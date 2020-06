A Bobál-ikrek húzták el a vendégek nótáját!

A labdarúgó NB I OTP Bank Liga 27. fordulójának tért vissza a Zalaegerszegre a ZTE FC, amely napra pontosan három hónappal a március 7-én megrendezett FTC elleni találkozója után vasárnap este a Puskás Akadémia FC együttesét látta vendégül. A kék-fehérek az újraindított bajnokságot a múlt héten egy remek idegenbeli sikerrel kezdték, majd hazai pályán vasárnap egy remek sikerrel folytatták.

ZTE FC – Puskás Akadémia FC 2-0 (0-0)

Zalaegerszeg, 2166 néző. Jv.: Vad II. (Vigh-Tarsonyi, Lémon).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Katanec, Tamás K. – Lesjak – Bőle (Ostrek, 90.), Babati (Bedi, 60.), Mitrovic (Kocsis, 82.), Radó (Ikoba, 90.). – Bobál G. (Bobál D., 82.)Vezetőedző: Márton Gábor.

Puskás FC: Tóth B. – Radics, Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Urblik (Deutsch L., 76.), Plsek (Favorov, 57.) – Slaveer (Sós, 46.), Knezevic, Gyurcsó – Vanecek (Mebrahtu, 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Bobál G. (47.), Bobál D. (85.).

Sárga lap: Katanec (20.), illetve Slagveer (41.), Sós (56.).

A 26. fordulóban elért 6-0-s kaposvári győzelem a ZTE FC-t egészen a nyolcadik helyre „repítette”, így fél év után először kerül el a kieső helyről Márton Gábor együttese. A vasárnapi meccskezdésre viszont a ZTE FC újra a 11. helyen találta magát, ugyanis a pénteken és a szombaton megrendezett találkozók eredményei úgy alakultak, hogy a DVSC, az Újpest és a Paks hármas ismét az egerszegiek elé került a tabellán. Ám, ahogy Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője a mérkőzés előtt lapunknak nyilatkozva elmondta, a saját kezükben van a sorsuk, azaz egy döntetlennel, vagy egy győzelemmel a nap végére ismét a vonal fölé kerülhetnek.

Nos, nem ígérkezett könnyű feladat az egerszegiek számára annak ellenére sem, hogy a vasárnapi ellenfelet, a Puskás FC-t a szezon során egyszer már legyőzték, egyszer pedig döntetlent játszottak vele. Szurkolói támogatására most is számíthatott a ZTE FC, a szabályok szerint rendelkezésre álló helyek (csak minden negyedik széken ülhettek nézők) csaknem teljesen gazdára találtak a stadionban. A múlt heti kezdőcsapat egy helyen változott, a megsérült Barczi Dávid helyén Babati Benjamin szerepelt, a ZTE pedig azonnal támadólag lépett fel, ami a közönségnek is tetszett. Az első lehetőség mégis a Puskásé lett, amikor a 9. percben Vanecek közeli próbálkozása akadt el Demjén kapusban, és ez már kellően óvatossá is tette a zalaiakat. A vendégek elkezdték járatni a labdát, kétszer is a védelem mögé kerültek a bal szélen, a 15. percben pedig Gyurcsó lövésénél Demjénnek kellett nagyot védenie. A ZTE is érezte, hogy többet kell kezdeményeznie, a közönség pedig tényleg együtt élt a játékkal, gondoskodott a hangulatról, hátha az is ad új lendületet csapatuknak. A Puskás FC jól zárta le a széleket, így hiába futott fel többször is Tamás Krisztián, rendre megállították a védőt. Inkább mezőnyjátékkal teltek ezek a percek, nem túl érdekes játékkal egyik oldalon sem. Nem volt jó a játék, mintha kivárásra játszottak volna a csapatok, aztán a 38. percben megnyílt a tér a ZTE előtt és Radó András 16 méteres löketét kellett a vendégkapusnak bravúrral védenie. Mondani sem kell, tetszett a hazai nézőknek a jelenet, az egerszegiek támadásban maradtak, hogy aztán hosszú idő után a Puskás is eljusson a hazai kapuig: a 43. percben Gyurcsó lövésénél kellett Demjénnek védenie.

A szünetben a vendégek kettőt is cseréltek, nem volt tehát elégedett a játékkal Hornyák Zsolt, hát még úgy, hogy jött a zalaiak vezető találata. A 47. percben addig passzolgattak a vendégek, amíg Bobál Gergely labdát szerzett, és 20 méterről iszonyatos erővel lőtt a kapu jobb oldalába, 1-0. A Puskás Fc azonnal ritmust váltott, az 52. percben Mebrahtu lövését Demjén csak nézte, de majdnem „elnézte”: a labda a jobb kapufa tövén csattant. Az egerszegiek viszont higgadtak maradtak, ha kellett járatták a labdát, vagy éppen kontráztak. A meccsnek még nem volt vége, a Puskás FC érthetően nem mondott le a gólszerzésről. Ám a ZTE volt za, amelyik veszélyesebben játszott és a 67. percben Radó fejesét tolta ki a jobb sarok elől a vendégek kapusa. A ZTE FC taktikusan futballozott, igyekezett már jól sáfárkodni az idővel is, de a vendégek is szorongattak. Rendre felértek a kapu elé és ebben még sok veszély volt, hiszen szögleteket végezhettek el. Márton Gábor kettős cserét hajtott végre, ami egyértelműen a biztonságnak szólt már. Bobál Gergelyt ikertestvére, Dávid váltotta, aki a 85. percben egy jobb oldali szabadrúgás után csukafejessel szerezte meg a ZTE FC második gólját, 2-0. Micsoda forgatókönyv: a két Bobál húzta el a Puskás FC nótáját, a ZTE FC pedig megint elkerült a kieső helyről.