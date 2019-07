A Creaton Lenti TE nyerte meg a 40. Négy Város Labdarúgó Tornát

Fegyelmezett játékkal nyerte meg a 40. Négy Város Labdarúgó Tornáját a házigazda Creaton Lenti TE csapata. A kétnapos sporte­seményen az 1979-ben városi rangot kapott négy település, Lenti, Körmend, Celldömölk és Barcs labdarúgócsapatai vettek részt.

A tornát 40 éve, minden alkalommal másik városban tartották, illetve tartják meg. Szombaton az ünnepélyes megnyitón Horváth László, Lenti polgármestere a jubileumról is megemlékezett.

– Országosan is egyedülálló ez a torna, hiszen négy évtizede tart, több száz labdarúgó kapcsolódott be az évtizedek alatt – jelezte Horváth László. – A klubok szakmai együttműködése kiegészül azzal, hogy a városok vezetői is jó kapcsolatot tartanak fenn egymással.

A tornán részt vevő csapatok közül a Celldömölk és a Körmend a Vas megyei első osztály élvonalában szerepel, a lentiek a Zala megyei bajnokság 10. helyén zárták a szezont, a Barcs pedig a somogyi II. osztályban játszik.

Nagy várakozással készültek a lentiek a tornára, s az elődök már letették névjegyüket, hiszen a legutóbbi hazai rendezésű négy város tornát sikerült az akkori csapatnak megnyernie.

– Több hete tart már a felkészülés, mérkőzéseket is játszott az együttes, de minden nyáron ez a torna viszi a prímet, és jól is szokott sikerülni – mondta Fehér Rudolf, a Lenti Torna Egylet elnöke még a döntő előtt, majd arról is beszélt, hogy a csapat célja mindig a jó szereplés, de a tornán talán fontosabb a már kialakult sportbarátság ápolása.

A hazaiak végül megfeleltek a várakozásnak, sőt, talán túl is teljesítették azt. Az első napon a Barcs 1-3 arányban maradt alul a Körmend ellen, a lentiek pedig 3-2-re verték az esélyesebbnek tartott Celldömölköt, így a harmadik helyért a Barcs a Celldömölkkel került össze, a Lenti TE pedig a Körmend ellen lépett pályára a döntőben. A bronzmeccsen a celldömölki csapat 5-0 arányban győzött és szerezték meg a harmadik helyet. A döntő a bajnoki mérkőzések izgalmát hozta, végül a Lenti kerekedett felül, 1-0 arányban diadalmaskodtak a Körmend ellen, a győztes gólt Mihalecz Péter szerezte.

A torna gólkirálya Piri Balázs (Celldömölk) lett, a legjobb játékos Németh József (Celldömölk), a legjobb hazai játékos Takács Gergő, a legjobb kapusnak Farkas Marcellt (Körmend) választották.

Vasárnap a mérkőzések szünetében köszöntötték az 1980-ban megrendezett első tornán győztes lenti csapat tagjait, illetve emléklapot vehettek át a négy város tornák rendezését segítő sportvezetők, labdarúgók. A döntőt követően bemutatták az elmúlt 40 év viadalait összefoglaló kiadványt is.