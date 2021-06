A Balaton Vívóklub legújabb sikere

A közelmúltban szép sikert értek el a Keszthelyei párbajtőrözők, hiszen a kadet magyar bajnokságon csapatban győzelmet szereztek a Balaton Vívóklubnak. Az egyesület pedig szűk három hét múlva ismét nagy feladat előtt áll, hiszen házigazdája lesz az utánpótlás országos bajnokságnak.

Borosné Eitner Kinga, a Balaton Vívóklub elnöke és a keszthelyi szakosztály edzője, mesteredző, aki több évtizede neveli a tehetségeket. Olimpikon tanítványai voltak és jelenleg is a junior párbajtőr-válogatott vezetője. A Balaton Vívóklubról tudni érdemes, hogy több önálló szakosztály alkotja (Keszthely mellett Ajka, Balatonfüred, Veszprém). A kadet országos bajnokságon a fiú csapatversenyt nyerte meg Balaton Vívóklub, ám mind a négy fiatal (Kaló Ádám, Király Mátyás, Németh Zétény, Szűts Máté) a keszthelyi szakosztály tagja.

Edzőjük, Borosné Eitner Kinga természetesen büszke az eredményre és a fiúkra is. A vívás régóta jelen van a Balaton-parti város sportéletében, de a Eitner Kinga azt is elmondta: a járvány miatt az elmúlt másfél évben nem sikerült toborzót tartaniuk. Ami abból a szempontból érvágás számukra, hogy sok kezdő vívó most hiányzik a létszámból.

-A szülőket is meg lehet érteni, hiszen ha iskolába nem mehettek a gyerekek a fertőzésveszély miatt, akkor edzésre sem engedték le őket- hallottuk tőle, és ebből a szempontból tért rá a soron következő eseményükre, ami gyakorlatilag már a küszöbön áll. – A Csány-Szendrey iskolában rendezendő országos versenyünkön általában kilencszáz és ezerkétszáz között szokott lenni a létszám, és bízom benne, hogy idén is elérjük ezt.

Mint megtudtuk, az legifjabbak mellet az újonc, a gyermek és a serdülő korosztályok országos bajnokságát rendezik meg június 20-25. között rendezik Keszthelyen, de még zárt kapuk mellett.

A szakember azt is elmondta, hogy szerencsére tehetségeik mindig vannak, így a kadet csapat győzelme sem váratlan, ugyanis éremért utaztak az ob-re, amiben az arany is benne volt. A leány csapatuk (Pátri Maja, Tarsoly Borbála, Szalma Sára, Hoffman Petra) is közel állt a dobogóhoz, ők végül negyedikek lettek.

-Szerencsére mindig vannak, akik kitűnnek – jegyezte meg Eitner Kinga. – Most voltunk a vidékbajnokságon, ahol a gyermek csapatunk lett második, ám a járványhelyzet miatt sok verseny kimaradt. A járvány miatt nem rendeztek korosztályos világversenyeket, pedig érdekeltek lettünk volna azokon is, így jó lett volna lemérni ezen a szinten is, hogy hol tartunk. Pátri Maja például kiemelten szerepelt az idei viadalokon, melyeket el tudott indulni.