A Csesztreg nyerte a szomszédvári rangadót a megyei I. osztályban

A hétvégén a 26. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban.

Hévíz–Magnetic Andráshida TE 1-7 (1-2)

Hévíz, 30 néző. Jv.: Bors B.

Hévíz: Pálmai – Filó (Thompson), Szindekovics, Pál, Rózsás (Vella), Bontó, Tóth I., Kopasz-Bódi, Damina, Nagy P. (Sebestyén Zs.), Karakai (Lajtai). Edző: Damina László.

Andráshida TE: Osbáth – Horváth B., Szabó Bá. (László, Szekeres), Doszpoth, Szabó Be. (Keszei), Herzsenyák, Mavolo, Lukács, Németh R., Odonics (Kaprinai), Tóth B. Edző: Balázs Zsolt.

A mérkőzés 7. percében Bontó révén vezetést szerzett a Hévíz, majd a 24. és 31. percben Szabó Bence két találata után 1-2-es eredménnyel mehettek a csapatok a szünetre. A második félidőben magára talált az ATE, és szép egyéni megmozdulások után Mavolo duplázott, majd a 78. percben Horváth B. 40 méteres szóló után lőtt gyönyörű gólt. A vendégek ezután sem álltak meg, Szekeres és Doszpoth találataival állították be a végeredményt. A hazai csapatot az első félidei teljesítményéért dicséret illeti, az Andráshida TE azonban megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Gólszerzők: Bontó, ill. Szabó Be. (2). Mavolo (2), Horváth B., Szekeres, Doszpoth. Jók: Bontó, Karakai, Szindekovics, ill. egész csapat.

Szepetnek–Csács-NSE 1-2 (1-1)

Szepetnek, 70 néző. Jv.: Kiss N.

Szepetnek: Szőke R. – Szabó Á., Petánovics, Völgyi (Hantos), Kotnyek, Takács, Szabó B. (Pataki), Szőke Á., Kollár (László), Kobra, Schuller. Edző: Domján László.

Csács-NSE: Jahic – Papp T., Bíró, Giber, Péntek, Vizsy, Pajor, Szökrönyös, Simonfalvi (Szente), Horváth T., Bogyó. Játékos-edző: Szente Gábor.

Nagyszerű futballidőben, végre nézők előtt játszott a két csapat. A mérkőzés első részében mindkét fél támadólag lépett fel, a vendégeknek sikerült vezetést szerezni a 13. percben Bogyó higgadt befejezésével. A hazaiak a gólt követően nagyobb sebességre kapcsoltak, ezt nyomatékosította Kollár bombája, mely a felső lécen landolt. Több szepetneki lehetőség után a 38. percben Takácsot buktatták a vendégvédők a 16-oson belül, a jogos büntetőt a sértett értékesítette. A fél­idő végén Kobra hagyta ki a kihagyhatatlant. Fordulás után a vendégcsapat visszazárt, kevesebb területet hagyva a gyors hazai támadóknak, sőt az 55. percben szöglethez jutottak a látogatók, a rövid felszabadítás után Szökrönyös lőtt kapura, rosszul eltalált lövésébe Bíró fejelt bele, és labdája a hálóban kötött ki. A félidő derekán még akadtak egyenlítési lehetőségei a hazaiaknak, de sorra kimaradtak. A hajrában a kitámadó szepetneki csapat ellen a vendégek eldönthették volna a mérkőzést, több lehetőséget is kihagytak. Hazai oldalon csak magukat okolhatják az elhullajtott pontok miatt, a ­csácsiak szervezett játékukkal nem érdemtelenül gyűjtötték be a három bajnoki pontot egy élvezetes, fordulatos, közönségszórakoztató összecsapáson.

Gólszerzők: Takács (11-esből), ill. Bogyó, Bíró. Jók: Takács, Szabó Á., ill. az egész csapat. U19: Szepetnek–Csács-NSE 1-7.

Kinizsi Gyenesdiás–Flexibil-Top Zalakomár 9-2 (5-1)

Gyenesdiás, 40 néző. Jv.: Varga P.

Gyenesdiás: Szabó Á. (Helter) – Nedelkó, Czimondor (Kocsis), Tóth R. (Kovács D.), Szi-Péter, Hegyi (Fellner), Bertók, Tarnóczai, Pálfi, Czafit, Nagy B. Játékos-edző: Kocsis Norbert.

