Tizenegy új játékost hívott be Rossi az előző keretéhez képest

Előző keretéhez képest 11 új játékost hívott be a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.

Az olasz szakember a hétfői sajtótájékoztatón kiemelte: csaknem tíz hónap telt el az együttes legutóbbi, Wales elleni mérkőzése óta.

„Alapvető, hogy mindig rengeteg szempontot kell mérlegelni a kerethirdetés során, most viszont még inkább sok szempontot kellett figyelembe venni. Néhányan sérültek, másoknak nincs csapatuk, esetleg nincsenek megfelelő fizikai kondícióban. Az utolsó kerethirdetéshez képest tizenegy új embert hívtam be”

– mondta Marco Rossi.

A keretben négy újonc – Cseri Tamás, Babati Benjámin, Schäfer András és Szőke Adrián – található.

A kapitány hangsúlyozta: a szakmai stáb márciusban készen állt a Bulgária elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre, túl voltak a szükséges előkészületeken. Azóta ugyanezt már a törökökkel és az oroszokkal kapcsolatban is megtették. Hozzátette: az elmúlt időszakban mentálisan igyekeztek karbantartani a játékosokat, folyamatosan emailen, telefonon vagy éppen videokonferencia-beszélgetésen keresztül tartották velük a kapcsolatot. Kiemelte: ez más válogatottnál is így történhetett, a vírushelyzet miatti korlátozások mellett aligha lehetett ennél többet tenni.

„A török meccs előtt két napunk lesz edzeni, és aki kicsit is járatos ebben a sportágban, az el tudja képzelni, hogy tíz hónap kihagyás után ez komoly nehézségeket okoz, hogyan tudunk így felkészülni, majd játszani. Ezzel a nehézséggel azonban mindenkinek szembe kell néznie, így ellenfeleinknek is”

– nyilatkozta.

Rossi kiemelte: a szeptemberi NL-meccsekből a lehető legtöbbet szeretné kihozni, mert azok számára többet jelentenek két felkészülési találkozónál.

Agresszív focit szeretne a mester

„Nem a kivárásos taktika híve vagyok, az agresszív focira törekszem. Szeretnénk az ellenfelet megzavarni a saját térfelén, labdabirtoklás esetén pedig hátulról a megfelelő kockázat vállalásával akciókat kezdeményezni. Ez a szándék, aztán majd meglátjuk, milyen a hozzáállással párosul mindez. Bátran akarunk játszani, sokat futni és letámadni az ellenfelet. Sok múlik az ellenfél minőségén, mert a török és az orosz csapat is jó szintet képvisel, és szintén agresszív futballt játszik” – mondta.

Rossi elmondta,

nemcsak azért hívott be ennyi fiatal és új játékost a keretbe, mert mások nem voltak hadra foghatók, hanem azért, mert meggyőződése szerint pillanatnyilag ők a legjobb formában lévő magyar labdarúgók.

„Ha a következő hónapban őrzik azt a formájukat és teljesítményüket, amelyben most játszanak, akkor a Bulgária elleni Eb-pótselejtezőre is őket hívom meg a keretbe. Ezeknek a labdarúgóknak lehetőségük lesz ebben a közösen eltöltött kevés időben a bizonyításra, hogy méltók a meghívásra. Előbb a felkészülés során, majd ugyanezt megtehetik a két NL-meccsen is” – fejtette ki.

Dzsudzsák nem tagja a keretnek

Dzsudzsák Balázsról elmondta: ahogy két éve, úgy ezúttal is azért nem tagja a keretnek, mert jelenleg nem játszik.

„Örültem volna, ha ő is kerettag és a válogatott számíthat rá. Lehetek jó vagy kevésbé jó kapitány, de legalább mindig következetes voltam. A döntéseimet senki nem befolyásolta, saját elveim mentén dönthetek”

– fogalmazott.

Sallai Rolanddal és Szoboszlai Dominikkal, a keret két legígéretesebb és legértékesebb fiatal mezőnyjátékosával kapcsolatban Rossi azt mondta: a közelmúltban telefonon velük is többször beszélgetett, és azt kérte, hogy ezúttal ne azt bizonyítsák be, mennyire ügyes labdarúgók, hanem azt, hogy milyen hatékony futballisták. „Magyarországon mindenki tudja róluk, hogy nagyon ügyesek, most viszont elsősorban hatékonynak és céltudatosnak kell lenniük. Ezért arra biztattam őket, elsősorban ne a szépségre törekedjenek” – közölte.

A B divízió 3. csoportjába sorolt magyar együttes jövő csütörtökön Törökországban kezdi meg a 2020/21-es sorozatot, majd három nappal később Oroszországot fogadja. A csoport negyedik tagja Szerbia.

A keret:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC).

Védők:

Baráth Botond (Budapest Honvéd), Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Korhut Mihály (DVSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon Limasszol), Tamás Krisztián (Budapest Honvéd).

Középpályások:

Cseri Tamás (Mezőkövesd), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Kalmár Zsolt (FC DAC), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (FC DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg).

Csatárok:

Babati Benjámin (ZTE), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Simon Krisztián (Újpest FC), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Szőke Adrián (Heracles Almelo).

Forrás: MTI

Borítókép: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatót tart a november 19-ei Wales-Magyarország Európa-bajnoki selejtezőmérkőzés előtt a cardiffi városi stadionban 2019. november 18-án