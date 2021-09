Ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a kontinensviadal

Az eseményt az idén áprilisban elhunyt Fülöp herceg emlékének ajánlják, aki 22 éven át irányította a FEI-t.

Ünnepélyes megnyitóval szerdán kezdetét vette a 12. négyesfogathajtó Európa-bajnokság, amelyet csütörtöktől vasárnapig a Kincsem Parkban rendeznek.

„A nemzetközi szövetség, a FEI 19. alkalommal bízott meg minket vb vagy Eb rendezésével. Ez a bizalom a lovas hagyományainknak, a szíves vendéglátásnak és elsősorban Magyarországnak szól. Szeretnénk tovább írni a történelmünket és felemelni a sportágat” – mondta Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke. „Minden készen áll a rajtra”.

A 12 vb-aranyérmével minden idők legeredményesebb kettesfogathajtója hozzátette, az eseményt az idén áprilisban elhunyt Fülöp herceg emlékének ajánlják, aki 22 éven át irányította a FEI-t.

„Nagy megtiszteltetés, hogy az elmúlt másfél év megpróbáltatásai után most itt köszönthetem önöket. Ötven éve Budapesten más történelmi körülmények között sikeres vadászkiállítást rendeztek, amely nemcsak a vadgazdálkodást mutatta be, hanem a lovas kultúránkat is a négyesfogathajtó Európa-bajnoksággal. Ötven évvel később hasonlóra vállalkoztunk” – mondta beszédében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, aki egyben az idei, budapesti vadászati világkiállítás lebonyolításért felelős kormánybiztos is.

A fideszes politikus kiemelte, a történelmi helyszínek, így a Hungexpo és a Kincsem Park megújulásához is hozzájárultak az elmúlt két évben.

„Egy a természettel” – utalt a vadászati kiállítás szlogenjére Kovács Zoltán. „Ezzel fejezzük ki azt, hogy az emberi létezés elválaszthatatlan a természettől. Ahogy a vadászok a szarvastól, vagy a magyarok a lótól” – fogalmazott Kovács Zoltán.

Fugli Károly, a nemzetközi szövetség (FEI) fogathajtó szakbizottságának elnöke felidézte, hogy Fülöp herceget 1964-ben választották elnöknek, akinek hathatós támogatásával a FEI felvette szakágai sorába a fogathajtást, majd Budapestnek ítélte az első Európa-bajnokságot. A magyar sportvezető beszéde végén megnyitotta az Eb-t.

Az ünnepséget a Magyar Honvédség központi zenekara vezette fel, majd a három fogathajtó stílus egyikét, a magyart ismertették és mutatták be. A fogatokat többek között olyan legendás világbajnok versenyzők hajtották, mint Bárdos György, Fülöp Sándor, Juhász László és Lázár Vilmos. A végén a híres hortobágyi hetesfogat húzta a küzdőtérre azt a kocsit, amelyet az 50 évvel ezelőtti megnyitón is használtak. Ezt követően vonultak be a mostani kontinensviadal tíz résztvevő nemzetének indulói, azaz a 43 hajtó és segédhajtóik.

Az Eb-n csütörtökön és pénteken a díjhajtást rendezik, szombaton a maratonhajtásra kerül sor, vasárnap pedig az akadályhajtással zárul a verseny. A program minden nap 10 órakor kezdődik.

Borítókép: A magyar csapat tagjai a négyesfogathajtó Európa-bajnokság ünnepélyes megnyitóján a Kincsem Parkban 2021. szeptember 1-jén.