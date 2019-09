Szoboszlai Dominik szerint a szlovákok mellett állt a szerencse

A magyar labdarúgó-válogatott gólszerzője szerint igazi adok-kapok mérkőzést vívtak a szlovákokkal a Groupama Arénában rendezett hétfői Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

„Ők is nagyon akarták a sikert és mi is, ezúttal mellettük állt a szerencse, nem mellettünk” – fogalmazott a szabadrúgásból 50. percben egyenlítő Szoboszlai.

Ez van, menni kell tovább

– tette hozzá.

A Salzburg középpályása szerint mindent megtettek a győzelemért, de ez most nem sikerült. Góljával kapcsolatban megjegyezte: örül annak, hogy már a válogatottban is eredményes tudott lenni, de nem tud úgy örülni, ahogy kellene, mert a csapat kikapott. A stadionban lévő hangulatot megköszönte a szurkolóknak, és reményét fejezte ki, hogy a drukkerek a következő meccseiken is velük tartanak.

Lovrencsics Gergő, akit sérülés miatt az első játékrészben le kellett cserélni, a lefújást követően nem volt túl boldog. Mint azt elmondta, minden lépésnél érzi a fájdalmat, de pontosat csak a keddi MRI-vizsgálat után lehet majd mondani az állapotáról.

„A szlovákok jobban használták ki a helyzeteiket, ez döntött a javukra” – mondta a Ferencváros hátvédje, aki szerint az elején kicsit meglepte a magyar válogatottat a rivális azzal, hogy az ő oldalán vezetett több támadást, de erre jól reagáltak.

„Fel kell emelni a fejünket, sok pozitívum volt ebben a mérkőzésben. Volt, amikor sikerült odaszögeznünk őket a kapujuk elé” – tette hozzá Lovrencsics, aki szerint a mostani vereséggel sokkal nehezebb lesz kivívniuk az Európa-bajnoki részvételt, de mint mondta, „még nincs veszve semmi”.

Baráth Botond, akit a lefújás után állított ki a játékvezető, azt nyilatkozta, megkérdezte a játékvezetőt, „miért volt ilyen kényelmes”.

„Az első szlovák gól lesről született, utána nekünk mindenért sárga lapot osztogatott, rájuk az új szabályok sem vonatkoztak, elrugdosták a labdákat, én meg elvesztettem a fejemet”

– mondta az összecsapás végén történtekről a Kansas City védője, aki így a soron következő, horvátországi mérkőzésen biztos nem léphet pályára. „Kipécézett magának, alig várta, hogy sárgát adhasson. Biztos nem voltam szimpatikus neki”.

A csereként beállt Holender Filip szerint a továbbjutás szempontjából még „minden nyitva van”, a következő találkozókon is nyugodtan kell játszaniuk, a helyzeteket pedig „be kell rúgniuk”.

„Mindent beleadtunk, azt gondolom, ez látszott is” – zárta Holender.

A magyar válogatott 2-1-es vereségével csoportjában visszacsúszott a harmadik helyre, a horvátok állnak az élen, egypontos hátránnyal Szlovákia és Magyarország követi őket, de előbbi jobb egymás elleni eredményével a második. Az ötösből az első kettő jut ki a részben hazai rendezésű kontinensviadalra, amelyen három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek Budapesten. A magyarok legközelebb október 10-én Splitben a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vendégei lesznek.

