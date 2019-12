A Corrado megvédte címét a 24. Karácsony Kupán

Már csak egy év és negyedszázados jubileumát ünnepli a Karácsony Kupa nemzetközi öregfiúk teremlabdarúgó- torna, melynek az idén is a keszthelyi Csokonai Sportcsarnok adott otthont.

A Karácsony Kupa egykori megszervezése Galántai Tibor nevéhez fűződik, aki napjainkban is motorja az öregfiúk teremlabdarúgó-tornának. Az idei volt a huszonnegyedik alkalom, és hét együttes vett részt a küzdelmekben.

– Régi barátságok már ezek, hiszen sok csapat és sok labdarúgó is szinte a kezdetektől itt van Keszthelyen – mondta Galántai Tibor, amikor megkerestük. – Jó volt most is összejönni, s noha egyre nehezebb volt a szervezés az utóbbi években, azt semmiképpen nem szerettem volna, ha nem jutunk el a huszonötödik tornáig. Úgyhogy a jövő évi lesz az utolsó Karácsony Kupa, amit szeretnénk majd egy kicsit kibővíteni, kissé ünnepibbé tenni, de ez még odébb van.

A most megrendezett hétcsapatos viadalon hét együttes vett részt, melyek körmérkőzéses formában csaptak össze. Az első helyet az öt győzelmet és egy döntetlent elérő budapesti FC Corrado szerezte meg, amely így megvédte tavalyi címét, másodikként a Hévíz végzett, csupán egy ponttal lemaradva a győztestől, a harmadik hely pedig a fővárosból érkezett Jegeseké lett. Utóbbiak azzal előzték meg a szlovén Lendva együttesét, hogy az egymás elleni eredményük jobb volt.

A 24. Karácsony Kupa teremtorna gólkirályi címét az FC Corrado együtteséből Potemkin Károly szerezte meg.