A Csata DSE legyőzte a Kanizsai Vadmacskákat

A női amatőr NB I.-es kosárlabda-bajnokság 27. fordulójában a Kanizsai Vadmacskák SE a tabella élcsoportjában álló Csata DSE-t látta vendégül, és a valamivel esélyesebb budapestiek nyerték is a találkozót.

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

Kanizsai Vadmacskák SE–Csata DSE 74-88 (19-24, 17-22, 17-19, 21-23)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Koncsek, Fleischmann.

Kanizsa: Baa 21, Jurkó 21/6, Zsámár P. 6, Budai 19, Füredi 2. Csere: Csuha, Lamm, Horváth L. 5, Szórád, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.

A vendégek villámrajttal nyitottak, hiszen már az első perc végén 8-0-ra vezettek, innen próbáltak zárkózni a középmezőnyhöz tartozó hazai kosarasok. Mindez látványosabban az első negyed végén sikerült, mi több, a meccs 12. percében a KVSE egyenlített (26-26). A lélektani fordulat, vagyis a vezetés átvétele azonban sokadszorra sem sikerült, s onnan a Csata el is lépett a vendéglátóktól. A nagyszünet után a fővárosiak igyekeztek tartani a tíz pont körüli előnyüket, ami be is jött nekik. A negyedik negyedben sem jártak sikerrel a Vadmacskák zárkózási kísérletei, sőt, idővel már a két együttes között majdnem húszra nőtt a differencia. Innen még vissza tudott kapaszkodni a Kanizsa, de a Csata első osztályban is szereplő játékosaival végül biztosan nyerte a meccset.

Jók: Baa, Jurkó.

Gábor Erzsébet: Gyakran alkalmazott agresszív letámadását eredményesen használta ezúttal is ellenfelünk, s amikor felvettük mi is ezt a játékstílust, akkor már sikerültek az elképzeléseink. Érződött, hogy több, az A csoportban is szerepeltetett játékossal érkeztek.