A bödei Kósa Nimród 28 találattal végzett az élen

A megyei labdarúgó II. osztály Északi-csoportjában 642 gól esett a 2017/2018-as szezonban, ezeken összesen 135 játékos osztozott. A legeredményesebb a Böde labdarúgója, Kósa Nimród lett.

Az ősz végén a góllövőlista élén még a zalaszentiváni Papp Dávid állt 11 találattal, azonban tavasszal már csak négyszer talált be, így végül még a dobogóról is lecsúszott. Kósa Nimród az ősszel 6, tavasszal pedig 17 alkalommal szerzett gólt, amit a rájátszásban újabb 5 találattal tudott megtoldani, így 28 góllal ő nyerte a megyei II. osztály Északi-csoportjának 2017/2018-as gólkirályi címét.

Egy mérkőzésen a legtöbb gól is a bödei támadó nevéhez fűződik, a Zalaszentmihály ellen jutott öt találatig.

Ezenfelül négy mesternégyes is született.

28 gólos: Kósa Nimród (Böde).

24: Kovács Bence (Cserszegtomaj).

22: Makovecz Martin, Zöldvári Márk (mindketten Nagykapornak).

20: Papp Dávid (Zalaszentiván).

19: Kócza Bálint (Police-Ola), Tóth Géza Patrik (Türje).

17: Ács Gergő (Cserszegtomaj).

14: Rumi Róbert (Zalaszentiván).

13: Babati Bence (Böde), Csiszár Zoltán (Zalaszentiván).

12: Mészáros Flórián (Pölöske).

11: Tricsli István (Pölöske), Horváth Máté (Zalaszentmihály).

10: Májer Tamás, Vincze Ádám (mindketten Andráshida TE), Németh György (Nagykapornak), Csiszár Zsolt (Police-Ola).

8: Orbán Attila, Parrag Krisztián (mindketten Andráshida TE), Németh Lajos (Páterdomb), Soós Máté Bálint (Pölöske), Szabatin Krisztián (Türje), Galambos Bertalan (Zalaszentgyörgy).BP