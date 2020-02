A 16 éves Betlehem Dávid váltóban tagja lesz a magyar válogatottnak

Alig pár napja érkezett haza Dohából Betlehem Dávid, az EuropTec-ZÚK úszója és edzője, Horváth Csaba, hogy aztán csütörtökön már induljanak is Thaiföldre, ahol három hetet töltenek el a felnőtt válogatott keretével. Ám a rövidke idő éppen elég volt ahhoz, hogy az egerszegi uszodában pár dolgot átbeszéljünk velük.

Ahogy hétfői számunkban röviden olvashatták, a dohai nyílt vízi Világkupaverseny a magyarok számára válogató volt a májusi, hazai rendezésű Európa-bajnokságra. A szombati versenyről szóló beszámolók szerint Betlehem Dávid, az EuropTec-ZÚK 16 éves tehetsége éppen lemaradt a csapatba kerülésről a 10 km-es szám után, de…

Mindez azonban csak félig igaz: a pillanatnyi helyzetet Horváth Csaba edző magyarázta el részletesen. Azaz: az Eb-n induló csapatban a világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf védettséget élvezett a válogatókon mindhárom számban (5 km, 10 km, 25 km), ám ő kihagyja a 25 km-es versenyt az Eb-n. A válogatókon csapatba került Székely Dániel és Gálicz Péter szintén választhatott, melyik számban indulna, és ezek alapján Betlehem Dávid előtt is volt választási lehetőség (5 km, 25 km és a váltó). Az egerszegi tehetség és edzője a váltót választotta, lévén, hogy Dávidnak épp elég dolga lesz tavasszal és nyáron nyílt vízen, illetve a medencés számokban (800 m, 1500 m).

– Annyira sűrű lesz a program, hogy kímélni akarjuk Dávidot – mondta Horváth Csaba edző. – Ott lesz idén nyílt vízen az ifjúsági vb-n és Eb-n, plusz a medencés ifi Eb-n is, aztán a felnőtt országos bajnokságon, továbbá az idei felnőtt Európa-bajnokságon való indulása is valószínűsíthető. Ez rengeteg verseny, nem lehet csak formába hozás, edzeni is kell, ez az alapja mindennek. Így aztán 10 km-en ugyan nem került be a felnőtt válogatottba nyílt vízen, de a négyszer 1250 méteres vegyes váltónak ő is tagja lesz.

A Dohában történtekről az ifjú tehetséget kérdeztük, akinek volt is miről mesélnie. Amúgy magyar riválisaitól csupán egy, illetve két másodperccel kapott ki a 10 km-es versenyszámban, amit tekinthetünk elhanyagolható különbségnek. Ráadásul a 87 fős mezőny második legfiatalabb tagjaként indult.

– Ez volt az első felnőtt nemzetközi versenyem nyílt vízen, aminek a hőmérséklete ezúttal mindössze 17 fok volt – hallottuk Betlehem Dávidtól. – Húszfokos víz alatt kötelező neoprén ruhában úszni, amit eddig nem viseltem. Szokatlan volt ebben mozogni, de végül belejöttem. Nem kedvezett az sem, hogy a mezőny nagyon egyben maradt, pedig általában az élboly a táv közepétől „szétszedi” az indulókat. Az utolsó szakaszban tudtam rendesen haladni. Fontos tapasztalatokat szereztem, amiket az ifjúsági versenyeken mindenképpen hasznosítani tudok.

Horváth Csaba edzői szemmel is értékelte az úszást:

– A neoprén ruha általában a nagyobb testű, a vízben kevésbé jó fekvésű versenyzőknek kedvez, ellentétben Dáviddal, akinek a technikája kifejezetten jó – fogalmazott. – Az ő 58 kg-os súlyával a kétméteres, nyolcvan-kilencven kilós versenyzőtársakkal szemben egy ilyen sűrű mezőnyben nehéz a helyzet. A rutint ebben is meg kell szerezni, hogy miként kell ilyen körülmények között versenyezni. Ám minden szónál beszédesebb az adat: Dávid a teljes mezőny második legjobb részidejét teljesítette az utolsó két kilométeren, ami szakmai­lag sokat mond.

Feladat tehát lesz idén bőven, s ennek jegyében most irány Thaiföld, ahol a tizenhat fős magyar felnőtt válogatottal tölt el három hetet a fiatal úszó és edzője. Főleg azokkal, akik olimpiai csapattagok, illetve az Eb-n is indulnak. Az, hogy Dávid ott lehet közöttük, jelzi: hosszú távon számolnak vele a rendkívül erős magyar úszócsapatban.