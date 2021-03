A Balatonon rajtol az országos SUP teljesítménytúra sorozat

Gőzerővel készülnek a Balatoni szezonnyitó SUP teljesítménytúra szervezői, reményeik szerint az áprilisra meghirdetett eseményen végre újra deszkára állhatnak a sport szerelmesei. A likebalaton.hu cikke.

Kiéhezve várja a SUP társadalom a közös balatoni túrákat és versenyeket, ha valaki egyszer belekóstolt, és megkedvelte a SUP életérzést, az első tavaszi napsugarakkal a vízre szállna.

A kellemes, romantikus naplemente túrák mellett egyre többen tekintenek komoly sporttevékenységként is az állva evezésre, idén a SUP világbajnokságot Balatonfüreden rendezik.

Több távon és az ország több helyszínén szervezi meg Jártó Bernadett Sup the Lifestlye és Nagy Szabolcs, Sup Race Hungary SE azt a teljesítménytúra sorozatot, mely áprilisban a Balatonnál startol.

– Az első Duna SUP Ultramaraton teljesítménytúra Neszmélytől Budapestig tartott. Én 2019 augusztusában húztam le ezt a távot először, és akkor arra gondoltam, ezt másnak is át kell élnie. Szavakkal megfogalmazhatatlan az élmény, a teljesítmény és a környezet – eleveníti fel Berni az ő első teljesítménytúráját.

– Száz kilométert megtenni SUP-on nem egy átlagos naplemente evezés.



–Nem az – nevet – ez már egy komoly sportteljesítmény. Nagy Szabolccsal 2020-ban már szervezett verseny keretében, frissítőpontokkal ellátott útvonalon evezték le a távot a résztvevők, én a szárazföldön, a frissítőpontoknál és a célban segédkeztem. Egy ilyen távon fejben dől el minden, mint egy maratoni futásnál. Kell hozzá állóképesség, energia, tudni kell beosztani az erőt és a frissítőpontokon megfelelően kell frissíteni. Ismerni kell magadat, a testedet, és le kell győzni a korlátaidat. Ha teljesíted, hatalmas büszkeség tölt el.

Egy ilyen versenyre az még ne jelentkezzen, aki nem tud evezni, vagy csak egyszer-kétszer állt deszkán. Azt mondom, legyen bennünk legalább két- három hosszabb túra, biztosan érezzük a deszkánkat, a vizet.

Tavaly a Ráckevei-Duna-ágon is eveztem, ez 54, 5 km-es táv volt, egy teljesen más vízfelületen, ott majdnem álló víz van, minimális sodrással, szemben a Dunakanyar 4-5 km-es sodrásával, ami segít a haladásban. Másképp evezünk, haladunk egy folyón, mint a tavakon.

–Erre az évre kisebb távokat is beterveztetek a túrasorozatba.



– Idén több távon és több helyszínen indul ez a teljesítménytúra sorozat, melynek az első állomása Balatonakarattyán lesz, ezzel a 10 km-rel indítjuk az idei SUP szezont. A második helyszín a Tisza-tó 20 km-es távval, a harmadik a Ráckevei-Duna-ág közel 55 km-rel, és a záró túra a 100 km-es Duna táv. A tíz km-es távon az is elindulhat, aki a 100-at még nem merné bevállalni, de az egyre növekvő távokkal arra ösztönözzük a SUP-osokat, hogy minél hosszabb evezéseken is részt vegyenek. A sportélmények mellett ezeken a túrákon megismerjük hazánk legszebb vizeit is.

A teljes cikket a likebalaton.hu oldalon olvashatja el!