A Csács-Nemesapáti az első, de nem dőlhet hátra

Ha a megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának félidei tabellájára nézünk, teljesen egyértelmű, hogy rég volt ennyire szoros az élmezőny, legalábbis, ami a dobogósokat illeti. Három csapatnak is 32-32 pontja van, jobb gólkülönbségének köszönhetően a Csács-Nemesapáti az első, melynek szakvezetője, Kovács László is kiélezett bajnokságról beszélt, hozzátéve: nem is biztos, hogy csak hárman lesznek harcban az elsőségért…

Csács-Nemesapáti, Gyenes­diás, Gellénháza… – az I. osztály dobogósai. A nemesapátiak úgy indultak neki az új bajnokságnak, ott akarnak lenni az élbolyban, s tartani is akarják ezt a szintet.

– A legutóbbi, sikertelenebb év után az egyesület vezetői úgy döntöttek, hogy megerősítik a társaságot – mondta Kovács László, a Csács-Nemesapáti edzője, amikor megkerestük. – Korábbi játékosaim közül többen hozzánk igazoltak, akik minőséget is képviselnek. Kilenc-tíz játékos ment, nagyjából ugyanennyi jött, de tudtuk, hogy mit szeretnénk elérni, és így is igazoltunk.

– Az eredményből kiindulva, nem okozott gondot összerántani a társaságot. Könnyen ment a csapatot összekovácsolni?

– Annak idején Csernai Pál, egykori edzőm, akivel Sopronban dolgozhattam, azt mondta, hét hét kell ahhoz, hogy egy csapat összeérjen. Mi ebbe úgy csúsztunk bele, hogy sajnos a kupában hamar búcsúztunk, de aztán rá egy hétre elkezdtünk egy sikeres szériát. A bajnokságban nyolc mérkőzést nyertünk meg zsinórban, az ősz végén pedig már látni lehetett az erőviszonyokat. Ekkor következett számunkra is a nehezebb sorsolás, s ott már volt, hogy belehibáztunk. Két vereségünk van: a Csesztreg elleni volt az egyik, amikor senki nem játszott jól, a másik pedig a Szepetnek elleni, amelyen játszhattunk volna bármeddig, úgysem találtunk volna be.

Összességében viszont csapatom erejét az mutatja: ha az első félidőt el is veszítettük, a másodikban jobban teljesítettünk. Fontos szempont megemlíteni, hogy jó kollektíva alakult ki az együttesnél.

– Most pihennek, de jön a folytatás. Marad a célkitűzés, vagy tavaszra már bátrabban terveznek?

– Csak megjegyzem, nem álltunk le… Az ősz befejezését követően is hetente egy alkalommal összejövünk, de január hatodikán már kezdjük a felkészülést. Azt tartom fontosnak majd, hogy a csapatot lehetőleg egyben tartsuk. Tavasszal a riválisok többsége hozzánk látogat, s ugyan három csapat áll 32 ponttal, de én úgy gondolom, hogy az első hat helyezett között bárki megverhet bárkit.

– Mi volt az erősségük, illetve miben látja a fejlődés lehetőségét?

– Miután megerősítettük a csapatot, az ellenfelek többsége próbált behúzódni ellenünk. Összességében azt a szisztémát dolgoztuk ki, hogy támadó együttest játszassunk. Ez hozta meg a sikert, volt, hogy nemcsak három, de esetenként öt támadó szellemű játékos is a pályán volt. Fontos a labdabirtoklás kialakítása is, persze a stabilitás mellett. Ezzel együtt a kialakított helyzetek hatékonyságán javítani szeretnénk, és jó lenne a pontrúgások utáni szituációkkal jobban sáfárkodni, mert vannak jól fejelő játékosaink. Kérdezte a célokat. Mi nagyon örülnénk a bajnoki címnek, de először az kell, hogy a csapat együtt maradjon, na meg újabb riválisok is beszállhatnak a versengésbe a jelenlegi dobogósokon kívül. A Tarr Andráshida SC fiataljai tavaszra már sokkal érettebbek lesznek és a Femat-Csesztreg is ott lehet a végső csatározásban. Természetesen erősíteni is szeretnénk, a támadósorba és a középpályára is jó lenne igazolni, valamint a rotáció miatt a védelembe is.

– A felkészülés napokon belül kezdődik. Mi lesz a menetrendje?

– A megyei szövetség által kiírt Téli Kupán mi is részt veszünk, ez lesz az alap, azonban lekötünk más meccseket is. Szeretnénk erősebb csapatok ellen játszani, és azt gondolom, hogy ez jól jön majd az együttes számára.