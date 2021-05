A Balaton és a Kis-Balaton térségén is áthalad a Tour de Hongrie

Az elmaradt Giróért némi kárpótlásként idén Hévízt és Zalakarost is érinti a kerékpáros Tour de Hongrie útvonala, amelynek egyik szakaszbefutója Nagykanizsán lesz. A rangos nemzetközi mezőny május 12-én Siófokon rajtol, és öt nap alatt 794 kilométert tesz meg a budapesti befutóig.

A balatoni, kis-balatoni térség május 13-án a második, Balatonfüred és Nagykanizsa közötti 183 kilométeres szakaszban lesz „érdekelt”. Erre ráhangolásként a hévízi székhelyű, de jelentős kanizsai bázissal rendelkező TEKER Egyesület túrát szervezett a Balaton-felvidéken. Karádi Szabolcs elnök azt mondta, az esemény tiszteletére emlékmezt is készíttettek Nagykanizsa támogatásával; a mintegy 50 fős „kemény mag” ebben teljesítette a szerpentinekkel és emelkedőkkel bőséggel tarkított, majdnem 70 kilométeres penzumot.

A sportvezető szerint a Tour de Hongrie – kerekes berkekben csak TDH… – kicsi vigaszt jelent Zalának a pandémia miatt tavaly elmaradt Giróért.

A tekeresek ott lesznek a kanizsai befutónál is. Jankovics Ferenc alelnök arról beszélt, helyi és zalai bringásokat is meginvitálva tesznek egy kört a dél-zalai városban, körülbelül egy órával a Tour mezőnye előtt, ezzel is népszerűsítve a versenyt és a kerékpározást. A Tour szervezői a második szakaszt bemutatva egy szinte páratlan turisztikai útvonalat vázoltak, hiszen Balatonfüredről indulva a mezőny kisebb kitérőkkel délnyugatra tart. A Badacsonyt megkerülve Tapolcán, Sümegen, Hévízen és Zalakaroson át jutnak el a bringások a nagykanizsai befutóig.

Nagykanizsa egyébként már tizennégy alkalommal játszott főszerepet a Tour de Hongrie történetében. Az első ottani befutót 1927-ben rendezték, amely a korszak hazai csillaga, a kétszeres Magyar Körverseny-győztes Vida László sikerét hozta. Legutóbb, 2002-ben pedig a német Dressler diadalmaskodott.

A „fél megye” most is testközelből, akár a kapuban állva figyelheti a 42. Tour de Hongrie huszonkét csapatát. A kerekesek között lesz Tour de France sárga trikós, több Giro- és Vuelta-szakaszgyőztes, továbbá utánpótlás világés Európa-bajnok versenyző is.