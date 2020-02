Szabó Tünde megtiszteltetésnek tartja jelölését

Az államtitkár az M4 Sport Sporthíradó című műsorában azt mondta, a LEN május 10-én, Budapesten sorra kerülő tisztújító kongresszusán dől majd el, hogy megválasztják-e valamelyik pozíció betöltésére.

„Számomra fontos, hogy a sportolóknak, a sportban élőknek és a szervezeteknek így is tudjak segíteni, és úgy gondolom, hogy ez kiegészítené a mostani tevékenységemet, jobban tudnám segíteni a magyar sportdiplomáciát, a sporttársadalom egészét és természetesen a vizes sportokat”

– jelentette ki Szabó Tünde.

Az államtitkár szerint a sportban rejlő jelenlegi lehetőségeket nem lehet összehasonlítani azokkal, amelyek az 1990-es és 2000-es években rendelkezésre álltak Magyarországon.

– nyilatkozta Szabó Tünde, aki nemrég megszerezte a sporttudományok doktori fokozatát a Testnevelési Egyetemen. Hozzátette, a sport ma már világszerte a szórakoztatóipar része, és ez eléri a sportolókat is.

„Ez a fajta motiváció sokkal nagyobb most, mint 15-20 évvel ezelőtt, és a feltételek is jobbak, mint korábban voltak, de a motivációt nemcsak az élsportolók, hanem akár már a hat-hét éves gyerekek esetében is fent kell tartanunk”