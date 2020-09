A Becsehely és a Zalaszentiván is megszerezte idei első győzelmét

A hét végén a 4. fordulóval folytatódtak a megyei II. osztály küzdelmei. A Police-Ola idegenben nyert a játéknap előtt még veretlen Zalaszentgyörgy ellen, a Becsehely és a Zalaszent­iván először győzött az idei szezonban.

Windoor-Páterdomb–Z-NET Telekom Becsehely 1-2 (1-1)

Zalaegerszeg. Jv.: Takács G.

Páterdomb: Kocsmár – Farkas Á., Blaskovics (Hajas), Parrag (Virág), Pántya (Földszin), Dén, Gyenese R., Németh L. (Németh D.), Csikós, Száraz, Gyenese T. (Tuboly). Edző: Horváth András.

Becsehely: Iványi – Horváth F., Vincze, Török Mi., Fási, Bódi, Májer, Szakony, Török Má. (Neuman), Födő, Navracsics. Edző: Vittman Ádám.

Az első félidőben jobb volt a hazai csapat, eldönthette volna a mérkőzést, viszont az egy gól kevésnek bizonyult. A második játékrészben a vendégcsapat átvette az irányítást, és megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Gólszerzők: Parrag, ill. Májer, Török Mi. Jók: Kocsmár, ill. az egész csapat.

Zalaszentiván–Cserszegtomaj 3-0 (2-0)

Zalaszentiván. Jv.: Kiss N.

Zalaszentiván: Illés – Orbán, Kosaras, Csiszár (Nagy P.), Rumi Ro., Rumi Ró. (Bedi), Németh Á., Tóth M. (Pusztai), Udvardi, Németh K., Hideg (Kiss B.). Edző: Balog Zoltán.

Cserszegtomaj: Nagy I. – Boros (Jordán), Lénárd (Molnár A.), Fekete, Kovács B., Kovács I., Tóth G., Sándor, Németh Sz., Kovács R., Török (Kávásy). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Magabiztosan nyert a hazai csapat.

Gólszerzők: Csiszár (2), Rumi Ró. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Magnetic Andráshida TE II–Legenda Sport-Böde 1-1 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Vizi I.

Andráshida TE II: Kemes – Vincze Á. (Vincze G.), Szipőcs, Nagy B. (Kaprinai), Völler (Péhl K.), Balog, Luki, Gergye, Kocsis, Boczföldi (Péhl B.), Zsuppán. Edző: Szabó II Zsolt.

Böde: Széplaki – Kormos, Ágoston, Lepár, Anti, Kiss B., Sebők, Bedő (Kiss M.), Szabó Cs., Lukács, Turi. Edző: Kósa László.

A mérkőzés egészében mezőnyfölényben játszott az Andráshida TE II., de ez helyzetekben nem mutatkozott meg. Amíg a hazaiak az utolsó passzokra nem koncentrálnak, addig minden meccsük nehéz lesz. A Böde szervezetten védekezett, és a ráadás perceiben megszerezte az egyenlítő találatot.

Gólszerzők: Kocsis, ill. Ágoston. Jók: Szipőcs, Balog, Zsuppán, Kocsis, ill. Széplaki, Anti, Szabó Cs.

Nagykapornak–Zalaszentmihály 3-3 (1-0)

Nagykapornak. Jv.: Táncos Sz.

Nagykapornak: Rezneki – Bolla, Peresztegi (Fekete), Cserép (Takács), Kiss Sz., Hajdu, Németh Gy., Kiss B., Lakatos, Makovecz (Tóth K.), Kövécs. Edző: Erdős János.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Csilits (Horváth M.), Szigeti (Francsics), Soós Máté Bálint (Biczó), Vida, Soós Márk, Varga P., Sebestyén B. (Janda Z.), Soós B. (Janda M.), Soós G. (Leberzipf), Tricsli. Játékos-edző: Biczó Attila.