Zalakomár: Kámán (Kovács A.) – Madarász Sz., Csalló, Horváth Zs., Bagó, Kuti I., Tinó, Daróczi, Tirászi, Horváth J., Takács. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Szép támadásokkal indult a mérkőzés és kis híján a vendégek szerezték meg a vezetést. A Gyenesdiás szép cselekkel és látványos passzokkal elkezdett játszani, majd végig irányították a rendkívüli találkozót. Hasonlóan nagy különbséggel legutóbb három évvel ezelőtt, április közepén a Pókaszepetk ellen nyertek, akkor 10–0 lett a végeredmény. Most Nagy Bendegúz és Tarnóczai Gergő is mesterhármast ért el. Ritkaságszámba menően öt büntetőből szereztek gólokat a játékosok (3:2 arányban), mindegyiket jogosan. Szabó kapus is értékesített egyet, míg Daróczi neki és Helternek is beköszönt a hálójába tizenegyesből. A találkozó ennek ellenére durvaságtól mentesen, rendkívül sportszerű körülmények között telt el. A komáriak a rájuk nehezedő nyomás ellenére végig lelkesen, gólra törően, tiszteletet érdemlően küzdöttek. A hazaiak mindenképpen megérdemelt, magabiztos győzelmet szereztek.

Gólszerzők: Nagy B. (3, egyet 11-esből), Tarnóczai (3, egyet 11-esből), Szabó Á. (11-esből), Czafit, Kovács D., ill. Daróczi (mindkettőt 11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Horváth Zs., Kámán, Kovács A. U19: Gyenesdiás–Zalakomár 2–2.

Femat Csesztreg–Lenti TE 4-2 (1-2)

Csesztreg. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Gazdag (Magai), Kiss Ba., Nagy B., Nagy N. (Szekeres), Kiss Bá., Elek, Pethő (Őr), Nagy M., Horváth R. Edző: Őr József.

Lenti TE: Balogh B. – Simon P., Fehér, Tuboly, Lukács, Kiss K. (Simon B.), Balog (Kondákor), Lovrencsics, Takács, Szabó K., Avas (Novák). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

A mérkőzést álmosan kezdő hazaiak kapuját két alkalommal is veszélyeztette a vendégcsapat az első tíz percben. Ez kellett ahhoz, hogy felébredjenek a csesztregiek, és az első negyedóra végén egy szép bal oldali támadás befejezéseként Kiss Bálint szerzett vezetést. Rövid időn belül növelhették volna előnyüket a hazaiak, de büntetőt hibáztak. A kihagyott 11-es megtörte a Csesztreg lendületét, aminek következtében a vendégek egy jobb oldali támadás végén, Avas góljával egyenlítettek, majd a félidő vége előtt a vezetést is megszerezték egy bal oldali pontrúgást követően Lovrencsics révén. A második félidőt más felfogásban kezdő hazaiak rövid időn belül Pethő révén egalizáltak, majd tíz percet követően Nagy Martin látványos góljával fordítani is tudtak. Újabb tíz perc múlva Nagy Bence révén pedig a 4-2-es végeredményt is beállították. Második félidei parádés játékával megérdemelt sikert aratott a hazai csapat a végére elfáradó vendégek felett.

Gólszerzők: Nagy M., Nagy B., Kiss Bá., Pethő, ill. Lovrencsics, Avas. Jók: Nagy B., Kiss Ba., Kiss Bá., Nagy M, Pethő, ill. Balogh B., Kiss K., Lukács. U19: Csesztreg–Lenti TE 6–2.

Letenye–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2-1 (2-0)

Letenye, 50 néző. Jv.: Farsang B.

Letenye: Gazdag – Kovács I., Őri A. (Lervencz), Bilák (Csesztregi), Móricz, Szilágyi, Őri M., Bogdán (Farsang), Őri Cs., Kanizsai (Balassa), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Kiskanizsa: Munkácsi – Jagarics (Horváth M.), Piecs, Fülöp, Dolmányos, László, Proszenyák, Sebestyén (Kalányos), Anger (Gerencsér), Ötvös, Abay Nemes. Edző: Kiss István.

