A bajnoki nyitányon kikapott Diósgyőrben a ZTE NKK

A ZTE NKK élvonalbeli női kosárlabda-csapata tegnap Miskolcon, a Diósgyőr vendégeként kezdte meg az új bajnokságot – vereséggel.

DVTK–ZTE NKK 67-50

(24-9, 14-12, 17-11, 12-16)

Diósgyőr, 500 néző. Jv.: Földházi, Goda, Praksch.

DVTK: Kányási 3, Makongo 14, Medgyessy 10/6, Walker 17, Skoric 9. Csere: Sulciute 5/3, Kiss, Szabó 6, Katona 1, Zele 2, Frindt, Eperjesi. Vezetőedző: Cziczás László.

ZTE: Koizar 9/3, Horti 11/3, Kovács G. 3/3, Harrison 5, Ndiba 9. Csere: Parker 6, Hegedüs-Őri 4, Gáspár-Szalay 3/3, Preisinger. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

A vendégeket sok sérülés hátráltatta a felkészülés során, és tartalékos csapattal látogattak az egyik hazai élcsapat otthonába a nyitányon.

A DVTK 4-0-val kezdett a találkozón, de Koizar triplája után belépett a meccsbe a ZTE is (4. p.: 6-5). A Diósgyőr azonban elszánt rohamokkal folytatta (10-5, 18-7), jönni kellett a szezon első zalai időkérésének. Ez sem idézett azonban elő alapvető változást, az első tíz perc a hazaiak nagy fölényével telt el. A második negyedben a ZTE Horti duplájával és Kovács G. triplájával javított helyzetén, ám Medgyessy is bevágott egyet távolról, így tízen kívül maradt csapata (12. p.: 27-14). Ezzel együtt a második tíz percben jól tartotta magát a ZTE, szinte a nagyszünetet jelző dudaszó pillanatáig döntetlen volt a részeredmény. A zalaiak megfékezték az ellenfél pontgyártását, és ha egy kicsivel pontosabban dobnak (ebben a műfajban a meccs egyes pillanataiban több mint 30 százalékkal volt jobb a Diósgyőr…) akár fel is zárkózhattak volna.

A második félidő elején a DVTK több mint 3 percig nem talált a gyűrűbe, de vezetése nem került veszélybe (38-25). Horti triplával jelentkezett ebben az időszakban, csapata pedig nem engedte nagyon nőni a különbséget (27. p.: 47-30). Persze a DVTK biztos távolban megengedhette magának, hogy ne adjon bele mindent – a negyed hajrájában, Skoric kosaraival így is újabb elszakadásba kezdett. A ZTE NKK az utolsó játékrészt is megpróbálta megnyerni, és ez végül össze is jött.