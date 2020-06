Több mint félmillióan kapcsoltak a Fradi meccsére

528 ezren néztek bele a Ferencváros szezonbeli utolsó mérkőzésébe szombaton az M4 Sporton, amely élő közvetítései alatt a férfiak körében piacvezető volt a labdarúgó OTP Bank Liga zárófordulójában.

Az MTVA sajtószolgálatának beszámolója szerint az M4 Sport volt a legnézettebb csatorna Magyarországon a teljes népesség körében az OTP Bank Liga utolsó fordulójának délutáni nyitómérkőzése alatt: a Zalaegerszegi TE FC-MOL Fehérvár FC összecsapás a teljes népesség körében 8,6 százalékos közönségarányt ért el. Egy néző átlagosan 56 percet látott ebből a találkozóból, és 354 ezren kapcsoltak a közvetítésre legalább egy percre.

Ezt követően 218 ezren látták a tévében a Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés élő közvetítését szombat este, amivel az M4 Sport 6,5 százalékos közönségarányt ért el, ezzel a második legnézettebb csatorna volt Magyarországon. A találkozó közvetítésére 528 ezren kapcsoltak legalább egy percre, a mérkőzést 221 ezren nézték végig, egy néző átlagosan 48 percet nézett belőle.

A Debreceni VSC és a Paks kiesésről döntő találkozóját 207 ezren látták az M4 Sporton, és 463 ezren kapcsolódtak be legalább egy percre a közvetítésbe.

A 33. fordulóban rendezett találkozók első sugárzásába 844 ezer fő nézett bele legalább egy percre, ez a teljes népesség 9,5 százaléka.

A sajtóközlemény kiemeli, ezen a héten a szezon legjobbjainak járó elismeréseket osztják ki az MLSZ RangAdó Díjátadóján: a közszolgálati sportcsatorna szerdai, csütörtöki és pénteki műsoraiban – a gólkirály Radó András díjazása mellett – kiderül, ki lett az év legjobb játékvezetője, edzője, Fair Play-díjasa felfedezettje, játékosa, valamint kié az év legszebb gólja. Utóbbiról a nézők az m4sport.hu-n szavazhatnak.

Keddtől új sorozattal, a labdarúgó-világbajnokságok emlékezetes mérkőzéseinek felidézésével folytatja a sporttörténelem-órát az M4 Sport, emellett a téli olimpiák felidézése is folytatódik. A közszolgálati sportcsatorna

a héten a Dunaszerdahely két találkozóját is műsorra tűzi,

szerdán este a DAC-Slovan Bratislava felvidéki rangadót, szombaton pedig a DAC-®ilina mérkőzést közvetíti a Fortuna Ligából.

A hétvége a visszatérő autósportról is szól, péntektől vasárnapig a Forma-1 Osztrák Nagydíj edzései és a futam mellett a Boxutca magazin is jelentkezik, valamint a Forma-2 és a Forma-3-ről is beszámol az M4 Sport.

Forrás: MTI

Borítókép: A Ferencváros 31. bajnoki elsőségét ünneplő szurkolók a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC -Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés kezdetén a Groupama Arénában 2020. június 27-én.