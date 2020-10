A Belgrádban győztes gólt lövő Könyvesre a ZTE is büszke

A labdarúgó Nemzetek Ligája 3. fordulójában a magyar válogatott vasárnap este 1-0-ra nyert Szerbia vendégeként. A siker értékét zalai szempontból növeli, hogy a győztes találatot a ZTE FC nemzeti csapatban újonc csatára, Könyves Norbert szerezte.

Klubjában is rendkívül büszkék most Könyvesre. A nyáron Paksról érkezett támadó a bajnokikon is megmutatta már, hogy érdemes volt leigazolni, és a rá jellemző erényeket a Nemzetek Ligája-összecsapáson is felvonultatta.

A Szerbiában született, Topolyáról indult, szerb állampolgársággal is rendelkező labdarúgó esetében a sors hozta úgy, hogy élete első magyar válogatott mérkőzését éppen Belgrádban játszotta. Könyves Norbert a meccs után természetesen nem utazott haza, hiszen tovább készül a szerdai, oroszok elleni találkozóra.

– Az jutott eszembe amikor betaláltam, hogy létezik ez, velem történik ez? – elevenítette fel gólját az mlsz.hu-nak Könyves. – Agresszív játékunkkal megleptük a szerbeket, nem tudták a labdát könnyen felhozni, ez volt a siker kulcsa. Számomra pedig hatalmas siker, ami történt.

Könyves Norbert az FC Backa Topola együtteséből 19 évesen igazolt az MTK-hoz, magyarországi karrierje ekkor kezdődött. Jelenleg a ZTE FC alkalmazásában áll, és ezzel a találattal a klub történetének ötödik labdarúgója lett, aki válogatott mezben is gólt ért el. Megkerestük Boér Gábort, a kék-fehérek szakvezetőjét, aki azt mondta, nem lepődött meg játékosa teljesítményén.

– A vasárnapi találkozó visszaigazolta azokat a dolgokat, amit tudtunk róla – fogalmazott Boér Gábor. – Nagy szívvel játszott, harcolt, ami jó példa kell legyen minden játékos számára. Ha nem is vagy az a kifejezett spíler, viszont soha nem adod fel a küzdelmet, akkor bármeddig eljuthatsz. Örülünk, hogy ilyen sikeres futballistánk van.

Megkérdeztük a szakvezetőt, mi volt szerinte a döntő annál a szituációnál, amivel a labdáért folytatott párharcból Könyves került ki győztesen.

– Az, hogy nincs számára elveszett labda – válaszolta Boér Gábor. – Norbi szerelve szerzett labdát, s tud ő, persze, hogy tud szép dolgokat is a pályán, de nála soha nincs elveszett labda. Jó döntés volt a kapitánytól, hogy meghívta a keretbe, és kezdőként szerepeltette. Abban biztos vagyok, hogy óriási motivációt ad most Könyves Norbertnek mindez, és biztosan felvérteződve tér vissza hozzánk. Alig várom, hogy találkozzunk, és újra együtt dolgozzunk. Természetesen gratuláltam neki, és nagyon büszkék vagyunk rá.

A ZTE FC vasárnap (14.30) Pakson vendégszerepel, Könyvesnek tehát megint különleges mérkőzés következik.

A Nemzetek Ligája csoport másik mérkőzésén: Oroszország–Törökország 1-1.

