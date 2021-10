A címvédő Ferencváros vendégeként folytatja a ZTE FC

Kéthetes bajnoki szünetet követően a labdarúgó NB I. első körének hajrája is megkezdődik a hétvégi 9. fordulóval. A ZTE FC csapatára nem vár könnyű sorozat, ennek a hárommeccses szériának nyitányaként szombaton (17.00) a címvédő és éllovas Ferencváros vendége lesz.

A ZTE FC a 9. helyről várja a folytatást, amely nyolc pontot gyűjtött eddig. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos volt az MTK Budapest elleni legutóbbi 2-0-s győzelem, hiszen ha ez nem jött volna össze a zalaiaknak, akkor most kieső helyen állnának. Természetesen így sem „rázták le” a mögöttük állókat, ám kétségtelen, sokkal jobban hangzik a jelenlegi pozíció említése, mint esetleg egy másiké…

A lényeg, hogy a ZTE FC szombaton egy nehéz sorozatot kezd meg. A Ferencváros után ugyanis jövő pénteken a Gyirmót lesz a vendég, és az a meccs mindkét csapat szemszögéből nézve hatpontos mérkőzésnek számít. Azt követően Kisvárdára, a jelenlegi második helyezetthez utaznak a kék-fehérek, és így ér véget az első kör. Tehát fontos meccsek jönnek Waltner Róbert vezetőedző együttese számára.

A legutóbbi találkozóhoz képest sokkal nyugodtabban készülhetett a ZTE FC együttese, és persze Waltner Róbert is. Gondolunk itt arra: az MTK Budapest elleni találkozó előtt minden arról szólt, hogy a ZTE FC-nél jöhet az első edzőváltás a szezon során. Ehhez képest két helyen is változtattak a bajnoki szünetben (Mezőkövesd, MTK), Végh Gábor, a ZTE tulajdonosa pedig kvázi megerősítette posztján Waltner Róbertet. Ám ez már a múlt.

A jelen pedig az, hogy az egerszegiek az FTC ellen készülnek. Az egerszegiek szakvezetőjét arról kérdeztük: milyen volt a maguk mögött hagyott időszak.

– Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jól dolgozott a társaság – jelentette ki Waltner Róbert. – Az MTK elleni siker hozott egyfajta felszabadultságot, így jó hangulatban készültünk. Játszottunk egy felkészülési találkozót a Lendva ellen, amit 6-1-re nyertünk meg, viszont azt is tudjuk, hogy ki ellen folytatjuk. A Ferencváros a legjobb magyar csapat, amely a nemzetközi színtéren is megállja a helyét. A szombati találkozónak nem mi vagyunk az esélyesei, ezzel tisztában vagyunk, azonban azzal is tisztában van mindenki, hogy nem feltartott kézzel utazunk az Üllői útra. Százalékosan kifejezve nekünk jóval kevesebb esélyt adnak, de korábbi csapataimnál is éppen a ZTE példáját szoktam felhozni. Annak idején a Manchester United ellen sem sokat adtak a ZTE-sikerre, de egyszer az is megtörtént…

Nos, igen, ezt a történetet mindenki ismeri…

Az biztos, hogy nem teljes a a ZTE FC kerete, hiszen a kézműtéten átesett Bobál Dávid még mindig nem bevethető, továbbá akadnak még sérültek a zalaiaknál. Viszont Waltner Róbert is úgy fogalmazott, a keret nagy része bevethető. Rákérdeztünk a szakvezetőnél, hogy Eros Grezdával mi a helyzet, aki a legutóbbi bajnokikon is már hiányzott.

– Grezda olyan játékos, aki nagyon értékes tagja lehet csapatunknak. A baj az, hogy sérült, úgyhogy vele most türelmesnek kell lennünk éppen annak érdekében, hogy a későbbiekben segíteni tudja együttesünket – mondta el a zalaiak szakvezetője.

Ami a Ferencvárost illeti, Peter Stöger együttese a nyitófordulóban elszenvedett Kisvárda elleni veresége óta nem hibázott, azaz mind a hat meccsét megnyerte. Hazai viszonylatban bombaerős a kerete, és ha igaz, akkor ismét az első csapattal készül Franck Boli, akit az NB III.-as csapathoz „száműztek”.