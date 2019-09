A Becsvölgye II otthonában kapott ki először a Tófej a bajnokságban

A hét végén a 7. játéknapra került sor a megyei labdarúgó III. osztály Keleti, Nyugati és Közép csoportjaiban. A Szécsisziget az elmúlt időszakban Lovásziban játszotta mérkőzéseit, a következő fordulótól viszont hazatér „albérletéből”. Az egyesület ezúttal szeretné megköszönni a Lovászi csapatának az eddigi se­gítséget.

Keleti csoport

Kehidakustány–Óhíd 1-4 (0-3)

Kehidakustány. Jv.: Boldi T.

Kehidakustány: Tamics – Balogh Á., Huber, Aczél, Baksa, Szeiler, Vasvári, Dóczi, Sabjanics, Varga L., Kutnyák. Edző: Rózsa László.

Óhíd: Szabó Z. – Kiss G., Dóczy (Rigó), Varga B., Csik (Rinkó), Szabatin, Hegedüs, Kasper (Miklósovics), Tóth G., Fekete, Varga G. Edző: Kiss József.

Gólszerzők: Balogh Á., ill. Szabatin, Varga B., Kiss G., Dóczy. Jók: Tamics, Balogh Á., ill. az egész csapat.

Vindornyaszőlős–Hévíz II 2-4 (0-3)

Vindornyaszőlős. Jv.: La­path D.

Vindornyaszőlős: Kiglics (Kaiser) – Nagy Á., Bogdán R. (Keszler), Lampert (Sabjanics), Horváth T. (Tasi), Bogdán S., Tálos, Kulcsár, Tamás, Tóth T., Vidák (Tatár). Edző: Lukács Zsolt.

Hévíz II: Szabó D. – Pintér, Simon (Neményi), Németh A., Horváth Á., Horváth Sz., Gellén, Mede, Torsa, Pál, Fábián. Edző: Fóth Gyula.

Gólszerzők: Keszler, Kulcsár, ill. Németh A. (2), Pál, Torsa. Jók: Kaiser, Kulcsár, ill. az egész csapat.

Zalaapáti–Karmacs 8-0 (4-0)

Zalaapáti. Jv.: Füzi P.

Zalaapáti: Tóth T. – Székely (Bogdán), Mikola, Bognár, Bereczki, Vida (Kletner), Farsang (Varga M.), Magas (Czimondor), Popper, Tüttő, Czinege (Balaton). Edző: Pozsegovits Mihály.

Karmacs: Hompok – Brekócki, Lovasi, Parrag, Pál D. (Pál S.), Nagy S., Plotár, Tódor, Sabjanics, Horváth J. (Hanzl), Lóki (Bolla). Edző: Sabjanics Péter.

Gólszerzők: Bereczki (3), Mikola (2), Vida, Bognár, Popper. Jók: Bognár, Bereczki, Mikola, ill. Parrag, Lovasi.

Várvölgy–Sármellék 6-2 (2-1)

Várvölgy. Jv.: Lancz Zs.

Várvölgy: Cserép J. – Székely, Hörcsöki (Kovács B.), Hajdú Nagy, Cserép R., Pintér (Csiszár), Fischer, Cserép D., Bicsérdi, Gelencsér (Udvari), Varga B. Edző: Horváth Lajos.

Sármellék: Molnár M. – Hegedüs, Visi, Tislér, Szefcsik, Mikolás, Antal, Tóth M., Tőke (Kósa), Zanati (Buzamat, Tamás), Zsótér (Császár). Edző: Balogh Péter, Császár Zsolt.

Gólszerzők: Cserép D. (3), Bicsérdi, Cserép R., Zsótér (öngól), ill. Szefcsik (2). Jók: Cserép D., Bicsérdi, ill. senki.

Alsópáhok–Rezi 6-2 (3-2)

Alsópáhok. Jv.: Töreky R.

Alsópáhok: Nagy Ad. – Fekete, Márton, Horváth Cs., Gosztonyi A. (Molnár P.), Nagy At. (Juhász), Tóth G. (Ágoston), Takács, Székács (Karacsi), Pesti, Bojt (Gosztonyi R.). Edző: Kiss László.

Rezi: Simon – Lancz, Vajda Zs., Kenesei (Domos), Dencs, Gelencsér, Horváth Á., Vajda A., Andor E., Andor D., Horváth B.

Gólszerzők: Takács (2), Nagy At., Ágoston, Fekete, Karacsi, ill. Kenesei, Horváth B. Jók: Juhász, Nagy At., Takács, Pesti, ill. Dencs.

Zalaszentlászló–Haladás-FC Keszthely II 3-1 (2-1)

Zalaszentlászló. Jv.: Aczél L.

Zalaszentlászló: Kiss K. – Baracskai, Hosszú, Szenecsár B., Szenecsár T., Molnár L., Kovács G., Dóczi, Varga R., Fáner, Kovács B. Edző: Vajda Tibor.

Keszthely II: Markó – Vadász, Páncsics, Csanaki (Pintér), Szeles, Farkas K. (Horváth L.), Riba (Borodlai), Lázár, Bogdán, Benkő, Nagy B. Edző: Csanaki Zsolt.

