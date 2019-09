A 80 éves dr. Villányi Antal neve összeforrt az idén 50. Göcsej Kupával

Mintha csak ezt is megszervezte volna, hogy ugyanabban az esztendőben két kerek évszámot is ünnepeljen… Beszélgetésünk során aztán dr. Villányi Antal azt is elárulta, hogy nem is két, hanem három kerek évfordulóhoz érkezett az idén. A 80 esztendős sportvezető a hét végén a Forest Hungary 50. nemzetközi kosárlabda Göcsej Kupára készülhet, amely az évtizedek során összeforrt a nevével.

Ha az ember leül beszélgetni dr. Villányi Antallal, arra rá kell szánni az időt. A Zala Megyei Kosárlabdázók Szövetségének elnöke, az MKOSZ etikai bizottságának vezetője a legkisebb részletekbe menően képes beszélni az adott témában, ha pedig kosárlabdáról van szó – talán még ennél is aprólékosabban…

Mivel is kezdhetnénk, mint az életkorral, hiszen július 4-én lett 80 esztendős dr. Villányi Antal. Meg is jegyzi, ez is történelmi dátum…

– Csendes volt az ünnep, úgy látszik, még hosszú távú tervek vannak velem… – említette a beszélgetés elején, de azt is, hogy azért nem maradtak el a gratulációk sem. – Voltak, akik nagyon meghatóan gratuláltak, egy fontos ember pedig azzal egészítette ki jókívánságait: nemcsak meg kell érni ezt a kort, hanem mindazt a felhalmozott kapcsolatot, tapasztalatot tovább kell vinni. Az a szerencsém, hogy a feleségem jó egészségek örvend, köszönetem jelentős része is feléje irányult. Sok öröm ért a 80. születésnap apropóján, maradjunk annyiban.

És mennyire sorsszerű, hogy éppen idén következik az 50. Göcsej Kupa?

– Még egy dolgot elárulok: az idén van az ötvenedik házassági évfordulónk is – avatott be még egy részletbe dr. Villányi Antal, aki persze a választ sem kerülte meg. – Sorsszerűnek nem nevezném, hogy ez a két kerek évszám egybeesett, ám jó lenne, ha a Göcsej Kupa megmozgatná a sportágban élők érzelmeit. Jó lenne, ha egyfajta pezsgést adna az esemény, hogy a labdarúgás mellett a kosárlabda is beágyazódott a város életébe. A tornát nemcsak idehaza, de nemzetközi szinten is ismerik. Vagyis van értelme csinálni, folytatni. A Göcsej Kupán elsősorban nem a győzelmen, hanem a felkészülésen volt és van a hangsúly. Most is három meccset játszanak a csapatok, azok tanulságait leszűrve folytatják a munkát, és komoly visszajelzést kap a szakvezetés a csapat felkészültségéről. Tartjuk ezt a hagyományt.

Belelapozva a Forest Hungary 50. nemzetközi kosárlabda Göcsej Kupa bulletinjébe, dr. Villányi Antallal elidőztünk az eddigi győztesek névsoránál. Tényleg volt miért. A nőknél a Rátgéber László irányításával csúcson lévő PVSK rendszeres résztvevője és győztese volt Zalaegerszegen, de olyan patinás klubok, mint a BSE, a Sopron vagy korábban az OSC, Zalából pedig a MÁV NTE, aztán a ZTE is nyert már itt. Nem beszélve a külföldről érkező csapatokról. Ha nincs is a győztesek között a nevük, de olyan ismert klubok, mint a Ruzomberok, a Crvena Zvezda, illetve a Galatasaray is megfordult Egerszegen. A férfiaknál is hosszan lehet sorolni a neveket: Oroszlány, Baja, Tungsram, Bp. Honvéd, később pedig már a Körmend, a ZTE vagy a Paks, a Szolnok, a Falco, külföldről a Bamberg, a Celje, a Zilina sem hiányzott innen.

A múltidézésnél maradva dr. Villányi Antallal vissza kellett mennünk a hatvanas évekhez. A fiatal, magyar–történelem szakos tanár a Petőfi-iskolában kezdett tanítani, aztán a Ganzba hívták, később a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán tanított, ahonnan harminc év után főiskolai docensként vonult nyugdíjba. Ezzel párhuzamosan sportvezetőként is megállta a helyét, sőt már nagyon fiatalon, 23 évesen a megyei szövetség főtitkára lett. És még egy fontos dátum: 1988-ban, amikor a ZTE férfi kosárlabdacsapata első bajnoki aranyérmét szerezte, dr. Villányi Antal volt a szakosztály vezetője. Fontos mérföldkő ez is az életében.

– Valóban, 1962-ben lettem a megyei szövetség főtitkára, miközben még magam is játszottam – mondta. – Édesapám, aki Szegeden NB I-es futballista volt, a Zala megyei labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának volt a tagja, és buzdított, hogy vállaljam el a főtitkári posztot. Ettől kezdve ezt komolyan vettem. Ahogy a tanítást is, mert sokak szerint jó tanár voltam… Máig visszahívnak a különböző találkozókra. És ugyanez éltetett a kosárlabdában. Az első Göcsej Kupát 1970-ben a megyei szövetség szervezte meg, ekkor még a döntésben nem vettem részt, de később, talán tíz évvel az indulás után már az én kezemben volt a torna megszervezése. S azóta is így van ez, bár az utóbbi években már vannak segítőim, ami elkerülhetetlenné vált. Ez az egyetlen torna az országban, melyen a nők és a férfiak is együtt szerepelnek. A múltban volt, hogy 8-8 csapattal, de a mostani formájában is kuriózum idehaza a Göcsej Kupa.

Számos elismerést is magáénak tudhat dr. Villányi Antal. Tavaly kapta meg az MKOSZ által adományozott Megyei Kosárlabda Sport Szolgálatért Érdemjel gyémánt fokozatát, amely a legmagasabb elismerés, idén pedig a Megyei Kosárlabda Sportért Emlékérmet. Az országban nem sokan vannak, akik a sportágon belül ne ismernék Tóni bácsit, ahogyan köszönteni szokták. A Göcsej Kupa összeforrt a nevével, ám nézzük, hogy mit adott a torna neki.

– Jó kérdés ez! – emelte fel a fejét, amikor ez iránt érdeklődtünk. – Mindig érzelmi alapon közelítettem felé, soha nem tudtam magamnak üzletet csinálni belőle. Az általam is alkotott MKOSZ etikai kódexében kulcsszavaknak tekintem a megfogalmazottakat: lelkiismeret, felelősség, bizalom. Anyagi haszonról nem lehet beszélni, de erkölcsileg sokat adott. Amikor rájöttek, hogy velem lehet dolgozni, beszélni, egyre több helyen kaptam feladatot országosan is. A Göcsej Kupát pedig meg kellene óvni. Ez ugyanis érték, amelyre igény van, amit a látogatottság is bizonyít. Fő szempont, hogy adjon élményt a vendégeknek, a játék domborodjon ki, és a fair play szellemisége irányítsa. Ezeket meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni, amire eddig is törekedtünk. Ez hűség és alázat kérdése, valamint az elkötelezettségé.