A 4. percben a gólhelyzetben kilépő Dolmányos elől Gazdag kivetődve mentett. Ez figyelmeztetés volt a hazaiaknak, akik elkezdtek futballozni és a 13. percben korszerű akcióból Őri Cs. megszerezte a vezetést. A 27. percben ismét Őri M. volt az előkészítő, Kanizsai megpattanó lövésből növelte az előnyt. Fél óra elteltével Piecs éles szögből csavart szabadrúgása a felső lécről csúszott ki. Szünet után a várt jó hazai folytatás elmaradt, a Sáska meddő fölénybe került. Közben a 65. percben Őri M. visszagurítására három letenyei támadó is érkezett, de Munkácsi lábbal hárított. Kollegája után Gazdag mutatott be bravúrokat: a 72. percben Horváth M. közeli ziccerfejesét védte, majd öt perccel később a kilépő Dolmányos elől, kifutva, lábbal tisztázott. A 82. percben Dolmányos két hazai védő között 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 2–1. A 89. percben Őri M. ziccerlabdáját Lervencz 10 méterről lőtte mellé, aztán Őri M. cselsorozat végén kilépett, de közeli emelését Munkácsi bravúrral hárította. Biztos vezetése birtokában a Letenye eldönthette volna a találkozót, nem tette, ezért nögvenyelős lett a hajrá. Ellentétes félidők után jobb helyzetkihasználása, no és Gazdag kapusbravúrokból bemutatott gazdag repertoárjának köszönhetően nyertek a hazaiak a jól küzdő Sáska ellen.

Gólszerzők: Őri Cs., Kanizsai, ill. Dolmányos. Jók: Őri Cs., Őri M., Gazdag, Kanizsai, ill. Piecs, Dolmányos, László, Munkácsi. U19: Letenye–Kiskanizsa 0–7.

Semjénháza–Tarr Andráshida SC 0-2 (0-2)

Semjénháza, 50 néző. Jv.: Iványi G.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth, Balogh, Szakmeiszter J., Orbán, Kőrösi, Orsós, Kapuvári, Rodek, Domján, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Andráshida SC: Czirjék – Tóth (Pataki), Szinay (Bekes), Nagy, Csongár, Szabó, Kovács (Czotter), Kalamár, Fábián, Balla, Czafit (Molnár). Edző: Dobos Sándor.

Szakadó esőben kezdtek a csapatok, és a vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az első félidőben két gólt is rúgtak. A második játékrészben rendezték a soraikat a hazaiak, de a mai nap sok állandó kezdőjátékosát, nélkülöző hazaiak hősiesen küzdöttek. A tartalékosan felálló hazai csapat sok sikert kíván a vendégcsapatnak. Megérdemelt vendéggyőzelem született.

Gólszerzők: Tóth, Szinay. Jók: Bakos, Domján, Szakmeiszter J., ill. az egész csapat.

Zalaszentgrót–Technoroll Teskánd 1-2 (1-2)

Zalaszentgrót. Jv.: Major Zs.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Liegler, Buzási, Gájer, Ferenczi, Horváth B., Iberhart, Penczák, Horváth D., Fábián. Edző: Jankovics Péter.

Teskánd: Pergel D. – Szabó B., Nagy R., Pergel B., Mikó (Czene), Acél, Hetesi, Bedő, Bailo, Bolla, Karvalics (Kiss P.). Edző: Pergel Attila.

Tapogatódzó játék után a 15. percben Buzási felívelését Ferenczi szemfülesen juttatta a kapuba, 1-0. A 31. percben hazai segédlettel Karvalics Barnabás egyenlített. Hat perc múlva Tóth Zsolt bravúrjára volt szükség egy szögletet követően. A félidő utolsó percében Bailo 11-esből szerezte meg a teskándi vezetést. A második félidő nagy iramban kezdődött, az első felében helyzetek nélkül, aztán a Szentgrót alakított ki gólszerzési lehetőségeket, de a kihagyhatatlant is el tudták puskázni. A félidő hátralévő részében a Teskánd csak a védekezésre koncentrált. A 11 játékossal felálló hazaiak nem érdemeltek vereséget ezen a napon.

Gólszerzők: Ferenczi, ill. Karvalics, Bailo (11-esből). Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Zalaszentgrót–Teskánd 2–0.

Tudósítottak

Domján László (Szepetnek), Dömők József (Letenye), Góth Imre (Gyenesdiás), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kárpáti István (Semjénháza), Koczfán Petra (Hévíz), Őr József (Csesztreg).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA