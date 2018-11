Szalai Ádám szerint nem szabad utólag sajnálkozni

A vasárnap a finnek elleni csoportzárón is eredményes csatár úgy véli, nem érdemes azon bánkódni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csak a második helyen végzett a Nemzetek Ligája csoportzáróján.

Szalai Ádám elmondta, nagyon rossz időben jött a kapitányváltás az együttesnél, hiszen Marco Rossinak Georges Leekens menesztését követően mindössze öt napja volt arra, hogy felkészítse az együttest, amely végül 1-0-ra kikapott Finnországban a sorozat első fordulójában.

„Azt gondolom, beáldoztuk annak, hogy a csapat felvegye azt a rendszert, amelyet a mostani kapitány elvár. Aztán azon meg lehet gondolkozni, mi lett volna, ha lett volna ideje néhány barátságos mérkőzésen felkészülni”

– tette hozzá a Hoffenheim támadója, aki a neki remek gólpasszt adó Kalmár Zsoltot is méltatta: „Nagyon sokat fejlődött az elmúlt válogatott mérkőzéseken. Sokat kell vele beszélni, de maximálisan végrehajtja, amit kell. A képességei megvannak, előrefelé nagyon jó, és ha még egy kicsit hátrafelé is javul, komoly kis középpályás lesz belőle.”

Kalmár csütörtökön az észtek és vasárnap a finnek ellen megnyert mérkőzésen is a válogatott egyik legjobbja volt. Ahogyan ő fogalmazott, remek formája elsősorban annak köszönhető, hogy bízik benne a szakmai stáb, valamint az egész csapat teljesítménye is segíti őt.

„A második hely összességében nem rossz a csoportban, de utólag azért van bennünk némi hiányérzet a finnországi vereség vagy az észtországi döntetlen kapcsán. Ugyanakkor azt gondolom, jó úton haladunk előre, ezt a legutóbbi két mérkőzés megmutatta” – jegyezte meg.

A finnek ellen Marco Rossi Holender Filip személyében újoncot is avatott, a Budapest Honvéd játékosa nagyon örült a debütálásának. „Már az észtek elleni összecsapáson is szó volt arról, hogy játszom majd, most is ugyanúgy készen álltam. Azért amennyire örülök, annyira dühös is vagyok, mivel volt egy nagy helyzetem, ahol nem sikerült jól eltalálnom a labdát, fantasztikus lett volna gólt lőni rögtön a bemutatkozásomkor.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mivel vasárnap a görögök a csoport másik mérkőzésén nagy meglepetésre hazai pályán kikaptak az észtektől, így a magyar válogatott a C osztály 2. csoportjának második helyén zárt, azaz biztosan bennmaradt. Egyúttal így maradt esélye arra, hogy a Nemzetek Ligájából – sikertelen Eb-selejtező esetén – érdekelt legyen az Európa-bajnoki részvételért folyó küzdelemben, de ehhez az kell, hogy az osztály négy csoportgyőztese közül valamelyik válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatból kiharcolja a részvételt.

Borítókép: Szalai Ádám a labdarúgó Nemzetek Ligájában játszott Magyarország-Észtország mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2018. november 15-én

Fotó: MTI / Illyés Tibor