A 9. fordulóhoz tértek vissza a kézilabdázók

A Tungsram SE két NB II.-es kézilabdacsapata a 9. fordulóból elhalasztott mérkőzéseit pótolta az elmúlt hétvégén.

Délnyugati csoport, nők

Siófok KC U22–Tungsram SE Nagykanizsa 34-32 (15-13)

Siófok, zárt kapuk mögött. Jv.: Gyurcsak, Szarka.

Tungsram: Tóth V. – Szmodics D. 7, Csivre V. 5, Füstös 3, Zvolenszky 11/3, Szabó E. 4, Szmodics V. Csere: Ács, Janzsó 1, Kovács D., Andor, Horváth A. 1. Edző: Baranyai Zsolt.

A mérkőzés eleje nem úgy sikerült a tabellán tizenegyedik vendégeknek, ahogy tervezték, mivel több kiállítást is kaptak, a középmezőnyben álló hazaiak pedig ezt kihasználva hatgólos előnyre tettek szert. Időkérés után rendezni tudta a sorokat a vendégcsapat, mely a félidőre három gólra fel is zárkózott. A második játékrészt jól kezdték Zvolenszky Nóráék, olyannyira, hogy sikerült átvenniük a vezetést. Ebben a felfelé ívelő szakaszukban azonban Szabó Esztert sajnos piros lappal kiállították, ami természetesen megnehezítette a kanizsaiak számára a továbbiakat. Az ellenfél ellépett öt góllal, de még innen is vissza tudtak jönni döntetlenre a látogatók a mérkőzés 59. percében. A végén azonban a hazaiak értek el két újabb gólt, és ezekkel megnyerték a találkozót. Baranyai Zsolt, a dél-zalaiak edzője elmondta: védekezésben és kapusteljesítményben nem sikerült hozniuk a megfelelő szintet a győzelemhez, támadásban ugyanakkor szép dolgokat is produkáltak a lányok.

Jók: Zvolenszky, Szmodics D., Csivre V.

Férfiak

Kiskőrös KS–Tungsram SE Nagykanizsa 24-34 (10-19)

Kiskőrös, zárt kapuk mögött. Jv.: Ihász, Szántó.

Tungsram: Szabó M. – Csalló 3, Kiss G. 5, Kozics 3, Hári 3, Vadász 7, Kiss L. 4. Csere: Balogh P. 4, Széles 3/2, Kisgéczi 1. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A csoportban listavezető kanizsai kézisek ugyan szűk kerettel keltek útra Kiskőrösre, de még így is a bajnoki mérkőzés egyértelmű esélyesének számítottak. Nem is kezdtek rosszul a vendégek, hiszen a meccs 8. percében már 6-1-re vezettek. Az előnyük innen egy ideig nem nőtt, de egy későbbi 4-0-s etap már egyértelművé tette az első játékrész kimenetelét. Szünet után sem tudott zárkózni a házigazda, Kiss Leventéék újabb remek sorozata után már 14-26-ot is mutatott az eredményjelző, és ezzel végképp el is dőlt a találkozó kimenetele. A nagykanizsaiak újabb két pontot szereztek, és mivel a második Holler csak döntetlent játszott, így pontelőnye is van már a Csalló Ádám vezette kanizsaiaknak a tabella élén.

Jók: Balogh P., Vadász, Kiss G., Kiss L.