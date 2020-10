A Csata vár a ZTE NKK-ra a női kosárlabda-élvonalban

Nincs megállás, újabb bajnoki forduló következik az NB I. A csoportos női kosárlabda-bajnokságban. A ZTE NKK együttese kis levegőhöz jutott, hiszen elmaradt a múlt hétvégi meccse, szerdán (16.00) viszont a fővárosban a Ludovika-FCSM Csata vendége lesz.

Ez lesz a bajnokság 4. fordulója, ami megint nem lesz teljes, ahogy nem volt az az előző sem. Ahogy megírtuk, a ZTE NKK szombatra tervezett, Győr elleni találkozója elmaradt, hiszen a kisalföldieknél több koronavírusos megbetegedést is regisztráltak. A győriek azóta is karanténban vannak, a ZTE NKK pedig készül a Csata ellen.

– Remélem, most nem szólnak az utolsó pillanatban, hogy nem lesz meccsünk… – jegyezte meg Ambrus Péter, az egerszegiek vezetőedzője, amikor megkerestük, hiszen a Győr elleni találkozóról csak péntek késő délután derült ki, hogy elmarad. – Bevallom, jól jött a szünet a csapatnak, próbáltuk rendezni a sorokat. Irányítónk, Miljana Dzombeta arcsérülése is sokat javult, akinek a BEAC elleni találkozón tört el az orra. Ugyan jelezte még pénteken is, hogy játszani akar másnap, de aztán nem került erre sor.

A Győr ellen, hazai pályán sem számított volna esélyesnek a ZTE NKK, és szerdán sem a zalaiak a találkozó favoritjai. A Ludovika FCSM Csata a tavalyi év meglepetésegyüttese volt, és Tursics Krisztián csapata az elmúlt hétvégén jelezte, hogy ebben a szezonban is számolni kell vele, amikor a DVTK otthonában nyert 79-73-ra. A ZTE NKK tavalyi egyik legjobbja, az amerikai Keyona Hayes is a fővárosiak játékosa már, s bizony, vele sem gyengültek…

– A Csata a mérkőzés esélyese, mi bízunk a tisztes helytállásban – hallottuk Ambrus Pétertől, amikor a találkozóról kérdeztük. – Ezt a mérkőzést is fel kell használnunk arra, hogy gyakoroljunk azokra a találkozóinkra, melyeken viszont már nekünk is lehetnek esélyeink, mint például a hétvégi, PINKK elleni összecsapáson. Azt mindenképpen el kell érnünk, hogy ne kapjunk annyi kosarat, mint az első két találkozónkon. A lányoknak el kell hinniük, hogy ha keményen védekeznek, akkor előre tudunk majd lépni. Szerdán nem lesz könnyű ez a feladat sem, hiszen Keyona Hayes is ott játszik már a Csatában, akiről tudjuk, milyen szintű kosaras, és a fővárosiaknak más, nagyon veszélyes játékosaik is vannak.