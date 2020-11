Újabb három pozitív eset a magyar válogatottnál

A játékosok jól vannak, mindenki tünetmentes és a csapat hite erős.

Ferencz Csaba után két másik játékos és egy stábtag teszteredménye is pozitív lett a szlovéniai Európa-bajnoki selejtező helyszínén karanténba kényszerült magyar férfi kosárlabda-válogatottnál.

A bb1.hu szaklap szerdán a nemzeti csapat orvosával készített interjút, Téglássy György pedig elmondta, hogy a kosarasok közül Benke Szilárd és Váradi Benedek koronavírusos a tesztek alapján.

„Érdekesség, hogy mindhárom érintett már koronavírusos volt korábban, de már volt két +felszabadító tesztjük+, viszont most újra pozitívak lettek. Minden bizonnyal ez már nem fertőz, már túl is vagyunk a karanténon, ami előírás volt, meglátjuk, mi lesz a többi nap eredménye. Mindenki tünetmentes” – mondta a honlapnak az orvos, hozzátéve, hogy az előírásoknak megfelelően a küldöttség minden tagjának volt két negatív PCR-tesztje a kiutazás előtt, ám a példa azt mutatja, hogy a mostani időszakban a legnagyobb óvatosság és a védekezési szabályok betartása mellett is bárhol, bármikor megfertőződhet az ember, még ha nagyon vigyáz is magára.

A válogatott kedden került karanténba, miután Ferencz Csaba mintájában kimutatták a vírust Szlovéniában.

Kedden este Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány úgy nyilatkozott a közmédiának, hogy nem számítottak arra, ami történt, ezért furcsa a hangulat az együttesnél, de a játékosok jól vannak, mindenki tünetmentes és a csapat hite erős. Jelezte, reméli, pályára léphetnek majd a tervezett két mérkőzésen a házigazdák és az osztrákok ellen.

A magyar válogatott két győzelemmel az élen áll a selejtezős csoportban, és Ausztria legjobbjaival szombaton, a házigazdákkal pedig két nappal később találkozik Ljubljanában.