Küzdelmes, jó mérkőzésen a hazaiaknak sikerült mindig vezetni, de a jól játszó, a labdát többet birtokló vendégcsapat mindig egyenlített, igazságos a döntetlen.

Gólszerzők: Makovecz (2), Lakatos, ill. Horváth M. (2), Soós Márk. Jók: Kiss B., Bolla, Makovecz, Lakatos, ill. Nagy D., Soós Máté, Horváth M.

MP Kanizsa Murakereszt­úr–Borsfa 5-1 (2-0)

Murakeresztúr. Jv.: Kondákor P.

Murakeresztúr: Németh B. (Gerencsér) – Békefi, Polgár, Boros (Tulézi), Lukács, Szabó I., Szilveszter, Buda (Talabér, Mihovics), Rácz, Dezső M. (Dezső Zs.), Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Borsfa: Kovács P. – Németh Dé., Németh Dá., Czigány K., Bocskor, Szakony M., Szakony G., Kocza, Czigány B., Bethlen (Németh G.), Horváth L. (Horváth Á.). Edző: Gérnyi István.

A hazai csapat a mérkőzésen nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, mint az eddigi találkozókon, pedig a feltételek adottak voltak, jó pálya, jó idő, sok néző. Ettől függetlenül a győzelem nem maradt el a sportszerűen küzdő ellenfél ellen.

Gólszerzők: Szabó I. (3), Buda, Lukács, ill. Szakony G. Jók: Békefi, Gyuranecz, Szabó I., ill. Kovács P., Szakony M., Bocskor.

ADA Nova–Bak 2-1 (0-0)

Nova. Jv.: Miszori L.

Nova: Lendvai – Nunkovics, Szabó Zs., Varga T., Nagy G., Hajdu I., Pesti, Vitéz (Szili), Bedő, Hajdu G., Szekeres (Podszkos).

Bak: Timbókovics – Varga T., Ambrus, Fojtek, Koltai, Németh D., Tóth T., Horváth M., Brill (Horváth A.), Tóth G., Karakai. Edző: Eszter Róbert.

A hazai csapat nagyon gyenge játékkal tartotta otthon (egyébként megérdemelten) a három pontot, a „nehezítő” körülmények ellenére is.

Gólszerzők: Szabó Zs. (2), ill. Németh D. Jók: Szabó Zs., Pesti, Varga T., ill. az egész csapat.

Zalaszentgyörgy–Police-Ola 0-3 (0-1)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Hegedüs M.

Zalaszentgyörgy: Szabó – Kovács K. (Boncz), Kovács B., Kalamár (Sári), Erdélyi (Ánik), Major (Farkas B.), Laczkó, Sonkoly, Mentes, Egyed Á., Egyed M. Edző: Németh János.

Police-Ola: Kovács G. – Igazi, Palatin, Kócza (Karakai), Hegedűs (Tóth B.), Valkóczi, Hajas, Millei (Huszár), Langer (Réczeg), Keskeny, Pálla. Edző: Konrád Péter.

A mérkőzés első részében jól látszott, hogy nagyon fontos lesz, ki szerzi az első gólt – ez egy hazai kapufa után közvetlenül a vendégeknek jött össze. A továbbiakban az addig is jól játszó Police még szervezettebben, összeszedettebben futballozott. A második félidőben látványos akció végén szerzett második találattal aztán el is döntötte a találkozó sorsát. A hazaiak nem találták az ellenszerét a nagyszerű napot kifogó, kapu előtt is koncentrált vendégek játékának. Összességében ezen a találkozón egyértelmű volt, hogy korábban ki szerzett felsőbb osztályban rutint, és ki az újonc, leegyszerűsítve a vendégek győzelméhez nem fért kétség.

Gólszerzők: Hegedűs (2), Millei. Jók: Mentes, ill. Hajas, Igazi, Keskeny, Millei, Hegedűs.

A Gutorfölde–Gelse-mérkőzés elmaradt, a vendégek nem tudtak kiállni a találkozóra.