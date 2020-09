Novák Katalin most már miniszteri szinten foglalkozhat a családügyekkel

Novák Katalin örül annak, hogy tárca nélküli miniszteri kinevezés révén bővültek a hatáskörei, mert ez újabb bürokratikus lépések nélkül ad lehetőséget számára arra, hogy részt vehet a jelentős horderejű döntések meghozatalában családügyekben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedd reggel az M1 aktuális csatornán beszélt erről.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt szombaton az M1 aktuális csatornán jelentette be: annak érdekében, hogy

a családok életszínvonalát meg tudják védeni, Novák Katalin hatásköreit és lehetőségeit meg kell növelni,

ezért a kormány létrehoz egy családügyekért felelős, családokkal foglalkozó tárca nélküli miniszteri posztot.

Novák Katalin kedden ezzel kapcsolatban elmondta, ez a lépés nem szólhat a bürokráciáról, ezért is örül annak, hogy tárca nélküli miniszteri pozícióról van szó. „Tehát nem arról van szó, hogy most új épület kell, oda be kell költözni, meg kell duplázni a létszámot, hiszen egyrészt ezzel elmenne az elkövetkező másfél év, másrészt pedig nem ettől fogunk jó döntéseket hozni” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy nem változik majd sok minden azzal, hogy betölti majd az új pozíciót:

ugyanott marad a „csapatával”, ahol eddig, de miniszteri szinten foglalkozhat a családügyekkel, részt vehet a jelentős horderejű döntések meghozatalában.

A műsorban kitért a magyar családpolitika eddigi eredményeire, az intézkedések között megemlítette a családi adókedvezményt, a négygyermekes anyák szja-mentességét, a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), a babaváró támogatást, új bölcsődék létrehozását, a jelzáloghitel-elengedést, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, a csecsemőgondozási díj emelését, az ingyenes tankönyvet, valamint a bölcsődés, óvodás, iskolás gyerekek ingyenes és kedvezményes étkeztetését.

Kérdésre elmondta azt is, kedden indul a Nők Magyarországért Díj közönségszavazása; az elismeréssel olyan nőket szeretnének kiemelni, akik egyébként nincsenek szem előtt, de helyt álltak a koronavírus-járvány idején.

Hozzátette, négy kategóriában ötszáz jelölés érkezett; a közönségszavazáson minden kategóriából öt jelöltre lehet voksolni a nokmagyarorszagert.hu honlapon.