Gólszerzők: Szenecsár B., Szenecsár T., Baracskai, ill. Bogdán. Jók: az egész csapat, ill. Vadász, Bogdán.

Türje–Sümegcsehi 1-0 (1-0)

Türje. Jv.: Lapath D.

Türje: Farkas T. – Bau­mann D., Vasas N., Horváth B., Baumann J. (Nagy M.), Kilinkó (Kósa), Kovács B., Nagy T., Nagy A., Károly (Borbás), Vasas R. Edző: Czémán Imre.

Sümegcsehi: Tóth S. – Zsigmond, Kovács B., Sabjanics J., Kovács D., Sabjanics T., Vágusz (Sabjanics I.), Tekler, Ferenczi, Tóth T. (Takács), Makkos. Edző: Farkas József.

Gólszerző: Kovács B. Jók: Vasas R., Vasas N., Nagy T. (a mezőny legjobbjai) és az egész csapat, ill. senki.

Nyugati csoport

Csömödér-Kissziget–Szilvágy 4-0 (2-0)

Csömödér. Jv.: Konkoly D.

Csömödér-Kissziget: Tóth Cs. – Jankovics (Wilcsek), Vajmi, Orsós Z., Orsós R., Hencz, Fehér, Orsós I., Kiss I. (Kerese), Bekk, Varga Zs. Edző: Varga Zsolt.

Szilvágy: Pesti – Bécs, Gudina, Németh J., Nika, Karmacsi (Szakács), Dóra, Foki, Kovács B., Ambrus, Kocsis. Edző: Dóra Attila.

Gólszerzők: Orsós R. (3), Varga Zs. Jók: az egész csapat, ill. Bécs, Nika, Pesti és az egész csapat. Kiállítva: Gudina (14., Szilvágy), Pesti (23., Szilvágy).

ADA Nova II–Szentgyörgyvölgy 3-1 (0-0)

Nova. Jv.: Földszin A.

Nova II: Nagy J. – Horváth T., Hochsorner (Kovács Zs.), Balogh Z., Kámán, Kiss F., Kovács G., Jakab, Kerkai, Gilicze Zs., Balogh Á. (Gilicze J.). Edző: Horváth Tibold.

Szentgyörgyvölgy: Gajda – Hamza, Szép (Nagy B.), Pongrácz, Horváth T., Kiricsi, Németh I., Kovács R. (Paál), Németh L. (Németh R.), Cseke Lengyel, Kovács M. Edző: Mátesz Lajos, Szép Zoltán.

Gólszerzők: Kiss F. (2), Kovács Zs., ill. Németh R. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tormafölde–Páka 1-1 (0-0)

Tormafölde. Jv.: Vörös L.

Tormafölde: Makaró – Kovács M., Maturicz O., Maturicz Máté, Pilhoffer, Dunai, Maturicz Mátyás (Horváth B.), Szabó G. (Ernszt), Varga D. (Virágh), Boa, Polgár Sz. Edző: Polgár Krisztián.

Páka: Sebők – Hencz, Lukács, Szabó R., Kulcsár, Szabó D. (Czupi), Harsányi, Zsuppány, Bakon, Király (Kerese), Pozsgai. Edző: Benke Richárd.

Gólszerzők: Kovács M., ill. Pozsgai. Jók: Kovács M., ill. Sebők, Szabó R., Pozsgai.

Zalabaksa–Bárszentmihályfa 0-2 (0-2)

Zalabaksa. Jv.: Szente D.

Zalabaksa: Kámán – Horváth S. (Kulcsár), Németh M., Hochsorner (Soós), Véges, Bazsika F., Boros, Köbli, Bazsika L., Horváth G. (Kósa), Salamon.

Bárszentmihályfa: Sabján – Kiss T., Fehér (Sebők), Bagó, Doma, Sebestyén, Kovács L., Kókai, Varga D., Mátrai (Kancsal T.), Kancsal K. Edző: Kancsal Tibor.

Gólszerzők: Kókai, Mátrai. Jók: Bazsika F., ill. az egész csapat.

Lovászi Bányász–Szécsi­sziget 0-7 (0-2)

Lovászi. Jv.: Konkoly D.

Lovászi: Fórizs – Szokoli, Máté, Kreitner (András), Horváth M. (Mátesz), Markó, Nagy S., Biró (Bíró Sz.), Kovács M., Kovács B. (Bíró D.), Bajusz (Szép). Edző: Markotán Norbert.

Szécsisziget: Póka – Földes, Megyesi, Dunai (Forgács), Koczfán, Németh V. (Szatmári), Ujvári (Kománovics), Gazdag, Torma R., Szabó K. (Torma J.), Kiss M. (Kovács B.). Edző: Papp László.

Gólszerzők: Németh V., Ujvári, Kománovics, Torma J., Dunai, Gazdag, Megyesi. Jók: senki, ill. Gazdag (a mezőny legjobbja) és az egész csapat. Kiállítva: Markó (67., Lovászi).

