Zsóri Dániel nyerte a Puskás Ferenc-díjat

Lassan bravúrok is kellenek / 2 órája

Egy elmaradt kiállítás lehet, hogy sokba került a ZTE FC együttesének, ami persze most már csak feltételezés lehet… Mindenesetre a vasárnap rendezett ZTE FC–FTC élvonalbeli találkozó végződhetett volna hazai szempontból sokkal szebb eredménnyel is, ám igaz az is: a Ferencváros nem véletlenül a bajnok és rendelkezik olyan kerettel, aminek köszönheti a 2-1-es sikerét.