérkőzésen Fran Jovic játékvezető megnézte a felvételt, de helyben hagyta korábbi döntését. Azaz, sárga az egerszegi fiúnak és a zágrábinak is.

Több gól nem esett, győzött a Dinamo, ami nem volt meglepetés. Jobb csapat, ehhez nem fér kétség, a ZTE FC-nek pedig mindenképpen igazolnia kell a távozók helyére, hiszen a kerete így nagyon szűk. Összességében Dobos Barna együttese harcosan játszott, szerdán következik a szlovén I. osztályú NK Mura elleni edzőmeccs Muraszombaton.