Rédics–Pórszombat 1-2 (0-1)

Rédics. Jv.: Földszin A.

Rédics: Dervalics (Március) – Bazsika, Nehéz (Tüske), Ritlop, Igazi, Kiss G., Kovács B., Holl, Szekér, Gaál, Pörzse. Edző: Március László.

Pórszombat: Kőrösi – Szabó N., Lapat, Tóth Z., Kovács T. (Kovács D.), Bagó (Dénes), Kovács I P. (Horváth D.), Kovács II P., Kovács A., Mánfai (Bécs), Horváth N. (Horváth E.). Edző: Göncz Gyula.

Gólszerzők: Kiss G., ill. Tóth Z., Kovács I P. Jók: Kovács B., ill. az egész csapat.

Közép csoport

Felsőrajk–Zalacsány 2-4 (2-2)

Felsőrajk. Jv.: Németh Z.

Felsőrajk: Rosta – Horváth A., Szűcs Zs., Mátyás Zs. J., Mátyás Zs., Losonczi, Fazekas (Megyesi), Takács D., Kapus, Szűcs Sz., Takács R. Edző: Horváth Attila.

Zalacsány: Hencsei – Tóth Z., Németh M., Lichtenberger, Nemes, Orsós M. (Csonti), Zöldvári, Csiszár, Orsós N. (Erdei), Kiss F., Fridecz (Németh D.). Edző: Lichtenberger László.

Gólszerzők: Losonczi, Fazekas, ill. Nemes, Zöldvári, Kiss F., Lichtenberger. Jók: senki, ill. az egész csapat. Kiállítva: Csiszár (48., Zalacsány).

Haladás Pacsa–Söjtör 4-0 (3-0)

Pacsa. Jv.: Stárics R.

Pacsa: Borsos – Magyar, Godina, Benczik, Horváth L., Antal, Kiss L., Németh I. (Dancsák), Tarsoly, Varga A., Szalai. Edző: Nagy Gábor.

Söjtör: Tuboly – Nyitrai, Száraz, Németh D., Czimer, Bakonyi, Németh G., Szakmeiszter, Fullér, Lukács, Koroknyai. Edző: Horváth László.

Gólszerzők: Godina (2), Antal (2). Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.

Bocfölde–Sárhida 1-0 (0-0)

Bocfölde. Jv.: Novák R.

Bocfölde: Éder – Vizsy D., Szujker Á., Vizsy M., Ruzsics, Csurgai (Tóth K.), Offner, Patai, Illés, Németh Cs., Fábián (Kerkai). Edző: Vizsy Pál.

Sárhida: Fülöp – Könyves (Újvári D.), Herczeg, Doszpoth, Komáromi, Újvári P., Palkovics, Horváth T., Újvári B., Toplak, Kustán. Edző: Kása Tibor.

Gólszerző: Vizsy D. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Becsvölgye II–Kerámia Tófej 1-0 (0-0)

Becsvölgye. Jv.: Szalai L.

Becsvölgye II: Ferenczi – Németh Á., Nátrán, Draskovics Zs., Linha (Salamon), Németh D., Kerkai (Draskovics E.), Gehér, Pécz, Simon, Tóth B. Edző: Horváth Sándor.

Tófej: Adamasky – Fatér, Hauber (Horváth R.), Horváth T., Németh Z., Szakter, Molnár L., Nagy Z., Gál, Németh Cs., Kaposvári. Edző: Gál László.

Gólszerző: Németh D. Jók: az egész csapat, ill. Adamasky.

Zalaware-Botfa II–Babosdöbréte 3-2 (1-2)

Zalaegerszeg. Jv.: Kemecsei R.

Botfa II: Mátay – Horváth Gé., Csabai (Hajba), Kultsár (Horváth D.), Simon, Kenyeres (Bíró), Pers, Jankovics, Takács G., Takács P. (Neuhold), Horváth Ge. Edző: Kocsis Sándor.

Babosdöbréte: Bödőcs R. – Rózsa, Király, Domján, Jeszenszki, Bödöcs Á., Horváth T., Zámodics K. (Zámodics T.), Simon, Egyed (Nagy J.), Füzi. Edző: dr. Orsós Ferenc.

Gólszerzők: Csabai, Hajba, Takács G., ill. Jeszenszki (2). Jók: Horváth G., Takács G., Bíró, ill. Bödőcs R., Jeszenszki, Simon.

Csatár–Zalatárnok 2-2 (1-2)

Csatár. Jv.: Tarsoly J.

Csatár: Szálinger – Baksa B., Borsos, Mátyás Gy., Baksa M., Becza, Nyári (Horváth Z.), Németh D., Jámbor, Harmath, Mátyás M. (Kránicz). Edző: Boczföldi János.

Zalatárnok: Lóránt – Szalai, Somogyi, Kanta (Kurucz), Rituper J., Rituper P., Becze, Németh Sz. (Kocsis), Dóczi, Babati (Kulcsár), Kohut. Edző: Papp Róbert.

Gólszerzők: Németh D., Becza, ill. Rituper P., Kohut. Jók: Baksa M., Németh D., ill. az egész csapat.